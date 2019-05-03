В Джизаке муж избивает жену: она не родила сына…

Вместо того чтобы помочь женщине с двумя детьми, угнетаемой мужем-милиционером в Джизаке, местные власти пытаются убедить ее в непорядочности правозащитника, к которому она обратилась.

Удивительная история произошла в Джизаке. 37-летняя жительница Пахтакорского района Угилой Кулжанова, пытаясь защитить себя от агрессивного поведения своего мужа, не нашла помощи у местных правоохранителей.

От безысходности она обратилась к правозащитнику, благодаря которому данная история получила огласку. Однако даже после этого местные власти не спешат вставать на защиту женщины, которая в скором времени может остаться на улице с двумя несовершеннолетними детьми.

Виновата женщина

Произошедшая с женщиной история довольно типична для Узбекистана: муж никак не дождется сына и обвиняет супругу. Довольно часто это приводит к насилию в семье.

В 2004 году Угилой вышла замуж за Акрама Кулжанова, у них родились две дочери. Вскоре семейной идиллии наступил конец, и муж стал поднимать на жену руку.

Женщина рассказала правозащитнику: муж хочет сына и обвиняет ее, что она не может родить наследника. На этой почве в доме часто бушуют скандалы. Один из них в декабре прошлого года привел женщину на больничную койку, где она провела шесть дней.

Даже беременность жены не остановила мужчину. В январе текущего года после очередного рукоприкладства главы семьи Угилой, находившаяся на тот момент на втором месяце беременности, потеряла ребенка.

После случившегося Акрам ушел из дома к своему брату. Но уже через две недели вернулся вместе с ним и другими родственниками за вещами. Уходя, они нанесли Угилой и ее сестре, которая в тот момент оказалась рядом с ней, множество серьезных телесных повреждений.

При этом скандале присутствовали участковый милиционер и председатель махаллинского схода граждан. Однако они не предприняли ни единой попытки остановить побоище, а лишь отстраненно наблюдали за происходящим со стороны.

Первую помощь сестры смогли получить лишь в больнице.

Заявление в милиции не приняли

Как рассказал Ц-1 джизакский правозащитник Уктам Пардаев, оказывающий помощь потерпевшей, Угилой написала заявление в Джизакское областное УВД, но его там просто не приняли.

«Причина проста: ее муж – один из них. Он работает в дежурной части в Джизакском районе. А его брат Икром Кулжанов вообще является заместителем начальника милиции в городе Дустлик», – объясняет активист.

После неудачной попытки Угилой подать заявление на мужа-тирана, говорит Пардаев, Акрам намерен выгнать жену с детьми на улицу, а дом продать.

Сама же женщина не хочет какого-либо наказания для своего супруга. Ее единственное желание: жить спокойно, без постоянных опасений за свое здоровье и перспектив остаться на улице с двумя несовершеннолетними детьми.

«Мы обращались в УВД, но сотрудник, представившийся Диёром, даже не захотел нас слушать. После этого мы помогли женщине написать заявление в прокуратуру Пахтакорского района, сейчас ждем ответа и будем внимательно следить за развитием событий», – сообщил Пардаев 23 апреля в соцсетях.

Пошли делегации

Уже на следующий же день события действительно стали стремительно развиваться. Как рассказывает правозащитник, к Угилой пришли представители областного УВД, комитета женщин и несколько неизвестных людей.

«Они быстро выслушали ее проблему и тут же начали расспрашивать обо мне. Их интересовало, кто мы друг другу, как познакомились, откуда она узнала обо мне», – рассказывает в интервью Ц-1 Уктам Пардаев.

Подобные встречи повторились и спустя несколько дней. Женщину в разные дни навещали и председатель Комитета женщин Пахтакорского района, и помощник районного хокима.

Однако, вопреки ожиданиям, они продолжали выпытывать у Угилой подробности знакомства с правозащитником.

«Они говорили, что знают меня, что я живу в Джизаке и постоянно выступаю против Узбекистана. Угилой с удивлением спрашивала их, почему, вместо того чтобы решить ее проблему, они все расспрашивают обо мне?» – говорит Пардаев.

На этот вопрос дает ответ сам правозащитник. Он называет это политической истерией, массовым психозом чиновников, который до сих пор не прошел, даже после ухода Ислама Каримова.

«Это свидетельствует об отсутствии каких-либо изменений в стране как в социальной сфере, так и экономической. Но самое печальное, что до сих пор нет изменений в сознании большинства людей», – с сожалением констатирует Пардаев.

Пока местные власти пытались выведать у Угилой Кулжановой подробности знакомства с правозащитником, вместо того чтобы спешно решить ее проблемы, произошло самое страшное для нее событие. Это именно то, от чего она просила защитить ее больше всего.

Акрам Кулжанов в телефонном разговоре предупредил Угилой, что отправляет к ней покупателей на дом, где женщина сейчас живет с двумя их общими детьми…