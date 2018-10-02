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    Узбекистанские парни: армия – это хлопок

    В Джизакской области Узбекистана нашли способ привлечения к сбору урожая хлопчатника: военкоматы мобилизуют 18-летних парней в армию, которой оказывается… хлопковое поле.

    Хлопок Узбекистана
    Хлопок — ключевой экспортный товар Узбекистана; фото: 24uz.uz

    Узбекистан, один мировых лидеров по производству и экспорту хлопковолокна, делает титанические усилия для избавления страны от «хлопкового рабства».

    В этом году правозащитники страны отмечают, что на полях нет не только школьников, учащихся колледжей и студентов вузов, но и работников бюджетной сферы – учителей, медиков, представителей госучреждений, которые всегда использовались в качестве лакеев власти в нужных местах, будь то сбор хлопка или платы за коммуналку.

    На полях Ташобласти руководитель «Правозащитного альянса Узбекистана» Елена Урлаева на прошлой неделе обнаружила лишь мардикеров из Сурхандарьинской области – это были в основном очень бедные люди, приехавшие в другой регион для заработка.

    Повестка на хлопок

    Но, как рассказывают Ц-1 наблюдатели в Джизаке, жители нескольких махаллей города – «Кимегар», «Турон», «Касоблик» – свидетельствуют, что в настоящее время 18-летние юноши получают повестку в армию, но мобилизация, как выясняется позже, подразумевает не включение в ряды Вооруженных сил страны, а сбор хлопка.

    «Специально созданные группы в составе домкомов, участковых и сотрудников прокуратуры устраивают рейды по дворам, – рассказывает джизакский наблюдатель, – по свидетельству многих очевидцев, открыто применяя физическую силу, молодых людей отправляют на уборку хлопчатника».

    При этом, как рассказывает источник далее, каждому «мобилизованных» парней предписывается ежедневная норма: собрать 100 килограммов «белого золота».

    На момент публикации статьи Ц-1 не смог получить комментарий руководства Джизакской области: все указанные на сайте хокимията телефоны часами оставались в режиме «занято».

    Источник:Ц-1
    Темы: Принудительный труд в Узбекистане, Узбекский хлопок
    Теги: принудительный труд в Узбекистане Узбекистан узбекский хлопок хлопок
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