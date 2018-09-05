В Ташкенте пройдет бизнес-форум с участием президента Египта

Сегодня, 5 сентября, в Ташкенте президенты РУз и Египта Шавкат Мирзиёев и Абдулфаттах ас-Сиси примут участие в деловом форуме и дадут старт созданию логистического хаба.

Глава Египта Абдулфаттах ас-Сиси прибыл в Узбекистан накануне вечером, 4 сентября. Переговоры с Шавкатом Мирзиёевым и подписание межправительственных соглашений запланированы на сегодня. В частности, речь пойдет о совместной деятельности в области торгово-экономического сотрудничества, туризма, образования, культуры и спорта, сообщает пресс-служба президент РУз.

Позже состоится бизнес-форум с участием деловых кругов и руководителей двух стран, на котором будет дан старт созданию логистического и плодоовощного хаба в Узбекистане.