8 Марта. Женский вопрос в Центральной Азии

В Международный женский день мы желаем всем женщинам Центральной Азии не требовать равноправия, а быть равными, а также солидарными друг с другом в искоренении дискриминации и сексизма.

Вам часто в Центральной Азии попадаются на глаза женщины за рулем, которые обозначают себя наклеенным знаком «туфелька»?

В Алматы под туфелькой еще красуется надпись: «Уважай меня».

Этот знак, на мой взгляд, лучше всего говорит о царящей в обществе дискриминации в отношении женщины, ментальности, которая подразумевает, что она – существо, стоящее на ранг ниже мужчины.

Но хуже всего то, что многие женщины именно так себя видят и ощущают. Иначе не клеили бы этот знак и не просили бы об уважении.

Женщина в Центральной Азии должна понять, что в современном мире единственное, что имеет значение, – это знания, умения, способности и характер.

И нет никаких барьеров и ограничений, что кому-то не удастся достичь мастерства в любом деле. А определенная женщина за рулем способна быть таким асом, что с ней смогут поспорить только чемпионы «Формулы-1».

Что еще необходимо женщинам – это больше солидарности. Чтобы дискриминация и сексизм ни для кого из них не становились препятствием или орудием, с помощью которых кто-то будет пытаться умалить то, что они делают, или убрать их с пути.

С сексизмом в свой адрес я сталкиваюсь мгновенно, когда моя работа достигает цели, когда написанная мной статья бьет не в бровь, а в глаз.

Тут же оказывается, что я не профессиональный журналист, а женщина, у которой случилась истерика. Звучат и другие оскорбления, не стоящие повтора.

Не стоящие, потому что, во-первых, это неправда, во-вторых, их произносят от слабости или подлости, в-третьих, я умная и сильная.

Самое главное для меня как женщины, так и журналиста, – то, что я уважаю себя. И я знаю, кто я.

И клеить «туфельку» я никогда не стану – ни на дверь своего офиса, ни на стекло своей машины.

И всем от души этого желаю.

Дорогие женщины, с Международным женским днем – 8 Марта!

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1