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    Обыкновенная узбекская мать: дети за решеткой

    Нури Каримова из Ташкента в видеоинтервью Ц-1 рассказывает о борьбе за сына, остающегося в узбекской тюрьме за «религиозный экстремизм», а двоих других ее детей неволя уже убила…

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Центральной Азии, Права человека в Узбекистане, Свобода религий
    Теги: Ислам в Центральной Азии Пенитенциарная система в Центральной Азии права человека в Узбекистане Свобода религии в Центральной Азии Узбекистан Узбекистан после Каримова
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    Директор правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон и руководитель ее центральноазиатского отделения Стив Свердлов приняли участие 5 сентября на конференции «Негосударственные организации и стратегия развития» в Ташкенте.

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