В центре Бухары появилась улица имени Ислама Каримова

Центр города Бухары переименовали в честь первого президента Узбекистана, но неизвестно, когда он будет обустроен после снесенного там рынка.

Таблички с новым названием улицы на домах и зданиях в центре Бухары появились в середине июля.

Имя Каримова получила территория от улицы Абдулхолика Гиждувони до пересечения улиц Узбекистон Мустакиллиги и Пиридастгир (по прямой от резиденции президента до перекрестка паспортного стола).

Таким образом, эта улица, пролегающая по центру практически через весь город, стала самой продолжительной в Бухаре.

Решение о переименовании нескольких улиц в честь первого президента Узбекистана было принято хокимом области Уктамом Барноевым 29 января в соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиёева.

Предложение о переименовании именно этой территории Мирзиёев высказал в ходе своего мартовского визита в Бухару.

Тогда же главе Узбекистана презентовали рассчитанный на три года проект по изменению облика этой улицы, строительству по обеим ее сторонам современных зданий и новых объектов.

Мирзиёев отметил, что улица должна быть достойна имени Ислама Каримова, а строительные работы – выполняться квалифицированными подрядными организациями.

Первым делом взялись за рынок

Пока особых изменений в облике этой улицы не произошло. Исключение составляет лишь располагавшийся здесь рынок «Дилькушо» (крытый рынок), который был закрыт и полностью снесен в целях реконструкции еще четыре месяца назад.

Порядка шестисот предпринимателей, осуществлявших здесь торговлю, были вынуждены искать новые места, а их постоянные клиенты – разыскивать знакомых продавцов по всему городу.

Согласно официальной позиции областного руководства этот рынок более десяти лет не соответствовал существующим в стране требованиям, а на его территории велась несанкционированная и неконтролируемая торговля.

Как пояснили корреспонденту Ц-1 в областном хокимияте, всем предпринимателям, работавшим на «Дилькушо», выделили места для торговли на других рынках города.

Сами же предприниматели обратились с коллективным письмом к руководству страны, где отмечается, что 70 процентов из них из-за закрытия городского рынка остались без средств к существованию.

По данным областной администрации, в ближайшие дни хоким области намерен провести встречу с населением, где будет обсуждаться в том числе и этот вопрос.

Пока же территория рынка остается замороженным строительным объектом, расположенным в центре города, на улице, которая теперь носит имя первого президента Узбекистана.