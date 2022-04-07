Глава «Бухара-Каракуль» не страдал сердечной болезнью…

Редакция Ц-1 получила «Свидетельство о смерти» бухарского предпринимателя Шоира Саноева, умершего в Таштюрьме, а также заверения его близких, что он не мог умереть от сердечной болезни.

В «Свидетельстве о смерти» 43-летнего предпринимателя из Бухары Шоира Саноева и прилающемся к нему пояснении утверждается, что причиной его кончины стала «ишемическая болезнь сердца».

В документе указывается, что он умер в Зангиатинском районе Ташкентской области (там расположен Следственный изолятор № 1, известный в народе как Таштюрьма) 5 марта.

Акт о его смерти был составлен и зарегистрирован 6 марта, в этот же день он был доставлен домой в Бухару, где его родных заставили немедленно предать тело земле, не позволив ни посмотреть на него в последний раз и даже совершить по мусульиманским законам обряд омывания.

Как поделился с Ц-1 один из близких к умершему предпринимателю людей, ему доподлинно известно, что Шоир Саноев не страдал никакими сердечными заболеваниями, он никогда не жаловался на сердце, не обращался к врачам…

«Мы можем это доказать, просто обратившись в местную поликлинику и попросив поднять его медицинскую карту, — говорит мужчина, — каждый может убедиться, что он никогда не обращался к врачам с жалобой на сердце».

На самом деле, продолжает он, каждому понятно, что Шоир был убит в Таштюрьме…Самые близкие родные Саноева, добавляет он, запуганы, предупреждены, чтобы больше не распространялись о его смерти.

Шоир Саноев, отец четверых детей, владелец с 2015 года ООО «Бухара-Каракуль», был арестован 6 января по обвинению в клевете и оскорблении ряда должностых лиц Узбекистана.

В конце 2021 года он открыто заявлял, что его предприятию не дают работать крупные чиновники Узбекистана, что они регулярно вымогали у него взятки, теперь же хотят полностью присвоить его бизнес.

Саноев записал видеообращение президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в котором назвал имена тех высших чиновников РУз, кто брал у него взятки, а теперь отнимает предприятие.

Среди чиновников, вовлеченных в плачевную судьбу его предприятия Саноев называл: председателя «Узбекнефтегаза» Мехриддина Абдуллаева (именно он, как утверждал Саноев, получал от него взятки, чтобы передать другим чиновникам), первого заместителя генерального прокурора РУз Бахриддина Валиева, бывшего сотрудника СГБ Толибжона Хафизова, бухарского прокурора Джамшида Восиева.

Международный правозащитный «Клуб пламенных сердец» во главе с Мутабар Таджибаевой обратился к властям Узбекистана с требованием о проведении независимого расследования смерти Шоира Саноева, о необходимости эксгумации тела…

Но власть в Ташкенте, возглавляемая президентом Шавкатом Мирзиёевым, никак не откликнулась на призыв, он был полностью проигнорирован.