Жена Саида-Абдулазиза Юсупова – об аресте мужа

Дильфуза Юсупова, жена арестованного экс-главы Фонда поддержки СМИ РУз Саида-Абдулазиза Юсупова, рассказывает Ц-1 о пережитых с мужем трудностях и откуда у СГБ появилось против него дело.

Родные задержанного 10 мая журналиста Саида-Абдулазиза Юсупова, работавшего на тот момент директором Фонда поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств РУз, пытаются добиться прекращения уголовного дела.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса РУз – «Мошенничество в особо крупном размере».

Активную поддержку семье арестованного Юсупова оказывают местные правозащитники, в частности Правозащитный альянс Узбекистана (ПАУ). Совместными усилиями они уже провели два пикета в Ташкенте: один – у здания Генеральной прокуратуры, другой – у Следственного управления Службы госбезопасности РУз (СГБ).

В своих акциях они также требуют прекратить пытки в отношении арестованного, добиваются проведения комплексной медицинской экспертизы и привлечения к ответственности Отабека Яхъёева – следователя СГБ, ведущего дело.

По данным ПАУ, именно он держит в изоляции Юсупова и применяет в отношении него пытки в целях признания вины в мошенничестве и шпионаже.

За что задержали

О том, что Юсупов был задержан по подозрению в мошенничестве, было объявлено в тот же день, 10 мая.

В сообщениях говорилось, что мужчина, представляясь сотрудником СГБ, «путем мошенничества завладел денежными средствами жителей республики в особо крупных размерах».

Супруга арестованного Дильфуза Юсупова в интервью Ц-1 рассказала, что какие-то люди, представившиеся сотрудниками СГБ, пытались арестовать его еще за несколько дней до этого.

«Он успел кому-то позвонить. Приехали люди, стали выяснять причины и личности этих сотрудников. Те уехали. Однако 10 числа он уже не успел никому ничего сообщить, его задержали на улице», – говорит женщина.

Предвидел неприятности

Спустя три дня после ареста в Сети появилось видеообращение Юсупова к президенту РУз, записанное еще в сентябре прошлого года.

В нем журналист предупреждает: если эта запись появилась в Интернете, значит, он либо находится под арестом, либо за пределами страны, либо погиб в результате несчастного случая.

Юсупов известен как сторонник действующего президента Шавката Мирзиёева и даже написал книгу в поддержку политики нового главы государства. Именно это, как считает Саид-Абдулазиз, стало причиной оказываемого на него давления.

«Чтобы подорвать Ваш имидж, создают несуществующих врагов, я пытался остановить это, но меня опять начали преследовать», – сказал журналист, напоминая, что в феврале прошлого года против него было возбуждено первое уголовное дело.

По словам Юсупова, чтобы он признался в том, чего не совершал, у него тогда похитили сына.

Денег не видели ни жена, ни следствие

Но откуда взялось подозрение в шпионаже? По мнению жены обвиняемого, следствие не может представить каких-либо внятных доказательств вины ее мужа по делу о мошенничестве и именно поэтому выдумывает новую историю.

«Где эти деньги в особо крупном размере? Почему мы тогда так живем? У нас нет ни машины, ни квартиры. Мы живем в квартире моей мамы. Нам хватало денег только, чтобы одеться и прокормить себя и детей. В роскоши мы никогда не жили. Лишних денег я никогда не видела», – говорит в интервью Ц-1 Дильфуза.

О подозрениях в шпионаже, как и избиениях, родственникам Юсупова сообщил его адвокат Арслан Шаймордонов, который встречался со своим подзащитным 4 июня.

Дильфуза говорит, поводом для этого стал тот факт, что ее муж провел пять месяцев в Турции.

Он чувствовал себя никому не нужным

«После института он поступил на работу в общественное движение молодежи «Камолот», которое сегодня называется Молодежным движением Узбекистана, – рассказывает Юсупова. – Потом перешел в Республиканский центр духовности и просвещения.

Однако его идеи оказались невостребованными, и он почувствовал себя никому не нужным. Ему не давали работать, в его адрес даже стали звучать угрозы. И он уехал в Турцию, где пробыл пять месяцев.

Когда вернулся, он был уже уставший, сказал, что понял свою ненужность родине. Я предложила уехать из страны. Мы собрали документы и уже передали их в посольство России.

Нет, это не было запросом на политубежище, мы просто хотели начать новую жизнь. Он хотел работать шофером, я – швеей или кем-то еще. Главной целью для нас было поставить на ноги наших детей.

Но вдруг ему предложили работу здесь в фонде. Прошло чуть больше полугода, и он возглавил его. Продолжал вести свою программу «Ок ва кора» («Черное и белое»), и им заинтересовались еще больше.

В своей передаче он встречался с разными людьми. Брал интервью и у Девлета Бахчили в Турции (турецкий крайне правый националистический политик. – Прим. Ц-1). Написал там книгу о президенте Шавкате Мирзиёеве.

«Прокуратура пытается выставить нас лжецами»

По мнению Дильфузы, сейчас следователи СГБ пытаются зацепиться именно за этот факт биографии ее мужа. И во многом именно с этим связано применение в отношении него пыток. Однако прокуратура их опровергает.

«8 июня Генпрокуратурой при участии защитника Шайрмордонова и надзирающего за следствием прокурора Д. Рахматуллаева проведено медицинское обследование Саида-Абдулазиза Юсупова с привлечением специалистов-медиков. В ходе обследования на его теле никаких телесных повреждений либо признаков пыток обнаружено не было», – говорится в сообщении надзирательного органа.

Но с этим не согласны родственники Юсупова. По словам Дильфузы, прокуратура хочет выставить их лжецами.

«Они пытаются выбить признание в том, чего он не совершал, – уверена женщина. – Они ищут синяки и гематомы, в то время как состояние внутренних органов и психологическое состояние никто не проверял.

Гематом не остается, когда бьют пластиковой бутылкой с водой. Мы даже дома попробовали поэкспериментировать, конечно, не с той силой, но боль была ужасная, и синяков не осталось».

Когда доверять некому…

Казалось бы, на какое-то время о Юсупове все забыли. Особенно надзирающий орган. Но, по словам жены арестованного, сообщения об избиениях, пикет и шум вокруг него позволили им встретиться с прокурором и заставили их вновь начать действовать.

10 июня в сопровождении родственников обвиняемого прокурор Дониер Рахматуллаев поднял архив городской больницы № 16, где восемь раз за последние семь лет лежал Юсупов из-за заболевания кровеносных сосудов.

«У него в организме было три тромба, у него нога вся черная. Поэтому мы подняли шумиху, и они опять начали действовать. А прокуратура говорит, что это не препятствует проведению следствия.

Мы уже никому не доверяем, поэтому сами пришли сюда. Мы намерены добиться полного его медосмотра, чтобы посмотрели внутренние органы в присутствии адвоката и членов семьи. Об этом мы уже написали заявление», – рассказала Ц-1 Дильфуза Юсупова.