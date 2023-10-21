Быть на стороне мира, сказать: «Миру — мир!»

В современном мире практически не осталось суверенных государств, им правит западная олигархия, запускающая в любой точке земли для укрепления власти и подавления воли людей то кризисы, то пандемии, то войны. Это эра «Железной пяты».

Галима Бухарбаева

В романе американского писателя Джека Лондона «Железная пята», впервые опубликованном в 1908 году, вслед за капитализмом на свет рождается не социалистическая система, знаменующая братство людей, конец эксплуатации, завоевательных войн и насилия, но еще более уродливый строй — власть олигархии и плутократии.

«Ожидали, что на развалинах своекорыстного капитализма вырастет цветок, взлелеянный столетиями, — братство людей. А вместо этого, к нашему удивлению и ужасу, а тем более к удивлению и ужасу современников этих событий, капитализм, созревший для распада, дал еще один чудовищный побег — олигархию», — говорится в предисловии к роману.

Узкий круг богатейших людей, сконцентрировавший в своих руках все ресурсы и средства производства, и становится настоящей властью, при которой правительства, законодательные собрания и суды — оказываются не более чем ширмой и обслуживающим персоналом.

Президентов, сенаторов, конгрессменов и судей — не выбирает народ, всеобщие выборы — это сказка для наивных, их выдвигает, назначает и покупает олигархия, с одной единственной целью — для исполнения ее воли и интересов. Оступившегося или заартачившегося политика ждет отставка, а при необходимости — и тюрьма, и физическое устранение.

«Капитализм — это не конкуренция, а концентрация», — утверждает герой «Железной пяты» революционер-социалист Эрнест Эвергард, объясняя малому, среднему и даже крупному бизнесу, почему они разоряются, почему их ставят перед необходимостью уступить, продать или же закрыть предприятие, которое затем переходит под управление к тресту, синдикату, на современном языке — корпорации или клану.

Попытки сопротивляться уничтожению конкуренции, защитить права простых рабочих, чьи жизни и здоровье жертвуют во имя обогащения олигархии, не приводят ни к чему.

Высокий религиозный сановник, епископ, осознавший губительное положение народа, объявляется сумасшедшим, его принудительно помещают в психбольницу; ученый — изгоняется из института, его лишают дома и всех накоплений, более того, уничтожаются и объявляются вне закона его труды и книги. А вся пресса в едином порыве бросается клевать и высмеивать то одного, то другого, а при необходимости обходить случившееся с ними гробовым молчанием.

«Разве ты не знаешь, что такое пресса в Соединенных Штатах? Это паразитический нарост на теле капитализма. Ее дело — обработка общественного мнения для поддержания существующего порядка, чем она и занимается с похвальным усердием», — объясняет освещение дела епископа в газетах Эрнест Эвергард.

Единственный возможный способ победить «Железную пяту» — это революция, это вооруженная борьба, убежден герой Джека Лондона, но подготовленное им и второе восстание было разгромлено, сам он погибает… Лондон не оставляет своим героям надежду на победу над олигархией, он делает 700-летний скачок во времени, чтобы власть «Железной пяты» осталась в прошлом.

Оруэлл: «Представьте сапог, наступающий на лицо человека — навечно»

Выдающийся английский писатель Джордж Оруэлл, автор знаменитой антиутопии «1984», вышедшей в свет в 1949 году, анализируя ряд произведений, предсказывающих будущее, говорил, что скорее всего сбудется пророчество Джека Лондона из «Железной пяты».

Сам Оруэлл, описавший в романе «1984» технократический тоталитаризм государства-сверхдержавы, установившей контроль даже над мыслью человека, а большую часть населения ввергшую в невежество и нищету, при этом подкармливая сообщениями о «войне», а затем об очередной «победе», при описании возможного будущего человечества тоже прибегает к сравнению с растаптыванием человека.

Но если у Лондона это пята, то у Оруэлла — сапог. В одном из своих интервью, данном Би-би-си в 1947 году, отвечая на вопрос, каким он видит будущее, писатель ответил: «Представьте сапог, наступающий на лицо человека — навечно».

Эта же мысль более развернуто звучит в романе «1984», но, как признавался писатель, он не предполагал, что описанное им наступит так скоро:

«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно. И помните, что это — навечно. Лицо для растаптывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества, для того чтобы его снова и снова побеждали и унижали».

Сегодня, когда мы видим кадры из Сектора Газа в Палестине, когда одно кровавое преступление государства Израиль мгновенно затмевается другим, когда число убиенных почти достигло 4000 и половина из них дети, — не возникает ли у вас ощущения, что сапог топчет лицо человека? Посмотрите на окровавленные тела палестинских младенцев и детей, разве по ним не прошелся сапог, разве он не стоит на их личиках?

С начала конфликта 7 октября в Израиль один за другим слетаются главы стран Запада, вслед за канцлером Германии там побывал президент США, которого сменил премьер-министр Великобритании.

Все они, называющие себя «мировыми лидерами», считают своим долгом заявить о безоговорочной поддержке еврейского государства, обещают ему всю необходимую военно-техническую и моральную поддержку, при этом полностью игнорируя истинную подоплеку конфликта, что палестинцы борются за свои, оккупированые Израилем земли, и что оккупация целого народа, содержание его практически в тюремных условиях — не может продолжаться вечно и без кровавых эксцессов.

Но вот на это, очевидно, и делает ставку Запад. Поддержка и стимулирование Израиля, накачка его оружием и деньгами и подталкивание к проведению наземной карательной операции — обнажают со всей откровенностью его истинные цели, не нахождение правды, не утверждение справедливости, не прекращение кровопролития и жертв среди гражданского населения, не мир и безопасность, в том числе и для израильтян, нет, они хотят — войны.

