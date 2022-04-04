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    • Узбекистан

    Встать рядом с Россией с прицелом на возрождение СССР!

    Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА» призывает всех поддержать Россию в борьбе против Запада — мира несвободы, стяжательства, расизма и лжи, — за справедливость, за мир с обликом товарища и брата.

    Олег Царев - украинский политик, выступающий за Украину без нацизма...
    Олег Царев — украинский политик, выступающий за Украину без нацизма…

    Большая часть мира с надеждой смотрит на Россию. Русскому народу, россиянам снова выпала самая тяжелая задача — разрушить накачанное Западом ядро национализма, нацизма и фашизма, к сожалению, на этот раз на территории Украины и за спинами украинского народа…

    Да, нам больно смотреть на страдания народа Украины, на разрушения их городов, на миллионы беженцев, но при этом мы понимаем, что у России не было иного выбора, и она приняла единственно возможное решение — вступить в битву, и эта битва не на жизнь, а на смерть, и не только России: на кону будущее всего человечества.

    Льется кровь русского солдата. Больно и невозможно смотреть на кадры, на которых националисты в Украине подвергают пыткам, истязают и убивают пленных российских военнослужащих — а мы думали, что ужасы фашистских карателей — это история.

    Тревожно от того, что эти невероятные жертвы, этот всечеловеческий порыв русского солдата могут быть преданы капиталистами России, для которых главная ценность — это деньги и право на загнивание в роскоши в прихожих западных хозяев, да, миллиардеры — это жалкое зрелище…

    И в этой связи Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА» призывает всех узбекистанцев и людей доброй воли подумать над тем, как они могли бы выразить свою поддержку России, ее воинам. Проявить солидарность в битве против национализма и нацизма, сказать и показать, что Россия — не одинока.

    В Узбекистане власть президента Шавката Мирзиёева вновь подтвердила свою беспринципность, продажность и трусость. МИД Узбекистана заявил, что страна не признает Донецкую и Луганскую Народные Республики…

    Это понятно. Само слово «народные» в названиях этих республик должно вызывать сильнейший антагонизм у Мирзиёева и его режима, ежедневно подавляющих волю собственного народа, его права на труд, развитие и достойную жизнь.

    Мирзиёев предпочитает кидаться на кости с барского стола, танцевать на задних лапках и лакействовать перед господами с Запада — что ни сделаешь ради денег, больших денег.

    Но, главное, другое: народ Узбекистана должен понять, что политика режима Мирзиёева не отвечает его интересам. В интересах узбекистанцев — это союз с Россией, мир братства всех народов, но не во имя возможности кучки у власти воровать до опупения, а во имя права самого простого человека на достойную жизнь, на равные права, на развитие и совершенство.

    И пусть в данный момент не все узбеки ясно осознают идущую сквозь века связь с Россией, но это понимание, пусть подспудно, но проявляется каждый раз, миллионы раз, когда наши люди едут в Россию-Матушку за последней надеждой на кусок хлеба.

    Как можно было бы помочь России, ДНР, ЛНР и Украине?

    Узбекистанцы, самые сильные и смелые из них, могли бы отправиться на поддержку российской армии, записавшись в добровольцы, чтобы поскорее разгромить НАТО на территории Украины; оставшиеся дома — могли бы собирать гуманитарную помощь, отправлять продовольствие, необходимые вещи; по всей стране можно устраивать митинги и шествия в поддержку российских воинов — моральная поддержка на войне не менее важна.

    Покончив же с прозападным и националистическим режимом на Украине, Узбекистан мог бы участвовать в восстановлении порушенных городов и сел, а затем, сообща, создать и реализовать программу по восстановлению совместного народного хозяйства всего нашего огромного пространства, объединенного идеей народовластия, социалистической экономики, интернационализма, науки и прогресса.

    Движение «ПАХТА» убеждено, что так оно и будет, так как народ Узбекистана не позволит власти Мирзиёева окончательно уничтожить, распродать и разворовать всю страну. У нас нет более 30 лет в запасе, чтобы продолжить деградацию, дно пропасти приблизилось настолько, что уже скоро можно разбиться в лепешку.

    Давайте молиться за героев, которые сегодня воюют, жертвуя своим здоровьем и, к сожалению, жизнями, за будущеее России, СССР, всего человечества.

    Давайте понимать, что иго Запада, оказавшегося в роди гегемона и хозяина мира после временного ухода со сцены СССР — надо было разрушить, оно несет всему человечеству рабство, деградацию и смерть.

    Мы желаем украинцам как можно быстрее осознать, что им необходимо отказаться от навязывавшейся им годами идеологии национализма, от фашистских «кумиров» как Степан Бандера, от власти президента Владимира Зеленского — в бытность артиста, воспевавшего ничто, кроме пошлости, став же президентом, исполняющего роль марионетки украинских воров-олигархов и Запада.

    Сербы говорят: «На небе Бог, на земле — Россия».

    Нам хочется иметь возможность сказать: «На небе Бог, на земле — СССР».

    Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА»

    Источник:Ц-1
    Темы: Возрождение СССР, Война России на Украине
    Теги: Война России на Украине Россия Узбекистан Украина
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