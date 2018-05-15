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    • Туркменистан

    Бердымухамедов опередил профессионального гонщика на треке

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выиграл раллийный заезд у гонщика-профессионала. На соревнованиях отбирались экипажи для участия в международном авторалли «Амуль-Хазар 2018», сообщило госинформагентство ТДХ.

    На отборочном этапе, прошедшем 12 мая, состязались гонщики Центра автоспорта МВД и Федерации автоспорта Туркменистана

    Ранним утром Бердымухамедов прибыл на Каракумскую трассу и «попросил разрешения» у судей принять участие в раллийном заезде. Организаторы заявили, что это большая честь для них.

    Неудачно стартовав, туркменский лидер вырвался вперед на участке трассы с двойной колеей и ожидаемо прибыл к финишу первым. Время прохождения трассы составило 10 минут 10 секунд. Его оппонент – профессиональный гонщик Г. Хоммадов проиграл президенту 12 секунд.

    Темы: Гурбангулы Бердымухамедов, Спорт в Центральной Азии, Туркменистан
    Теги: гонки Гурбангулы Бердымухамедов Туркменистан
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    Бердымухамедов опередил профессионального гонщика на треке

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выиграл раллийный заезд у гонщика-профессионала. На соревнованиях отбирались экипажи для участия в международном авторалли «Амуль-Хазар – 2018», сообщило госинформагентство ТДХ.

    Туркменистан