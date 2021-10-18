Роберт Мэлоун: «После Нюрнберга мы решили этого больше не делать…»

Американский доктор Роберт Мэлоун, создатель технологии мРНК, используемой в уколах Covid-19, сравнивает происходящий сегодня медицинский эксперимент над человечеством с преступлениями нацистской Германии.

Доктор Роберт Мэлоун (Robert W. Malone), крупный специалист в США в области вирусологии и иммунологии, в интервью американскому изданию The Hidden Gateway от 7 октября говорит, что его опасения сбылись: люди, вакцинированные экспериментальными препаратами от Covid-19, привели к мутации и усилению вируса, они же составляют основную массу больных и опасных распространителей заразы.

«Вакцинированные – суперраспространители вируса, от них надо защищать невакцинированных», – утверждает он.

Выступления в прессе доктора Мэлоуна во многих странах сразу привлекают внимание специалистов и людей, критически настроенных по отношению к массовой вакцинации.

На протяжении более чем 30 лет Роберт Мэлоун занимался изучением и производством вакцин, но одной из главных его заслуг в медицине является создание при работе в Институте биологических исследований Солка (Сан-Диего, Калифорния, США) в конце 80-х годов технологии мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота), используемой сегодня в ряде вакцин от Covid-19, в частности, от Pfizer и Moderna.

Как объясняет доктор Мэлоун, его исследования в Институте Солка (Джонас Солк – создатель вакцины от полиомиелита) были направлены на лечение от ретровирусов: семейства РНК-содержащих вирусов, из которых, пожалуй, наиболее известен вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Мэлоун: «Вакцинированные – суперраспространители вируса, от них надо защищать невакцинированных»

Идея заключалась в донесении до поверхности клетки информацию с частицей РНК-вируса, чтобы выработать необходимый иммунный ответ организма. По словам доктора, их исследования не предполагали использования технологии в вакцинах.

Сегодняшние же вакцины от Covid-19 на основе мРНК несут в себе инструкции для клеток, направленные на создание «шиповидных» белков, которые расположены на поверхности вируса SARS-CoV-2.

По идее производителей этих уколов, когда на поверхности клеток появляются такие «шиповидные» белки, организм распознает их в качестве инородных тел и вырабатывает иммунную реакцию, включающую создание антител, противодействующих данному конкретному «шиповидному» белку.

Звучит хорошо, но доктор Мэлоун далек от того, чтобы называть уколы от Covid-19, которые уже получили сотни миллионов людей на планете, полноценными вакцинами.

В интервью он называет их «экспериментальными вакцинами», говорит, что они содержат в себе синтезированные частицы вируса, созданного по всем признакам в лаборатории.

«Почему власти так торопятся, почему принуждают и почему скрывают от людей всю информацию об эффективности, компонентах, а главное – о безопасности и побочных действиях вакцин?» – задается он вопросом в интервью.

Паника, запугивание и давление вплоть до увольнения с работы, закрытия доступа к общественным местам, а в некоторых странах – подкуп в виде раздачи мороженого детям, как в Канаде, или розыгрыши лотереи, как в США, указывают, по словам доктора, на некое отчаяние тех, кто заварил всю эту кашу.

«Пандемия» пошла не по плану…

Имея доступ ко всей информации, заказчики «пандемии» не могут, очевидно, не видеть, что массовая вакцинация выходит из-под контроля, она привела к смерти многих тысяч людей, нарушению здоровья миллионов, обрушению экономик, тяжелой травме детей по всему миру, делится мыслями доктор.

Смертность осенью 2021 года превышает смертность за тот же период в 2020-м, то есть с вакцинами умирает больше людей.

На своей странице в Telegram доктор Мэлоун опубликовал информацию, что в Тайване, по данным тайваньской прессы, с 22 марта 2021 года, начала кампании массовой вакцинации, по 7 октября 2021 года было зарегистрировано 852 случая смерти от вакцины, в то время как с начала пандемии от Covid-19 на всю почти 24-миллионную страну умерли 844 человека.

То есть вакцины за неполные семь месяцев убили больше людей, чем Covid1-9, как минимум за 20 месяцев.

Израиль…

Другой «хороший» пример – Израиль… Эта страна опередила весь мир по скорости внедрения вакцин – израильтяне подписали особый контракт с компанией Pfizer, кроме того, развернуть быструю кампанию вакцинации, по словам доктора Мэлоуна, позволил менталитет жителей, живущих постоянно в состоянии войны и готовых по боевой тревоге выполнять любые приказы начальства.

В Израиле 80% взрослого населения получили двойную дозу вакцин, и с конца лета в этой стране началась небывалая вспышка заболеваний, ежедневно заболевали до 0,2% населения, не надо упоминать, что основная масса госпитализаций, до 90%, потребовалась дважды уколотым…

Доктор Мэлоун указывает на рост смертности в Израиле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он убежден, что это же ждет США и другие страны через четыре-шесть месяцев – ровно на столько по сравнению с Израилем они «опоздали» с «иммунизацией».

«Дырявые вакцины»

Ситуация в Израиле, по словам доктора, подтверждает то, о чем предупреждали многие честные доктора, что массовая вакцинация приведет к мутации вируса, который будет вынужден усилиться, чтобы выжить, – это простая эволюция по Дарвину, говорит Мэлоун.

В результате все вакцины стали «дырявыми» (leaky vaccine), они не защищают от заражения, они не защищают от смерти, они не предотвращают передачу вируса другим людям, но подавляют естественный иммунитет человека и ослабляют организм перед встречей с новым штаммом или другой инфекцией.

Доктор Мэлоун вдребезги разбивает идею, что поголовная вакцинация всех сотрудников офиса гарантирует им безопасность от заболевания. Уже сегодня очевидно всем, что вакцинированные также подвержены болезни, но вакцина может помочь смягчить симптомы, а значит, сделать вакцинированного более опасным для окружающих разносчиком вируса.

Ничего нового под луной…

«Почему все это происходит в мире, зачем это делается с людьми?» – доктор не может дать ответа. Но он напоминает, как в фашистской Германии подвергали медицинским экспериментам евреев и других «недочеловеков», объясняя это благом для представителей немецкой нации…

Он приводит другой пример: в США с 1932 по 1972 год в городе Таскиги (штат Алабама) проводился эксперимент только над чернокожими людьми, которых в одних случаях лечили, в других – заражали сифилисом. Так проводились исследования этой болезни.

Доктор Мэлоун: «После Нюрнбергского процесса над фашистской Германией мы договорились больше этого не делать»

При том что уже в начале 40-х годов ученым был известен пеницилин, который излечивал сифилис, но подопытным ничего не говорилось об этом, так как врачам хотелось и далее изучать болезнь. В результате многие пострадали, умерли от болезни, заразив при этом своих жен, детей…

Этот эксперимент, проводившийся на государственном уровне в США Службой общественного здравоохранения (PHS), прекратился после утечки информации в СМИ и разразившегося скандала.

«После Нюрнбергского процесса над фашистской Германией мы договорились больше этого не делать», – резюмирует доктор Роберт Мэлоун, убежденный в том, что история повторяется сегодня на наших глазах, но уже в гораздо больших масштабах…