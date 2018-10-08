Визит Мирзиёева во Францию. Взгляд из Ташкента

Сегодня начинается двухдневный визит президента РУз во Францию. Французам уже даровали безвизовый визит в Узбекистан сроком на месяц.

Официальные СМИ Узбекистана видят в визите Шавката Мирзиёева исключительно позитив. Национальное информационное агентство УзА уверено, что взоры французов обращены на Узбекистан.

Статья под таким названием опубликована в минувшую пятницу. В ней спецкор агентства утверждает, что на улицах Парижа в эти дни то и дело говорят об Узбекистане.

Естественно, в приведенных им интервью звучат восторженные отзывы и желание простых парижан посетить родину корреспондента.

В своей статье журналист УзА приводит мнение начальника департамента Европейского инвестиционного банка, экономиста, предпринимателей, с которыми, по его утверждению, он встретился на улицах французской столицы.

В СМИ – официальные сообщения

По поводу самого визита Шавката Мирзиёева во Францию СМИ страны обходятся лишь официальным сообщением.

В них отмечается, что визит проводится по приглашению французского президента и имеет статус официального. Помимо переговоров глав государств состоятся встречи с руководством парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции.

«В повестку дня узбекско-французского саммита включены вопросы дальнейшего развития политического диалога, расширения практического сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, совместной реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, а также активизации культурно-гуманитарного обмена», – говорится в сообщении.

Документы к подписанию

Также официальные СМИ РУз пишут, что в рамках визита предусматривается подписание более десяти межправительственных и межведомственных документов, включая соглашения о взаимодействии в сферах экономики и финансов, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства, программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и другое.

Ожидается встреча Шавката Мирзиёева с генеральным директором ЮНЕСКО по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле. На ней будут обсуждены перспективы углубления партнерства между Узбекистаном и ЮНЕСКО, а также принят совместный План действий на 2018–2021 годы.

Узбекистан подготовился

Самим Узбекистаном была проделана большая подготовка к этому визиту. Накануне в Париже прошел узбекско-французский бизнес-форум с участием французских компаний, действующих в таких сферах, как сельское хозяйство, торговля, машиностроение, обслуживание, а также химическая, строительная и пищевая промышленность.

Участникам рассказали о реализуемых совместных бизнес-проектах и призвали инвестировать в Узбекистан. В этот же день Национальный банк РУз (НБУ) подписал заемное соглашение с французским банком Crédit Agricole на 300 млн евро.

Как сообщается на сайте НБУ, соглашением предусматривается финансирование инвестиционных проектов в Узбекистане за счет кредитной линии французского банка под страховые покрытия экспортно-кредитных агентств.

Подобные соглашения на сумму в 500 млн евро подписаны и с французским банком NATIXIS.

Но, пожалуй, самым важным шагом, независимо от политической конъюнктуры, стало введение тридцатидневного безвизового режима для граждан Франции. Согласно указу президента РУз он начал действовать с 5 октября.

Ожидается, что данная мера послужит благоприятным условием для развития международных отношений, способствующих культурному, научному, образовательному обмену, улучшающих инвестиционный климат и положительно влияющих на развитие туристического потенциала Узбекистана.