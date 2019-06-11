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    • Узбекистан

    В Ташкенте – борьба за арестованного журналиста Саида-Абдулазиза Юсупова

    Арестованного экс-директора Фонда поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств РУз пытают в СГБ для признания вины в шпионаже, утверждает его мать.

    Мать арестованного журналиста Саида-Абдулазиза Юсупова Джамиля Бакаева; фото: ПАУ
    Мать арестованного журналиста Саида-Абдулазиза Юсупова Джамиля Бакаева; фото: ПАУ

    В понедельник, 10 июня, мать арестованного журналиста Саида-Абдулазиза Юсупова Джамиля Бакаева вместе с руководителем Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Еленой Урлаевой провела пикет у Следственного управления СГБ (Служба госбезопасности РУз; ранее СНБ. – Прим. Ц-1) в Ташкенте.

    По сообщениям ПАУ, протестующие добивались встречи со следователем Отабеком Яхъёевым.

    Среди требований: освобождение арестованного и привлечение к ответственности самого Яхъёева, который, по данным Правозащитного альянса, держит в изоляции Юсупова и применяет в отношении него пытки в целях признания вины в мошенничестве и шпионаже.

    «Следователь не разрешает адвокату Арслану Шамарданову встречаться наедине с арестованным, а обвинения не подтверждаются доказательствами», – говорится в сообщении ПАУ.

    Именно потому, что обвинения не подтверждаются, по мнению жены журналиста Дильфузы Юсуповой, следователи пытаются обвинить его еще и в шпионаже.

    «У нас нет ни машины, ни квартиры. Мы живем в квартире моей мамы. Нам хватало денег только, чтобы одеться и прокормить себя и детей. В роскоши мы никогда не жили. Лишних денег я никогда не видела», – объясняет ситуацию Дильфуза, указывая на фальсификацию обвинений.

    За что арестовали?

    Саид-Абдулазиз Юсупов, работавший директором Фонда поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана, был задержан 10 мая по обвинению в мошенничестве.

    Первые официальные сообщения в СМИ по этому поводу появились в тот же день. В них говорилось, что мужчина, представляясь сотрудником Службы государственной безопасности, путем мошенничества завладел денежными средствами жителей республики в особо крупных размерах.

    Спустя три дня в Сети появилось видеообращение Юсупова к президенту РУз, где он говорит, что, если эта запись появилась в Интернете, значит, он либо находится под арестом, либо за пределами страны, либо погиб в результате несчастного случая.

    Юсупов известен как сторонник действующего президента Шавката Мирзиёева и даже написал книгу в поддержку его политики.

    Однако в своем видеообращении он заявил, что именно по этой причине на него оказывалось давление.

    «Чтобы подорвать Ваш имидж, создают несуществующих врагов, я пытался остановить это, но меня опять начали преследовать», – сказал журналист, напоминая, что в феврале прошлого года против него было возбуждено первое уголовное дело.

    По словам Юсупова, чтобы он признался в том, чего не совершал, у него тогда похитили сына.

    Запретная тема?

    Спустя неделю Радио «Озодлик» со ссылкой на оппозиционное «Народное движение Узбекистана» сообщило, что директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Республики Узбекистан Комил Алламжонов в ходе специального собрания с участием главных редакторов местных СМИ запретил освещать дело Юсупова.

    Иных подтверждений данному факту нет. Однако узбекистанские СМИ действительно на какое-то время забыли эту тему, пока не появились сообщения о применении пыток в отношении задержанного.

    7 июня родственники Юсупова вместе с Правозащитным альянсом Узбекистана провели пикет у здания Генпрокуратуры с требованием освободить и оказать срочную медицинскую помощь арестованному журналисту.

    В сообщении ПАУ, распространенном 6 июня, мать журналиста Джамиля Бакаева рассказывает, что ее сын, находящийся в следственном изоляторе СГБ в Ташкенте, подвергается избиению: из него пытаются выбить признание вины в шпионаже.

    Следственное управление СГБ РУз; фото: ПАУ
    Следственное управление СГБ РУз; фото: ПАУ

    Об этом матери арестованного сообщил его адвокат Арслан Шамарданов, который встретился со своим подзащитным 4 июня.

    Силовики пытались сорвать пикет, вызвав утром 7 июня в милицию руководителя ПАУ Елену Урлаеву и журналистку Малохат Эшанкулову. Последнюю удерживали в участке в течение трех часов, где уговаривали не защищать коллегу.

    Прокуратура синяков не обнаружила…

    На следующий же день Генпрокуратура опровергла в СМИ применение пыток.

    «8 июня Генпрокуратурой при участии защитника Шамардонова и надзирающего за следствием прокурора Д. Рахматуллаева проведено медицинское обследование Саида-Абдулазиза Юсупова с привлечением специалистов-медиков. В ходе обследования на его теле никаких телесных повреждений либо признаков пыток обнаружено не было», – говорится в сообщении.

    Прокуратура не отрицает факта заболевания кровеносных сосудов у обвиняемого. Но, по ее мнению, это не препятствует применению в отношении журналиста меры пресечения в виде заключения под стражу и участию в проведении следственных действий.

    Однако родственники Юсупова с этим не согласны. По словам его жены Дильфузы Юсуповой, прокуратура хочет выставить их лжецами.

    «Его пытают, говорят, что с нами могут что-то сделать. Если они правы, почему нам не показывают его, почему Яхъёев (следователь СГБ, ведущий дело. – Прим. Ц-1) нас избегает, почему адвокату не дают увидеться с ним наедине?» – задается вопросами женщина.

    По ее словам, они обращали внимание лишь на синяки и гематомы, в то время как состояние внутренних органов и психологическое состояние никто не проверял.

    Активистка Малохат Эшанкулова выступает в защиту Юсупова; фото: ПАУ
    Активистка Малохат Эшанкулова выступает в защиту Юсупова; фото: ПАУ

    Тем не менее, говорит жена арестованного, пикет и шум вокруг него позволил протестующим встретиться с прокурором и заставил их вновь начать действовать.

    10 июня в сопровождении родственников обвиняемого прокурор Дониер Рахматуллаев поднял архив городской больницы № 16, где восемь раз лежал Юсупов из-за заболевания кровеносных сосудов.

    «Мы уже никому не доверяем, поэтому сами пришли сюда. Мы намерены добиться полного его медосмотра, чтобы посмотрели внутренние органы в присутствии адвоката и членов семьи. Об этом мы уже написали заявление», – рассказала Ц-1 Дильфуза Юсупова.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Пытки в Узбекистане
    Теги: Саид-Абдулазиз Юсупов СГБ Узбекистана
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