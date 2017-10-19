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    • Узбекистан

    Ураган в Бухаре обесточил город, ломал деревья, срывал крыши домов

    Последствия ураганного ветра 17 октября, приведшие к обрыву линий электропередачи в нескольких районах города Бухары, были полностью устранены 18 октября к 20:00.

    Источник:Ц-1
    Темы: Бухара, Стихийные бедствия в Центральной Азии
    Теги: Бухара Узбекистан Ураган
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