Обыкновенная узбекская мать: дети за решеткой

Нури Каримова из Ташкента в видеоинтервью Ц-1 рассказывает о борьбе за сына, остающегося в узбекской тюрьме за «религиозный экстремизм», а двоих других ее детей неволя уже убила…
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