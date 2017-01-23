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    Видео «Диалоги с народом». Диалог 1. «Вот пал режим кровавый»

    Еженедельно по понедельникам на сайте Ц-1 смотрите программу «Диалоги с народом», подготовленную специально для наших читателей и зрителей Центром клеветы и оскорбления в Ташкенте.

    Участники диалога:
    Олег Карпов – режиссер и сценарист из Ташкента.
    Марьям Ибрагимова – политолог, бывший преподаватель Узбекского государственного университета международных языков (УзГУМЯ) из Ташкента.
    Алексей Улько – культуролог и антрополог из Самарканда.

    Читайте полный текст программы ЦКО – Диалог # 1 – «Вот пал режим, кровавый»

    Автор:Центр клеветы и оскорбления
    Источник:Ц-1
    Темы: Центр клеветы и оскорбления
    Теги: Алексей Улько Ислам Каримов Марьям Ибрагимова Олег Карпов Ташкент узбеки Узбекистан Центр клеветы и оскобрления Шавкат Мирзиеев
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