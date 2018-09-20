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    • Туркменистан

    Туркменистан отверг 19 рекомендаций ООН по правам человека

    Власти Туркменистана отвергли 19 из 191 рекомендации ООН, сказано в докладе рабочей группы на 39-й сессии по правам человека, которая проходит в Женеве с 10 по 28 сентября.

    Заседание Генеральной ассамблеи ООН; фото: АР
    Заседание Генеральной ассамблеи ООН; фото: АР

    Ашхабад согласился с 98 рекомендациями, 90 были приняты к рассмотрению, а три – сразу отвергнуты. После небольшой паузы были «забракованы» еще 16 рекомендаций.

    Власти Туркменистана отказались ратифицировать Конвенцию Международной организации труда о коренных народах. Кроме того, с формулировкой «противоречат взглядам гражданского общества» были проигнорированы рекомендации, касающиеся дискриминации и уголовного преследования за однополые отношения.

    Власти не отказались от принудительного тестирования на ВИЧ. Относительно рекомендаций по защите свободы слова и вероисповедания, запрете использования детского труда члены туркменской делегации заявили, что Конституция РТ и так гарантирует эти права.

    Рекомендации о компенсации ущерба жителям выселенных домов и о запрете полной изоляции заключенных остались без комментариев.

    Темы: Запреты в Туркменистане, Права человека
    Теги: запреты ООН права человека Турменистан
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