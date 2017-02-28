В Ташкенте при совершении насилия арестован преступник-педофил

В ташкентском районе Себзор 20 февраля был задержан 33-летний Кушмурод Бобомуродов, насиловавший восьмилетнюю девочку.

Спасением для ребенка стало то, что ее крики о помощи услышали проходившие мимо сотрудники милиции.

Они подоспели вовремя: мужчина, завлекший девочку в укромное место и удовлетворявший с ней сексуальные потребности, был остановлен и далее арестован, и до возможного убийства девочки дело не дошло.

Насильником-педофилом оказался житель массива Кара-камыш в Ташкенте Кушмурод Бобомуродов, 1984 года рождения.

В настоящее время он находится под арестом в отделении внутренних дел (ОВД) Алмазарского района Ташкента. Против него возбуждено уголовное дело по статьям: 118 – «Изнасилование» и 119 – «Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме».

Известный насильник

Арестованный мужчина знаком правоохранительным органам.

В интервью корреспонденту Ц-1 инспектор по профилактике правонарушений Алмазарского ОВД З. Адхамов рассказал, что, «несмотря на свою молодость, Бобомуродов ранее был несколько раз судим за изнасилования, грабеж, воровство и отбывал срок наказания».

«Сейчас изучается и деятельность сотрудников правоохранительных органов, которые недостаточно занимались с ним профилактической работой», – добавил он.

По данным Алмазарского ОВД города, сейчас на массивах Себзор, Кара-камыш и в прилегающих к ним районах Ташкента вывешаны фотографии преступников с призывом к пострадавшим от них обращаться в органы внутренних дел.

По словам пожелавшего остаться неназванным отставного сотрудника милиции, проживающего в районе Себзор, в результате сильного ухудшения профилактической работы и коррупции в органах внутренних дел за последние годы в городе в несколько раз увеличилось количество преступлений, особенно связанных с сексуальным насилием.

«В связи с этим необходимо в первую очередь уделить внимание профилактическим работам. Потому что исковерканную жизнь пострадавших не поправят ни успешная работа милиции, ни привлечение к ответственности преступников. Так, изо дня в день увеличивается количество преступлений, связанных с педофилией. О многих из них общественность даже и не знает», – говорит бывший сотрудник милиции.