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    8 Марта. Женский вопрос в Центральной Азии

    В Международный женский день мы желаем всем женщинам Центральной Азии не требовать равноправия, а быть равными, а также солидарными друг с другом в искоренении дискриминации и сексизма.

    Знак на машине в Алматы; фото: Ц-1
    Знак на машине в Алматы; фото: Ц-1

    Вам часто в Центральной Азии попадаются на глаза женщины за рулем, которые обозначают себя наклеенным знаком «туфелька»?

    В Алматы под туфелькой еще красуется надпись: «Уважай меня».

    Этот знак, на мой взгляд, лучше всего говорит о царящей в обществе дискриминации в отношении женщины, ментальности, которая подразумевает, что она – существо, стоящее на ранг ниже мужчины.

    Но хуже всего то, что многие женщины именно так себя видят и ощущают. Иначе не клеили бы этот знак и не просили бы об уважении.

    Женщина в Центральной Азии должна понять, что в современном мире единственное, что имеет значение, – это знания, умения, способности и характер.

    И нет никаких барьеров и ограничений, что кому-то не удастся достичь мастерства в любом деле. А определенная женщина за рулем способна быть таким асом, что с ней смогут поспорить только чемпионы «Формулы-1».

    Другого рода надпись на машмне в Алматы - "У меня родился сын!" Фото: Ц-1
    Другого рода надпись на машине в Алматы — «У меня родился сын!» Фото: Ц-1

    Что еще необходимо женщинам – это больше солидарности. Чтобы дискриминация и сексизм ни для кого из них не становились препятствием или орудием, с помощью которых кто-то будет пытаться умалить то, что они делают, или убрать их с пути.

    С сексизмом в свой адрес я сталкиваюсь мгновенно, когда моя работа достигает цели, когда написанная мной статья бьет не в бровь, а в глаз.

    Тут же оказывается, что я не профессиональный журналист, а женщина, у которой случилась истерика. Звучат и другие оскорбления, не стоящие повтора.

    Не стоящие, потому что, во-первых, это неправда, во-вторых, их произносят от слабости или подлости, в-третьих, я умная и сильная.

    Самое главное для меня как женщины, так и журналиста, – то, что я уважаю себя. И я знаю, кто я.

    И клеить «туфельку» я никогда не стану – ни на дверь своего офиса, ни на стекло своей машины.

    И всем от души этого желаю.

    Дорогие женщины, с Международным женским днем – 8 Марта!

    Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин
    Теги: Галима Бухарбаева права женщин Узбекистан Центральная Азия
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