В Ташкенте проходят похороны правозащитника Марата Захидова

Сегодня в Ташкенте состоялось прощание с председателем Комитета защиты прав личности Маратом Захидовым, его тело было доставлено из Израиля, где он скоропостижно скончался.

Гроб с телом Марата Захидова прибыл в аэропорт Ташкента ранним утром 1 марта рейсом из Тель-Авива.

Известный правозащитник, руководитель Комитета защиты прав личности Узбекистана и вице-президент Международного общества прав человека (Франкфурт) скончался 24 февраля в Израиле, где находился с кратковременным визитом. Ему было 78 лет.

Похороны Марата Захидова состоялись сегодня в 12 часов по местному времени на кладбище Чигатай в Ташкенте.

Проводить в последний путь покойного намерены многочисленные коллеги, прежде всего члены созданного им в 1996 году Комитета защиты прав личности Узбекистана.

При жизни Захидова не жаловали многие представители гражданского общества страны, считая его государственным агентом, намеренно затесавшимся в круги оппозиции и правозащиты.

Захидов часто распространял клеветнические пасквили против оппозиционеров, коллег-правозащитников и независимых журналистов. Он подвергал критике международных правозащитников за лицемерие и видел в них агентов влияния других стран.

Но что отличало Захидова – так это самобытность, убежденность и дерзость, которые неизменно сопровождали каждый его шаг.

Он родился в семье Теши Захидова, ученого-зоолога, председателя Академии наук Узбекской ССР. Окончил физико-математический факультет Московского государственного университета, затем сам работал преподавателем в Ташкентском государственном университете.

Однозначно, что вместе с Маратом Захидовым Узбекистан прощается с эпохой, когда в правозащиту могли прийти люди из таких кругов и такие личности, пусть даже самые противоречивые.