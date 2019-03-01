Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    В Ташкенте проходят похороны правозащитника Марата Захидова

    Сегодня в Ташкенте состоялось прощание с председателем Комитета защиты прав личности Маратом Захидовым, его тело было доставлено из Израиля, где он скоропостижно скончался.

    Захидов в феврале 2019 года; фото: Ц-1
    Захидов в феврале 2019 года; фото: Ц-1

    Гроб с телом Марата Захидова прибыл в аэропорт Ташкента ранним утром 1 марта рейсом из Тель-Авива.

    Известный правозащитник, руководитель Комитета защиты прав личности Узбекистана и вице-президент Международного общества прав человека (Франкфурт) скончался 24 февраля в Израиле, где находился с кратковременным визитом. Ему было 78 лет.

    Похороны Марата Захидова состоялись сегодня в 12 часов по местному времени на кладбище Чигатай в Ташкенте.

    Проводить в последний путь покойного намерены многочисленные коллеги, прежде всего члены созданного им в 1996 году Комитета защиты прав личности Узбекистана.

    Похороны Марата Захидова; фото: Ц-1
    Похороны Марата Захидова; фото: Ц-1

    При жизни Захидова не жаловали многие представители гражданского общества страны, считая его государственным агентом, намеренно затесавшимся в круги оппозиции и правозащиты.

    Захидов часто распространял клеветнические пасквили против оппозиционеров, коллег-правозащитников и независимых журналистов. Он подвергал критике международных правозащитников за лицемерие и видел в них агентов влияния других стран.

    Но что отличало Захидова – так это самобытность, убежденность и дерзость, которые неизменно сопровождали каждый его шаг.

    Он родился в семье Теши Захидова, ученого-зоолога, председателя Академии наук Узбекской ССР. Окончил физико-математический факультет Московского государственного университета, затем сам работал преподавателем в Ташкентском государственном университете.

    Однозначно, что вместе с Маратом Захидовым Узбекистан прощается с эпохой, когда в правозащиту могли прийти люди из таких кругов и такие личности, пусть даже самые противоречивые.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека, Права человека в Узбекистане
    Теги: Марат Захидов права человека в Узбекистане Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора
    Политика

    Суд в Ташкенте утвердил запрет на хиджабы студенткам исламской академии

    Более того, согласно вчерашнему решению апелляционной коллегии Ташгорсуда, студентки Международной исламской академии Узбекистана не имеют права приходить на учебу c простым платком на голове.

    Узбекистан
    Политика

    Галима Бухарбаева / «Оскорбление» пророка и безграмотность властей Узбекистана

    Высказывание Наргизы Рахимовой о многоженстве с упоминанием пророка Мухаммада звучит грубо и развязно – непозволительный тон для чиновника, обязанного знать о положении и настроениях в стране.

    Узбекистан
    Общество

    Поборники ислама в Узбекистане задают тон в Сети. Власти молчат…

    Неловкое высказывание чиновницы РУз с упоминанием пророка Мухаммада вызвало ее травлю в Сети поборниками ислама, но самым красноречивым в этой истории стало молчание и недееспособность властей.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Политика

    Суд в Ташкенте утвердил запрет на хиджабы студенткам исламской академии

    Более того, согласно вчерашнему решению апелляционной коллегии Ташгорсуда, студентки Международной исламской академии Узбекистана не имеют права приходить на учебу c простым платком на голове.

    Узбекистан