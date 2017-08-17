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    • Казахстан

    Скандал вокруг цветочного бизнеса в Алматы

    Акимат Алматы массово сносит киоски в городе – вне закона оказались 1500 точек продажи цветов, их владельцы обвиняют государство в рейдерстве.

    Источник:Ц-1
    Темы: Алматы, Казахстан
    Теги: Алматы Бауыржан Байбек киоски в Алматы права человека реконструкция Алматы
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