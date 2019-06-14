Исмат Хушев: «Жизнь президента Узбекистана в опасности!»

Журналист и основатель сайта «Дунё узбеклари» («Узбеки мира») Исмат Хушев в эмоциональной записи заявляет, что СГБ Узбекистана плетет интригу против него, а теперь и жизнь президента страны в опасности…

Исмат Хушев проживает в Канаде, занимая двоякую позицию: с одной стороны, он политический эмигрант, с другой, как он заявляет, – во всем мире нет более верного и преданного сторонника президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, чем он. (При жизни первого президента Ислама Каримова Хушев, соответственно, был его самым преданным сторонником.)

Но сегодня, как сообщает Хушев, в возмущении повышая голос, сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана хотят посеять недоверие между ним и президентом.

Они хотят внушить главе государства, что Хушев – оппозиционер и враг. А все дело в аресте 10 мая в Ташкенте сотрудниками СГБ журналиста Саида-Абдулазиза Юсупова.

Юсупов, директор Фонда поддержки и развития печатных СМИ и агентств Узбекистана, содержится в СИЗО СГБ и обвиняется по статье 168 часть 4 пункт «а» – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Что связывает Хушева с Юсуповым, он не раскрывает. Но более чем часовое заявление Исмата вновь и вновь утверждает, что Юсупов – «не враг Мирзиёеву». Как и он сам…

Ц-1 обратился к Исмату Хушеву с просьбой об интервью, которое могло бы объяснить его заявление, суть опасений и связь с Юсуповым, но он ответил, что находится в «сложном положении» и у него «нет желания говорить о чем-нибудь».

«Лицом к лицу с Исматом Хушевым»

Сайт «Дунё узбеклари» был основан в 2012 году и выпускается в канадском городе Торонто.

Основным продуктом сайта является ежедневная видеопередача «Лицом к лицу с Исматом Хушевым». В зависимости от темы передача длится от получаса до часа.

В большинстве своем Хушев наряду с сообщением новостей освещает общественно-политическую жизнь Узбекистана.

В телевыступлении от 11 июня Исмат Хушев обращается к своим зрителям и задает вопрос: «Ответьте, пожалуйста, мы с вами друзья или враги президента Узбекистана Шавката Мирзиёева?»

Далее журналист говорит о своем обращении несколькими днями раньше на имя председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалома Азизова.

«Мое обращение взбудоражило руководство СГБ, и оно изо всех сил старается сделать из меня самого опасного противника и оппозиционера против Мирзиёева», – говорит Исмат.

Кто угодно, но не Хушев!

В подтверждение своих слов Хушев рассказывает о появившемся в социальных сетях огромном количестве троллей, утверждая, что они, эти тролли плодятся в Интернете не без ведома СГБ.

Хушев обращается к председателю СГБ Азизову и его заместителю Батыру Турсунову: «Вы из кого угодно можете создать врага Шавкату Мирзиёеву, но из Исмата Хушева никогда не сможете этого сделать!»

Останавливаясь на судьбе Саида-Абдулазиза Юсупова, Хушев убедительно говорит о его невиновности и требует его немедленного освобождения.

«Я готовлю обращение к Шавкату Мирзиёеву, но оно выйдет в эфир только после окончательного решения «дела Юсупова»… Потому что «дело Юсупова» – это не только дело лично Саида-Абдулазиза Юсупова, но и дело всех нас, узбекистанцев, живущих в республике и за ее пределами», – предупреждает Хушев.

Свои выводы Исмат объясняет тем, что Юсупов был убежденным борцом за осуществление реформ Мирзиёева и одним из близких ему людей, который, как телеведущий объяснял народу необратимость начатых в Узбекистане реформ.

Юсупов — Хушев — Мирзиёев

«Именно поэтому вы (имеется в виду руководство СГБ. – Прим. Ц-1) задумали арест Саида-Абдулазиза Юсупова, – продолжает Хушев и задается вопросами: «Кто выводит Узбекистан из 27-летнего кризиса; кто окрыляет народ новыми надеждами; кто поднимает упавший в течение 27 лет дух народа; кто освободил находившихся в тюрьмах невиновных журналистов и правозащитников; кто дал свободу находившимся в течение 24 лет народным депутатам; кто смело говорил народу о преступных делах возглавляемой ныне вами Службы безопасности? Неужели вы, вместе того чтобы умножить друзей руководителя государства, делаете все для того, чтобы близких и поддерживающих президента людей превратить в его врагов?»

На 47-й минуте видео Исмат Хушев, выдержав длинную многозначительную паузу, с глубоким вздохом говорит, что государство в опасности, как и жизнь президента Шавката Мирзиёева…

«Когда они (имеется в виду СГБ. – Прим. Ц-1) охватят все стороны жизни Узбекистана, будут диктовать условия президенту, и Шавкат Мирзиёев вынужден будет выполнять их условия…» – заявил он.

Затем Хушев обращается к главе СГБ, называя его «Абдусалом-ака», что ему будет достаточно знака, намека, он прекратит все, в том числе видеопередачи, и даже закроет свой сайт, но у него есть условие: освобождение Юсупова, что он непременно связывает с будущим всей страны и президента Шавката Мирзиёева.

«Я лишь высказал свою позицию», – завершает передачу Исмат Хушев.