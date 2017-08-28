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    Дилором Исхакова о Надежде Атаевой

    Активистка из Узбекистана рассказывает, как Надежда Атаева, президент ассоциации «Права человека в Центральной Азии», сфальсифицировала показания якобы свидетеля Андижанской бойни.

    Источник:Ц-1
    Темы: Коррупция в Узбекистане, Права человека в Узбекистане
    Теги: Андижан Андижанская бойня гражданское общество Узбекистана Мутабар Таджибаева Надежда Атаева права человека Узбекистан
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