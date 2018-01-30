В Узбекистане отметили юбилей диктатора Ислама Каримова

Сегодня покойному президенту Узбекистана Исламу Каримову исполнилось бы 80 лет. По случаю юбилея в Ташкенте дали плов «для своих» и частично открыли двери его рабочей резиденции Оксарой.

30 января исполнилось 80 лет со дня рождения первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

По этому случаю во всех городах страны прошли памятные мероприятия. Высшее руководство Узбекистана во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым и вдовой Каримова Татьяной открыло памятник в Карши.

Чиновники рангом пониже отметили день рождения Каримова в Ташкенте. Для них устроили праздничный плов в ресторане «Навруз», где традиционно проходят правительственные банкеты.

По периметру ресторан оцепили сотрудники органов внутренних дел. Случайный человек попасть на поминальный плов не мог.

С остановки у входа в Национальный парк Узбекистана имени Алишера Навои (бывшее Комсомольское озеро) гостей поминального плова в автобусах с сопровождением отвозили к резиденции Оксарой, на территории которой были открыты для посетителей отдельные залы мемориального комплекса Каримова.

С раннего утра отрезок улицы Афросиеб, на котором расположена бывшая резиденция Каримова, был перекрыт. Постовые стояли через каждые десять метров.

Пешеходам, как и частным машинам, запрещалось приближаться к Оксарою. Людей вежливо просили перейти дорогу и двигаться параллельно по тротуару. Как оказалось, до обеда к этому месту небольшими колоннами приезжали работники различных предприятий и ведомств со всего Узбекистана.

Бюджетники группами подходили к памятнику Каримову, возлагали цветы от своих организаций и направлялись в выставочный зал.

Быстро осмотрев картины с изображением экс-президента и фотографии из его личного архива, госслужащие дружно покидали мемориальный комплекс.

Позже сюда стали запускать организованные группы молодежи, а после обеда – всех желающих.

«Мы – дети Каримова»

Вместе со школьниками и студентами посмотреть на резиденцию Оксарой приехали гости из регионов Узбекистана.

Было ощущение, что отдать дань памяти президенту пришли единицы. Для большинства это было скорее развлечением.

Молодежь весело кривлялась, делая фотографии на фоне памятника с венками, иностранцы с интересом разглядывали монументальные здания комплекса, а дети бегали по парку, усаженному елями.

Вот бабушка рассказывает внукам, какие достижения принадлежат первому президенту. Она просит детей почтить его память минутой молчания. Эти слова привлекают внимание веселых студентов, и даже милиционер с интересом смотрит на пожилую женщину.

Чуть поодаль находится выставочный зал, в котором можно посмотреть экспозицию «Сердце, вместившее Вселенную». К зданию ведет витиеватая бетонная дорожка.

Информационные указатели дублируются на русском и английском языках. При входе вас встречают молодые улыбчивые гиды. Экскурсии проводятся на узбекском, русском и английском языках.

В этом здании представлены картины, на которых первый президент представлен в различных образах.

Сам Каримов, как известно, не позировал для художников – его ваяли и писали с фотографий. То он в окружении старцев читает молитву, то произносит речь с трибуны ООН, то окружен детьми, причем не своими.

Каримов любил говорить, что считает всех узбекистанцев своими детьми. Один из посетителей обыграл эту фразу, спросив у экскурсовода, похож ли он на молодого Каримова?..

Девушка-гид растерялась, но любопытный посетитель сам быстро ответил: «Конечно, похож, все мы и есть – дети Каримова».

Переходный президент

По сравнению с первой выставкой памяти полугодичной давности сегодня на стендах бывшего главу государства можно было увидеть в окружении семьи.

Вот Каримов – вместе со второй супругой Татьяной Акбаровной, а вот – с ныне беженцем внуком Исламом, сыном старшей дочери Гульнары.

К слову, самой Гульнары, обвиняемой в многомиллиардных махинациях, на фотографиях нет. Зато на одном из снимков есть Лола Каримова-Тилляева, его младшая дочь.

Нет ни одного изображения Каримова с братьями, сестрой, родителями и с Петром – сыном от первого брака. При этом один из центральных стендов описывает сцену встречи Каримова со своим тестем Акбаром Азизовым.

Художники-символисты изображают Каримова средневековым богатырем, борющимся с тигром голыми руками. На другой картине – он в сопровождении тигров противостоит ястребам и грифам, которые отождествляют собой экстремизм и терроризм.

На выставке даже представлен шутливый шарж 2018 года, на котором бывший глава государства предстает в образе озорника. При жизни подобных художеств он не поощрял.

В самом углу, без освещения размещены фотографии Ислама Каримова с Шавкатом Мирзиёевым, который около 13 лет занимал при нем кресло премьер-министра. Зато в фойе на трех языках написаны лестные слова нынешнего президента о своем предшественнике.

В этот день во всех бюджетных организациях поминают бывшего президента. В школах висят стенгазеты, в воинских частях проходят встречи, посвященные его памяти.

Подготовлена книга «Ислам Каримов – основатель независимого государства Республика Узбекистан», вскоре будет премьера документального фильма и выпуск серии книг о нем. А в Самарканде начала работу научная конференция об исторической роли Каримова.

Похоже, в Ташкенте определились с ролью экс-президента в истории независимого Узбекистана. Теперь его принято называть переходным лидером.

По данным центра «Общественное мнение», почти 99% узбекистанцев считают, что Каримов в тяжелое время «взял на себя ответственность за судьбу народа» и взвалил на плечи «всю тяжесть бремени переходного периода».