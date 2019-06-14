Жена Саида-Абдулазиза Юсупова – об аресте мужа

Дильфуза Юсупова, жена арестованного экс-главы Фонда поддержки СМИ РУз Саида-Абдулазиза Юсупова, рассказывает Ц-1 о пережитых с мужем трудностях и откуда у СГБ появилось против него дело.
Родные задержанного 10 мая журналиста Саида-Абдулазиза Юсупова, работавшего на тот момент директором Фонда поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств РУз, пытаются добиться прекращения уголовного дела.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса РУз – «Мошенничество в особо крупном размере».
Активную поддержку семье арестованного Юсупова оказывают местные правозащитники, в частности Правозащитный альянс Узбекистана (ПАУ). Совместными усилиями они уже провели два пикета в Ташкенте: один – у здания Генеральной прокуратуры, другой – у Следственного управления Службы госбезопасности РУз (СГБ).
В своих акциях они также требуют прекратить пытки в отношении арестованного, добиваются проведения комплексной медицинской экспертизы и привлечения к ответственности Отабека Яхъёева – следователя СГБ, ведущего дело.
По данным ПАУ, именно он держит в изоляции Юсупова и применяет в отношении него пытки в целях признания вины в мошенничестве и шпионаже.
За что задержали
О том, что Юсупов был задержан по подозрению в мошенничестве, было объявлено в тот же день, 10 мая.
В сообщениях говорилось, что мужчина, представляясь сотрудником СГБ, «путем мошенничества завладел денежными средствами жителей республики в особо крупных размерах».
Супруга арестованного Дильфуза Юсупова в интервью Ц-1 рассказала, что какие-то люди, представившиеся сотрудниками СГБ, пытались арестовать его еще за несколько дней до этого.
«Он успел кому-то позвонить. Приехали люди, стали выяснять причины и личности этих сотрудников. Те уехали. Однако 10 числа он уже не успел никому ничего сообщить, его задержали на улице», – говорит женщина.
Предвидел неприятности
Спустя три дня после ареста в Сети появилось видеообращение Юсупова к президенту РУз, записанное еще в сентябре прошлого года.
В нем журналист предупреждает: если эта запись появилась в Интернете, значит, он либо находится под арестом, либо за пределами страны, либо погиб в результате несчастного случая.
Юсупов известен как сторонник действующего президента Шавката Мирзиёева и даже написал книгу в поддержку политики нового главы государства. Именно это, как считает Саид-Абдулазиз, стало причиной оказываемого на него давления.
«Чтобы подорвать Ваш имидж, создают несуществующих врагов, я пытался остановить это, но меня опять начали преследовать», – сказал журналист, напоминая, что в феврале прошлого года против него было возбуждено первое уголовное дело.
По словам Юсупова, чтобы он признался в том, чего не совершал, у него тогда похитили сына.
Денег не видели ни жена, ни следствие
Но откуда взялось подозрение в шпионаже? По мнению жены обвиняемого, следствие не может представить каких-либо внятных доказательств вины ее мужа по делу о мошенничестве и именно поэтому выдумывает новую историю.
«Где эти деньги в особо крупном размере? Почему мы тогда так живем? У нас нет ни машины, ни квартиры. Мы живем в квартире моей мамы. Нам хватало денег только, чтобы одеться и прокормить себя и детей. В роскоши мы никогда не жили. Лишних денег я никогда не видела», – говорит в интервью Ц-1 Дильфуза.
О подозрениях в шпионаже, как и избиениях, родственникам Юсупова сообщил его адвокат Арслан Шаймордонов, который встречался со своим подзащитным 4 июня.
Дильфуза говорит, поводом для этого стал тот факт, что ее муж провел пять месяцев в Турции.
Он чувствовал себя никому не нужным
«После института он поступил на работу в общественное движение молодежи «Камолот», которое сегодня называется Молодежным движением Узбекистана, – рассказывает Юсупова. – Потом перешел в Республиканский центр духовности и просвещения.
Однако его идеи оказались невостребованными, и он почувствовал себя никому не нужным. Ему не давали работать, в его адрес даже стали звучать угрозы. И он уехал в Турцию, где пробыл пять месяцев.
Когда вернулся, он был уже уставший, сказал, что понял свою ненужность родине. Я предложила уехать из страны. Мы собрали документы и уже передали их в посольство России.
Нет, это не было запросом на политубежище, мы просто хотели начать новую жизнь. Он хотел работать шофером, я – швеей или кем-то еще. Главной целью для нас было поставить на ноги наших детей.
Но вдруг ему предложили работу здесь в фонде. Прошло чуть больше полугода, и он возглавил его. Продолжал вести свою программу «Ок ва кора» («Черное и белое»), и им заинтересовались еще больше.
В своей передаче он встречался с разными людьми. Брал интервью и у Девлета Бахчили в Турции (турецкий крайне правый националистический политик. – Прим. Ц-1). Написал там книгу о президенте Шавкате Мирзиёеве.
«Прокуратура пытается выставить нас лжецами»
По мнению Дильфузы, сейчас следователи СГБ пытаются зацепиться именно за этот факт биографии ее мужа. И во многом именно с этим связано применение в отношении него пыток. Однако прокуратура их опровергает.
«8 июня Генпрокуратурой при участии защитника Шайрмордонова и надзирающего за следствием прокурора Д. Рахматуллаева проведено медицинское обследование Саида-Абдулазиза Юсупова с привлечением специалистов-медиков. В ходе обследования на его теле никаких телесных повреждений либо признаков пыток обнаружено не было», – говорится в сообщении надзирательного органа.
Но с этим не согласны родственники Юсупова. По словам Дильфузы, прокуратура хочет выставить их лжецами.
«Они пытаются выбить признание в том, чего он не совершал, – уверена женщина. – Они ищут синяки и гематомы, в то время как состояние внутренних органов и психологическое состояние никто не проверял.
Гематом не остается, когда бьют пластиковой бутылкой с водой. Мы даже дома попробовали поэкспериментировать, конечно, не с той силой, но боль была ужасная, и синяков не осталось».
Когда доверять некому…
Казалось бы, на какое-то время о Юсупове все забыли. Особенно надзирающий орган. Но, по словам жены арестованного, сообщения об избиениях, пикет и шум вокруг него позволили им встретиться с прокурором и заставили их вновь начать действовать.
10 июня в сопровождении родственников обвиняемого прокурор Дониер Рахматуллаев поднял архив городской больницы № 16, где восемь раз за последние семь лет лежал Юсупов из-за заболевания кровеносных сосудов.
«У него в организме было три тромба, у него нога вся черная. Поэтому мы подняли шумиху, и они опять начали действовать. А прокуратура говорит, что это не препятствует проведению следствия.
Мы уже никому не доверяем, поэтому сами пришли сюда. Мы намерены добиться полного его медосмотра, чтобы посмотрели внутренние органы в присутствии адвоката и членов семьи. Об этом мы уже написали заявление», – рассказала Ц-1 Дильфуза Юсупова.