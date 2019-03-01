Вот где собака зарыта. Зарплата министра в Узбекистане – 200 долларов США

Узбекистанская «Газета.уз» опубликовала данные Минфина о зарплате высших чиновников страны: министры и хокимы получают около 200 долларов в месяц.

Зарплата президента и премьер-министра Узбекистана все еще не рассекречена, но данные Министерства финансов, предоставленные «Газете.уз», впервые проливают свет на доходы других не менее важных руководителей страны.

Опубликованные данные указывают тарифные коэффициенты, утвержденные Единой тарифной сеткой по оплате труда, согласно которым формируется оклад госслужащих. При этом уточняется, что указанный в итоге размер заработной платы включает и налоги, обязательные к оплате.

Так, заместитель премьер-министра Узбекистана получает номинальную заработную плату в размере 2 млн 75 тысяч 955 сумов, что по сегодняшнему курсу Центробанка страны (8403 сума за доллар США) составляет 247 долларов США.

Зарплата министра – 1 млн 727 тысяч 626 сумов, что равняется 205 долларам США в месяц.

Зарплата областного хокима – 1 млн 899 тысяч 783 сума, или 226 долларов США.

Зарплата хокима города или района – 1 млн 643 тысячи 329 сумов, или 195 долларов США.

Зарплата председателя комитета или директора агентства составляет ту же сумму, что строка выше, – 1 млн 643 тысячи 329 сумов.

Далее в материале «Газеты.уз» говорится, что существует система надбавок, к примеру, за особые условия труда (20%), коэффициент стимулирования труда (40%), за выслугу лет (20–30%), материальное стимулирование (15–25%), а также возможность получения премий.

Получается, что высшие чиновники Узбекистана даже при выплате всех надбавок к официальной заработной плате вряд ли могут рассчитывать на доход в 500 долларов в месяц. Кроме того, эта сумма еще подлежит налогообложению.

Опубликованные данные, проливая свет на ранее закрытую от общественности информацию, прежде всего отвечают на вопрос о причине коррупции среди высших чиновников Узбекистана.

Очевидно, что на указанные выше деньги невозможно достойно жить и руководить министерствами и ведомствами 32-миллионной страны или возглавлять миллионные регионы.

В предыдущем материале Ц-1 о коррупции в Узбекистане, опубликованном в конце февраля, рассказывалось об опыте Сингапура, где царил схожий азиатский менталитет в отношении коррупции, которой была пронизана вся система общественных отношений.

И одним из первых принципов, которыми руководствовался отец «сингапурского чуда» премьер-министр Ли Куан Ю, возглавлявший страну с 1959 по 1990 год, стала выплата госслужащим достойной зарплаты.

«Небольшая власть, данная людям, которые не могут достойно прожить на свое жалованье, создает стимулы для ее неправильного использования», – писал Ли Куан Ю в своей книге «Из третьего мира в первый».

«Малооплачиваемые министры и государственные служащие разрушили не одно азиатское правительство. Адекватное вознаграждение жизненно важно для поддержания честности и морали у политических лидеров и высших должностных лиц», – убежденно делился далее Ли.

Огласка заработной платы министров, руководителей городов и регионов Узбекистана, возможно, станет первым шагом для пересмотра доходов чиновников, чтобы взятка перестала быть необходимостью, а вместе с тем появилась возможность работать и жить честно и достойно.