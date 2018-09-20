Туркменистан отверг 19 рекомендаций ООН по правам человека

Власти Туркменистана отвергли 19 из 191 рекомендации ООН, сказано в докладе рабочей группы на 39-й сессии по правам человека, которая проходит в Женеве с 10 по 28 сентября.

Ашхабад согласился с 98 рекомендациями, 90 были приняты к рассмотрению, а три – сразу отвергнуты. После небольшой паузы были «забракованы» еще 16 рекомендаций.

Власти Туркменистана отказались ратифицировать Конвенцию Международной организации труда о коренных народах. Кроме того, с формулировкой «противоречат взглядам гражданского общества» были проигнорированы рекомендации, касающиеся дискриминации и уголовного преследования за однополые отношения.

Власти не отказались от принудительного тестирования на ВИЧ. Относительно рекомендаций по защите свободы слова и вероисповедания, запрете использования детского труда члены туркменской делегации заявили, что Конституция РТ и так гарантирует эти права.

Рекомендации о компенсации ущерба жителям выселенных домов и о запрете полной изоляции заключенных остались без комментариев.