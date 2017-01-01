Узбекистанцы впечатлены новогодним поздравлением президента

Впервые глава Узбекистана обратился к народу в формате видеообращения, причем на двух языках – русском и узбекском.

31 декабря 2016 года, за несколько минут до наступления Нового — 2017 года, президент Узбекистана Шавкат Мирзиев поздравил соотечественников с праздников. Его личное видеообращение транслировали все телеканалы Узбекистана.

В прежние годы новогоднее послание от главы государства всегда зачитывали дикторы Национальной телерадиокомпании.

Поэтому появление Мирзиёева на телеэкранах в новогоднюю ночь произвело впечатление на граждан Узбекистана.

Всю ночь на 1 января узбекистанцы активно обсуждали выступление Мирзиёева в соцсетях. В популярных узбекских фейсбук-сообществах эта тема собирала тысячи лайков и шеров.

Большинство комментаторов выражали благодарность и уважение президенту, который ввел новую традицию лично поздравлять с Новым годом народ Узбекистана.

Новогодние гулянья на площадях городов продлятся до 8 января. Трудовая неделя начнется 3 января. Ранее решением Шавката Мирзиёева понедельник, 2 января, в Узбекистане объявили выходным днем.

Приводим полный текст новогоднего обращения Шавката Мирзиёева.

«Дорогие соотечественники!

Считанные минуты остаются до наступления Нового – 2017 года.

Искренне, от всей души поздравляю наших уважаемых отцов и матерей, дорогих женщин, нашу замечательную молодежь, весь народ Узбекистана с наступающим Новым годом.

Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия.

В уходящем году в нашей стране было много светлых, радостных дней, больших успехов и достижений. Не обошлось, к сожалению, без тяжелых испытаний. Но они еще больше сплотили нас. И мы достойно преодолели все трудности благодаря мужеству и стойкости нашего народа.

Безусловно, 2016 год оставит яркий след в нашей истории как год 25-летия независимости Узбекистана.

В уходящем году наши дехкане и фермеры, рабочие и строители, учителя и врачи, военнослужащие, деятели науки и культуры – представители всех профессий достигли весомых результатов.

Особенно прославили страну наши спортсмены, добившиеся в этом году ярких, выдающихся побед на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Одним словом, уходящий год был для нас во многом успешным и благополучным.

Дорогие друзья!

2017 год мы объявили в нашей стране Годом диалога с народом и интересов человека.

В основе этого лежит важнейший для нас принцип «Интересы человека – превыше всего».

Я уверен, что все мы, в первую очередь руководители, объединим наши усилия и возможности для реализации программных задач нового года.

Нашей приоритетной задачей и впредь останется укрепление в стране атмосферы мира и спокойствия, межнационального и гражданского согласия.

Дорогие соотечественники!

В эти радостные мгновения я еще раз от всей души поздравляю всех вас с замечательным новогодним праздником.

Пусть Новый год принесет добро и достаток, счастье и удачу в каждую семью, каждый дом!

Пусть исполнятся все ваши самые заветные мечты и надежды!

С Новым годом вас, дорогие мои!»