В Казахстане нашелся бухарский подросток. Убитым…

Сегодня правоохранительные органы Атырауской области Казахстана нашли тело пропавшего бухарского подростка Асылбека Хамроева.

«Что я буду делать, почему они не искали его сразу», – рыдает в трубку мать Асылбека Умида Хамроева.

Утром она звонила в редакцию Ц-1 и сообщила, что ее срочно вызывает милиция Жылыойского района Атырауской области. Оказалось, чтобы сообщить страшную весть, что ее мальчик нашелся, но мертвым. Его тело было обнаружено возле местного канала.

Уроженец кишлака Хорсафед Жондорского района Бухарской области Узбекистана, юный Асылбек сопровождал свою маму, работавшую кухонной разнорабочей на ферме в селе Бекжал Жылыойского района Атырауской области Казахстана.

В августе Умида была вынуждена съездить в Узбекистан, а сына оставила под присмотром хозяев фермы.

Когда она вернулась 9 сентября, то услышала от брата хозяина фермы Аслана Жолаева, что Асылбек ушел 2 сентября, но волноваться не надо: он «шустрый», наверное, просто загулял, и отговорил женщину срочно обращаться в полицию.

Женщина, не выдержав ожидания, обратилась в местную полицию. Но там после поступления заявления о пропаже ребенка расследование велось крайне медленно, более того, не имея оснований, у Хамроевой конфисковали паспорт.

В последние дни в Казахстан поступили письма из МИДа и Генеральной прокуратуры Узбекистана с просьбой содействовать в поисках Асылбека. Очевидно, что давление из Ташкента сработало, но поздно…