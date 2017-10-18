Узбекистанцы гибнут повсюду – наследие Ислама Каримова Шавкату Мирзиёеву

Парикмахер из Ферганы убит в Подмосковье, в аварии во Владимирской области РФ гибнут 17 узбекистанцев и, наконец, смерть бухарского подростка в РК – это события первой половины октября…

Галима Бухарбаева

Каждая неделя октября 2017 года приносила новости о трагедиях, происходивших за пределами Узбекистана, но жертвами которых становились граждане именно этой страны.

Все погибшие, а это 19 человек, покинули свои дома не по доброй воле – в поисках заработка в России, Казахстане… В Узбекистане возможности зарабатывать на кусок хлеба у них не было.

Асылбек Хамроев

5 октября пришлось сообщать, что поиски пропавшего в начале сентября в Атырауской области Казахстана 15-летнего подростка из Бухарской области Узбекистана Асылбека Хамроева увенчались находкой его замученного тела.

Он умер, потому что был сыном трудовой мигрантки. 40-летняя мать-одиночка Умида Хамроева с Асылбеком, ее единственным ребенком, работала на ферме в Жылыойском районе Атырауской области Казахстана.

Она оставила сына на попечение хозяев фермы, когда в августе ей понадобилось срочно съездить домой в Узбекистан. Можно с легкостью предполагать, что с Асылбеком сотворили все, что хотели, как только уехала его мать.

Умида рассказывала, что телефон Асылбека был сразу отключен, и до возвращения в Казахстан она ни разу не смогла с ним поговорить. Когда женщина вернулась и не обнаружила его на ферме, то столкнулась с равнодушием хозяев, которые отговаривали ее обращаться в полицию.

Но когда она, не выдержав, все же пошла в полицию, то адекватной реакции и помощи не получила. Напротив, по неизвестной причине у женщины конфисковали паспорт, как будто она преступница.

Бесправная мигрантка… Без связей и денег. Таким же незначительным и никому не нужным казался всем ее мальчик.

Казахстанская полиция занялась поисками Асылбека после того, как получила запросы из МИД и Генеральной прокуратуры Узбекистана, куда обращался за помощью Ц-1, но поздно…

Был обречен

Правозащитники в Казахстане все же считают, что ребенок был обречен. Возможно, Асылбек был продан в рабство, и его освобождение привело бы к аресту и осуждению виновных в торговле людьми, но им этого не хотелось, поэтому от мальчишки из Узбекистана избавились.

Жанна Байтелова, правозащитница из Лиги судебных репортеров Казахстана, отмечает, что ее коллеги тоже медленно реагировали на сообщение об исчезновении подростка, но говорит, что случившееся должно стать уроком.

«Мы должны выработать «горячую линию» реагирования, чтобы такие случаи получали немедленную широкую огласку, а правоохранительные органы – необходимое давление», – говорит она.

А пока же хочется сказать всем родителям-гастарбайтерам: не оставляйте своих детей!

Смертельные аварии

Сообщения об авариях на дорогах Казахстана или России с массовыми жертвами рождают в голове мысль: там были узбекистанские мигранты. Чаще всего это подтверждается.

Граждане Узбекистана стали самой многочисленной группой трудовых мигрантов в России.

По данным издания Life.ru, в начале 2017 года официально на территорию России с целью заработка въехали 1,7 млн узбекистанцев. В 2016-м трудовые мигранты из Узбекистана перевели на родину 2,7 млрд долларов США.

По этому показателю Узбекистан – лидер среди стран СНГ. Он также несомненный лидер по количеству жертв среди гастарбайтеров.

Авария, случившаяся 6 октября на железнодорожном переезде во Владимирской области России, когда сломавшийся автобус застрял на пути и в него врезался поезд, унесла жизни 17 граждан Узбекистана, десятки получили ранения и увечья.

Оказалось, что казахстанский автобус, который вез гастарбайтеров, должен был выйти из эксплуатации еще 15 лет назад, но именно на таком транспорте возят самую бесправную категорию пассажиров – трудовых мигрантов из Узбекистана.

Неудачная стрижка

Смерть в Подмосковье 24-летнего парикмахера из Ферганы Достона Адеханова не поддается осмыслению. 13 октября в поселке Первомайское (Новая Москва) он был заколот шампуром в салоне – на месте работы. Одному из клиентов Достона не понравилась выполненная им стрижка.

Можно быть уверенным, что нападавшим россиянином помимо возможных психических отклонений двигали расизм и ненависть. Как мастер из какого-то Узбекистана посмел не угодить ему со стрижкой.

Накануне тело Достона было предано земле в кишлаке под Ферганой. Его родственники рассказали Ц-1, что он был выходцем из бедной семьи, единственным кормильцем и опорой родителей. А уехал в 2015 году в Россию в надежде заработать больше.

Наследие Каримова

Октябрьские трагедии с узбекистанцами – это прямое наследие правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова и его правительства с 1989 по 2016 годы.

На протяжении почти трех десятилетий каримовцы грабили страну и низвели своих граждан до уровня самых бесправных и обездоленных людей на территории бывшего СССР.

Один взгляд на то, как живет и шикует, бессмысленно транжиря деньги на мировых знаменитостей, Лола Каримова-Тилляева, младшая дочь первого президента, – ответ, почему мать Асылбека находилась в Казахстане, а Достон был в Подмосковье.

Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пытается менять положение. Заключает договоры с Россией для легализации и большей защиты гастарбайтеров из его страны, но созданный годами имидж узбекистанцев – бесправной рабочей силы – в глазах простых россиян и казахстанцев одним договором не исправить.

Необходимо посносить памятники Исламу Каримову по всему Узбекистану. Памятник каримовскому семейству и подельникам – это холмики из земли, появившиеся над могилой Асылбека в Бухарской области, Достона – под Ферганой.

Мирзиёев обязан осудить правление Ислама Каримова, порожденную им в стране коррупцию и насилие над народом на высочайшем уровне.

Прекратить жадничать и начать платить хлопкоробам достойные деньги. Никто в правительстве от этого не обеднеет. Не шпионить за гражданами, а создавать рабочие места в каждом кишлаке.

Вернуть украденные Каримовыми – Гульнарой, Лолой и другими – деньги в страну и выдавать их в виде беспроцентных кредитов всем, кто хочет работать.

Даже 1000 долларов, полученные Умидой Хамроевой, позволили бы ей начать свое дело в Узбекистане, и никогда не оставлять своего Асылбека на волю тех, для кого они – никто.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1