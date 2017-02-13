В Самаркандской области 14-летний подросток обвиняется в педофилии

Ученик 9 класса из кишлака Чигатай Каттакурганского района Самаркандской области Узбекистана арестован по обвинению в изнасиловании семилетней девочки.

14-летний Зухриддин Р. был взят под стражу 10 февраля. Он обвиняется в сексуальном насилии в отношении ученицы первого класса (имя редакция не называет по этическим соображениям).

Оба – и подозреваемый и жертва – учились в одной школе, № 11, кишлака Чигатай Каттакурганского района Самаркандской области.

Как сообщил Ц-1 старший инспектор по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел Каттакурганского района капитан Абдухаким Саттаров, сексуальное насилие произошло

8 февраля.

По словам Саттарова, арестованный подросток завлек в укромное место пришедшую в школу девочку, совершив насилие, он запугал ребенка, запретив ей рассказывать кому-либо о произошедшем.

«Сейчас дело всесторонне изучается. Как известно, Зухриддин из числа трудновоспитуемых, родители его находятся на заработках в России, а воспитывался он дедушкой. Девочка сейчас проходит лечение в Каттакурганской районной больнице», – рассказал Саттаров.

Для изучения социальной стороны дела, кроме медицинской комиссии, создана комиссия из представителей общественности, добавил он.

Как следует из заключения судебно-медицинской экспертизы Самаркандской области, в результате насилия девочка лишилась девственности и получила неопасные для жизни ранения.

Сейчас в отношении задержанного подростка Каттакурганским УВД возбуждено уголовное дело по статье 118, часть 2, Уголовного кодекса Узбекистана «Изнасилование». Ведется следствие.

Если не учитывать возраст обвиняемого, согласно закону страны, изнасилование лица, не достигшего 14 лет, наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет.

С момента огласки случившегося сотрудники Каттакурганского отдела народного образования начали брать с родителей малолетних детей расписки, что они не будут отпускать их в школу без сопровождения взрослого.