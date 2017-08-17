Акимат Алматы массово сносит киоски в городе – вне закона оказались 1500 точек продажи цветов, их владельцы обвиняют государство в рейдерстве.
Скандал вокруг цветочного бизнеса в Алматы
Источник:Ц-1
Акимат Алматы массово сносит киоски в городе – вне закона оказались 1500 точек продажи цветов, их владельцы обвиняют государство в рейдерстве.
Акимат Алматы массово сносит киоски в городе – вне закона оказались 1500 точек продажи цветов, их владельцы обвиняют государство в рейдерстве.Казахстан
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