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    Мулла из Хорезма обвиняет милиционеров в посягательстве на частную жизнь

    Мулла-табиб из Хорезмской области РУз Абдухамид Атаджанов, чье видео интимного характера распространилось в соцсетях, обвиняет сотрудников ОВД Ургенча в шантаже и посягательстве на частную жизнь.

    По словам 61-летнего табиба (знахарь), видео интимного содержания с его участием, попавшее в социальные сети, было снято шесть лет назад сотрудниками ОВД города Ургенча. Ворвавшись в комнату, милиционеры направили камеру на раздетого догола муллу и сидевшую с ним женщину, и начали допрос.

    Якобы несколько жительниц Ургенча заявили, что обращались за помощью к этому мулле, но затем подвергались сексуальным домогательствам с его стороны. Атаджанов отверг все предъявленные обвинения.

    Как пишет «Озодлик», Атаджанов обвиняет оперативников в посягательстве на его личную жизнь, а также сетует, что его запугали, пытались отобрать старинные книги на арабском языке и заставляли написать заявление, что он не имеет к милиционерам никаких претензий.

    Но он намерен привлечь к ответственности обидчиков, едва не доведших его до самоубийства.

    Темы: Права человека в Узбекистане, Сексуальное насилие, Узбекистан
    Теги: видео Мулла права человека Узбекистан Хорезм
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