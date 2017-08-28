Активистка из Узбекистана рассказывает, как Надежда Атаева, президент ассоциации «Права человека в Центральной Азии», сфальсифицировала показания якобы свидетеля Андижанской бойни.
Дилором Исхакова о Надежде Атаевой
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Активистка из Узбекистана рассказывает, как Надежда Атаева, президент ассоциации «Права человека в Центральной Азии», сфальсифицировала показания якобы свидетеля Андижанской бойни.
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