Что хотел сказать убитый в Таштюрьме бухарский предприниматель

Правозащитный «Клуб пламенных сердец» подговил видеообращение убитого в Таштюрьме главы «Бухара-Каракуль» Шоира Саноева, в котором он обвинял высших должностых лиц Узбекистана в вымогательстве взяток.

Владелец известного далеко за пределами Узбекистана предприятия «Бухара-Каракуль» 43-летний Шоир Саноев умер 6 марта. В момент смерти он находился под арестом в следственном изоляторе № 1 города Ташкента, известном в народе как Таштюрьма.

Как сообщали его родные, как только его труп был доставлен домой сотрудниками внутренних дел Узбекистана, последние потребовали от семьи немедленного захоронения, не позволили им увидеть в последний раз сына, мужа, отца, не дали совершить мусульманский обряд омывания тела…

Саноев провел всего два месяца под арестом, он был задержан 6 января по обвинению в оскорблении и клевете на высших должностных лиц Узбекистана.

Международный правозащитный «Клуб пламенных сердец» подготовил видеообращение, которое Саноев записал перед арестом, и которое, по всей видимости, и стало причиной заключения его под стражу.

Предприниматель в обращении ссылался на Конституцию РУз, статья 53 утверждает, говорил он, что частная собственность, наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством; статья 54 — собственник по своему усмотрению распоряжается, владеет своим имуществом…

Саноев назвал имена некоторых крупных чиновников Узбекистана, обвинил их в том, что они пытаются забрать его бизнес, не дают работать, заставляют простаивать предприятие, которое зарабатывало десятки тысяч долларов.

Предприниматель указывает, что чиновники брали у него взятки, но никак не могли удовлетвориться ими, и теперь положили глаз на само ООО «Бухара-Каракуль».

Среди чиновников, вовлеченных в плачевную судьбу его предприятия Саноев называл: председателя «Узбекнефтегаза» Мехриддина Абдуллаева (именно он, как утверждал Саноев, получал от него взятки, чтобы передать другим чиновникам), первого заместителя генерального прокурора РУз Бахриддина Валиева, бывшего сотрудника СГБ Толибжона Хафизова, бухарского прокурора Джамшида Восиева.