Видео «Диалоги с народом». Диалог 1. «Вот пал режим кровавый»

Еженедельно по понедельникам на сайте Ц-1 смотрите программу «Диалоги с народом», подготовленную специально для наших читателей и зрителей Центром клеветы и оскорбления в Ташкенте.

Участники диалога:

Олег Карпов – режиссер и сценарист из Ташкента.

Марьям Ибрагимова – политолог, бывший преподаватель Узбекского государственного университета международных языков (УзГУМЯ) из Ташкента.

Алексей Улько – культуролог и антрополог из Самарканда.

Читайте полный текст программы ЦКО – Диалог # 1 – «Вот пал режим, кровавый»