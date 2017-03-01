В Ташкенте вырубают деревья даже в Ботаническом саду

В столице Узбекистана вновь началась «сезонная» вырубка деревьев. Ее жертвами стали как высохшие и больные деревья, так и многолетние чинары в парках и Ботаническом саду.

Весенняя жатва

О незаконной вырубке реликтовых деревьев в Яккасарайском и Мирзо-Улугбекском районах сообщила правозащитница Елена Урлаева. 26 февраля она даже уведомила органы внутренних дел об организации пикетов в защиту зеленых насаждений.

28 февраля в центральных столичных парках вырубка деревьев была приостановлена.

В парке Бабура в Яккасарайском районе, который переименовали в Сад дружбы, коммунальщики в оранжевых робах лениво убирали спиленные ветки. Стволов драгоценных чинар замечено не было. Ценную древесину, как сообщала ранее «Фергана», увезли на грузовых машинах.

У свежих пней лежали бруски менее ценных древесных пород. Всего в бывшем парке Бабура корреспондент насчитал около десятка свежих пней. Некоторые из них действительно были сгнившими, другие, напротив, – здоровыми.

На улице Шота Руставели недалеко от базара «Аския» рабочие тоже пилили деревья. На вопрос, зачем пилить зеленые насаждения, один из них ответил, что под спил идут только сухие и сгнившие деревья, а также ветки, загораживающие проезд для пожарных машин.

Неделей ранее десятков деревьев лишился столичный Ботанический сад. Сегодня там не слышны звуки бензопилы и треск поваленных деревьев. На территории сада можно заметить бревна прогнивших, сухих деревьев и многочисленные кучи мелких веток.

В чем причина вырубки деревьев?

Правозащитники и активисты экологических движений неоднократно пытались привлечь внимание властей к вырубке реликтовых деревьев в Ташкенте.

Но каждый раз вырубку деревьев в столичном хокимияте оправдывали профилактикой древесных заболеваний. Дескать, прогнившие и сухие деревья угрожают здоровью горожан и их имуществу.

В качестве подтверждения они приводили примеры, когда на припаркованные у домов машины обрушались массивные деревья.

Однако у активистов экологических движений и правозащитников своя версия. По их мнению, работники коммунальных служб спиливают не только пораженные деревья, но и многолетние чинары, за которые мебельные фабрики готовы платить высокую цену.

Якобы с этим и связано уничтожение здоровых чинар в Ташкенте и других районах республики.

Очевидно, что под предлогом вырубки пораженных деревьев под спил попали здоровые многолетние чинары.

Об этом свидетельствуют пни с кровавыми отметинами. Косвенно подтверждает этот факт отсутствие распиленных стволов чинар в парках.

Сухие и прогнившие бревна коммунальщики демонстративно не убирают, а ценные породы деревьев оперативно вывезли.

Настоящим же шоком для Ташкента стала вырубка в 2009 году столетних деревьев в центральном сквере города, которые затем заменили елками, изуродовавшими до неузнаваемости облик центра города.