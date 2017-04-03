Урлаева о помещении в психушку, или За что умирал Каримов?

Правозащитница Елена Урлаева рассказывает о своем помещении в психушку, а Центр клеветы и оскорбления в Ташкенте констатирует: ничего не изменилось, за что отдал жизнь Ислам Каримов?

Диалог # 11

Участвуют:

Елена Урлаева — правозащитница

Тимур Карпов — кинодеятель

Олег Карпов — фотограф

Олег Карпов:

Мы бы хотели послушать о последних ваших «приключениях», потому что это наделало очень много шума, и для нас, я считаю, был очень символический момент. Так как мы считали: ах, Мирзиёев… сейчас он… всё будет по-другому. А тут раз – и одно за другим такие события: то с вами, то с Олимом Сулаймоновым, которого осудили. И что поменялось? За что предыдущий президент жизнь отдал?

Тимур Карпов:

Просто американские горки: двоих выпустили, двоих посадили. Должен быть всегда баланс.

Елена Урлаева:

Я думаю, пока с меня не снят диагноз: «шизофрения шубообразная» (при данном виде течения болезни острые приступы чередуются со «светлыми» межприступными промежутками. – Прим. ред.), я являюсь «опасным для общества человеком», а у властей всегда будет возможность за любую провинность или непровинность посадить меня в психиатрическую больницу.

Я заметила, что уже второй год наши властные структуры каждую весну, когда начинаются весенние прополки (в Сурхандарье скоро начнут, а в апреле–мае начинается прополка хлопчатника во всех регионах), меня помещают в психушку.

А власти знают, что мы с Малохат Ишанкуловой отслеживаем ситуацию с весенними принудительными работами на хлопковых полях. На это время меня и в прошлом году изолировали под видом «весеннего обострения», и в этом году точно так же хотели на более длительный срок изолировать. Но это у них не вышло.

Олег Карпов:

А так получилось, что в этот же день вы должны были встречаться с представителем Всемирного банка.

Елена Урлаева:

Нет, на следующий день.

Тимур Карпов:

Вас, получается, прослушивают.

Елена Урлаева:

И прослушивают, и отслеживают. Другое дело, что мы не обращаем уже на это внимания.

Олег Карпов:

Так вам не удалось встретиться с представителем банка?

Елена Урлаева:

Нет, не удалось. Встреча была назначена на второе марта, меня задержали первого. Но еще 28 февраля меня тоже задерживали сотрудники Юнусабадского РОВД. Я проводила акцию на площади Мустакиллик в защиту детей. В Кибрайском районе школьников вовлекают в проституцию, и я пыталась привлечь к этому внимание. Когда меня везли в РОВД, из разговора милиционеров поняла, что сегодня, похоже, домой не попаду. В РОВД меня не зарегистрировали, хотя у меня был паспорт.

Олег Карпов:

Чтобы потом вас нельзя было найти.

Елена Урлаева:

Провели на третий этаж, сказали: ждите. Слышала, что они куда-то звонят, начались какие-то движения, обговаривался вопрос вызова психиатрической бригады. И когда я это почувствовала, быстренько спустилась во двор. Спокойно подошла к КПП, сказала, что меня освободили.

«Как освободили? Сказали, вас выпускать только с сопровождением».

Повезло, что их руководство подъехало, сотрудник милиции чуть отошел, хотел отдать честь, тут я их опередила и проскочила прежде, чем они вошли. Сказала «спасибо» и медленным шагом направилась к остановке. А там прыгнула в такси…