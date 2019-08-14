Каспийский экономический форум и Курбан Хайит

Когда в Туркменистане с участием представителя Узбекистана проходил I Каспийский экономический форум, жители приграничных районов не смогли посетить могилы родных.

В столице Туркменистана Ашхабаде 11–12 августа состоялся Первый Каспийский экономический форум, в котором приняли участие представители прибрежных и близких к Каспийскому региону стран.

Узбекистан на форуме представлял премьер-министр Абдулла Арипов. И, как сообщает ряд российских и туркменских СМИ, во время его работы Ашхабад предложил Ташкенту использовать его порты на Каспийском море.

Арипов, в свою очередь, подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов сотрудничества между странами является транспортно-логистическая сфера.

Граница — зона отчуждения

Как же она развивается на самом деле и насколько открыты Узбекистан и Туркменистан друг другу, 11 августа смогли испытать на себе жители Амударьинского района Каракалпакстана.

В этот день в мусульманских странах отмечался один из важнейших исламских праздников – Курбан Хайит, и многие семьи поминают усопших родных, посещают их могилы.

Амударьинский район Каракалпакстана граничит с Дашогузской областью Туркменистана, и жители приграничных сел все еще делят кладбище «Мискин-ота», которое после развала СССР и приобретения республиками независимости оказалось на территории обеих стран.

Как рассказывают жители Амударьинского района, 11 августа на кладбище был выставлен кордон из узбекистанских пограничников, вооруженных автоматами Калашникова. Солдаты запретили гражданам пересекать туркменскую границу, которая проходит посередине кладбища.

Не пускали никого, даже тех, у кого родные оказались похороненными на туркменской стороне.

Пройти 30 метров…

Жительница амударьинского поселка Зульфия Таджибаева со слезами на глазах говорит, что не может посетить могилы отца и матери.

«В прошлый Ураза Хайит пустили, в этот раз – нет, всего в 30 метрах лежат мои родители, и я не могу к ним пройти…»

Ее поддерживает Базаргуль Абдухаликова из махалли «Жумабай-сага», она тоже показывает на могилы родных, до которых рукой подать, но солдаты запрещают подойти к ним.

Женщина по имени Манзура рассказывает, что специально приехала из Ташкента, чтобы поклониться памяти матери. «Я просто не понимаю, почему проблема «Мискин-ота» не решается в течение почти тридцати лет независимости», – говорит она.

85-летний ветеран труда Мадат Жумамуратов задается вопросом, почему узбекистанские солдаты не пускают людей, когда не видно ни одного туркменского солдата.

«Если здесь граница, и если туркменская сторона не разрешает, то здесь должны быть и туркменские пограничники», – недоумевает аксакал.

В конечном счете людям ничего не оставалось делать, как присесть на землю и прочитать молитву за упокой души с того места, до которого им позволили дойти пограничники.

О том, что в это время в Ашхабад слетаются лидеры прибрежных каспийских стран и Центральной Азии для обсуждения сотрудничества, прежде всего в области транспортных связей и коммуникаций, люди ничего не знали.

Корреспондент Ц-1 позвонил в виртуальную приемную президента Узбекистана, чтобы узнать о режиме на границе с Туркменистаном, не позволившим людям посетить могилы родных в Курбан Хайит, и услышал: «Вам будет дан ответ в течение 15 дней».