Президент США Джо Байден, побывавший в Израиле 18 октября, на следующий день после бомбежки баптистской больницы в Газе, когда были убиты около 500 человек, в основном женщины и дети, с прохладцей отозвался о трагедии, безосновательно возложив ответственность за нее на палестинскую организацию ХАМАС, тем самым, дав зеленый свет на продолжение бойни.

Чтобы Израиль и дальше мог продолжать уничтожение Сектора Газы, геноцид его населения, Байден приказал всем странами региона не вмешиваться в конфликт. Для острастки тех, кто все же осмелится вступиться за палестинский народ, Вашингтон в самой угрожающей манере заслал два авианосца военно-морских сил США в Средиземное море на боевое дежурство.

И никто, за исключением дипломатических заявлений, как Китай и Россия, и редких угроз и предупреждений, как Иран и Хезболлах в Ливане, ничего не предпринимает, а по правде, и предпринять не может без угрозы своего полного уничтожения, все помнят, что случилось с Югославией Слободана Милошевича, Ираком Саддама Хусейна, с Ливией Муаммара Каддафи…

Как результат весь мир продолжает почти беспомощно наблюдать за кровавыми бомбардировками Газы, вести учет жертв и ожидать следующего этапа войны — наземной операции Израиля для окончательного решения палестинского вопроса. Да, все это происходит здесь и сейчас, на наших с вами глазах, в 21 веке.

Правда в том, что с уничтожением СССР в мире не осталось ни одной силы, которая могла бы возвысить свой голос в защиту жертв фашизма и геноцида, предпринять необходимые действия, вплоть для ввода войск и нанесения поражения агрессору, более того, предложить миру альтернативу, мир без насилия и войн, грабежа и истребления целых народов.

Но Советского Союза нет уже почти 33 года, в его отсутствие остался лишь один центр силы и много «независимых республик», которые сидят, поджав хвосты, потому что «демократические страны» из «просвещенного Запада» заняты своим обычным делом — разжиганием войн и конфликтов, геноцидом малых народов, — и никому в этом мироустройстве вякать не положено.

Весь мир под «Железной пятой» Запада, которым владеют и управляет, как известно, всего три корпорации: BlackRock, Vanguard and State Street, им принадлежат 90% акций всех фирм фондового индекса S&P 500, в корзину которого включены акции 500 крупнейших компаний, имеющих на протяжении последних 70 лет наибольшую капитализацию в мире. Список этих компаний здесь.

По данным британского издания TheExpose.uk, в ноябре 2020 года «Большая тройка» контролировала рынок стоимостью 15 триллионов долларов США, что составляет более чем три четверти американской экономики. А к январю 2021-го размеры их бизнеса достигали уже 18 триллионов долларов.

Американский политик Роберт Кеннеди-младший, племянник убитого президента США Джона Кеннеди, и сын, тоже убитого сенатора Роберта Кеннеди, в одном из недавних интервью говорил, что существование трех корпораций, владеющих практически всем мировым богатством, это тоже ложь, на самом деле, они владеют друг другом, а в итоге, хозяином всего ценного в этом мире является одна корпорация.

Сегодня она агрессивно борется за оставшиеся мировые ресурсы, поэтому не случайно Джо Байден вновь повторил в Тель-Авиве скандальную по своему цинизму мысль, что «если Израиля не существовало, его следовало бы придумать». И его придумали, и с 1948 года страны арабского мира не знают ни мира, ни покоя.

Под дулом американского автомата, который держит в руках израильское прокси, богатый природными ресурсами регион вынужден подчиняться требованиям США и Европы об обеспечении их нефтью и газом. После последнего крупного арабо-израильского конфликта 1967 года арабская нефть начала продаваться только за доллары США, обеспечивая тем самым американским деньгам статус мировой резервной валюты.

За десять дней конфликта Израиль сбросил на Сектор Газа более чем 10 тысяч тонн бомб, которые одним ударом разрушают и складывают как картонные домики многоэтажные бетонные жилые дома. Сколько людей остается под завалами, по сути похоронены живьем, — никому не известно, спасательные работы под непрестанной бомбежкой — невозможны.

Израиль бомбит пути отступления беженцев, контрольно-пропускной пункт на границе с Египтом, убивает людей в мечети и церкви, в больнице и лагерях ООН, а еще ранее отрезал палестинцев от подачи воды и электричества, блокирует доставку гуманитарной помощи — еды и медикаментов.

«Железная пята», уродлиый побег, пущенный капитализмом, разросся до страшного монстра, опутав весь мир, он отравляет и растлевает умы и тела, душит и уничтожает все светлое и святое, нормальное и здоровое, убивает человека и все человеческое в нем.

Сапог топчет лицо человека… Вопрос, неужели, — навеки?

Джек Лондон в своем романе приводит слова Авраама Линкольна, президента США с 1861 по 1865 года, боровшегося за отмену рабства и возглавившего гражданскую войну против против отделившегося юга, сказанные им незадолго до гибели в апреле 1865 года:

«В недалеком будущем наступит перелом, который крайне беспокоит меня и заставляет трепетать за судьбу моей страны… Приход к власти корпораций неизбежно повлечет за собой эру продажности и разложения в высших органах страны, и капитал будет стремиться утвердить свое владычество, играя на самых темных инстинктах масс, пока все национальное богатство не сосредоточится в руках избранных, — а тогда конец республике».

Конец американской республике — наступил давно, это не республика, а олигархат, где простой человек существует, чтобы корпораций могли извлекать прибыль, это значит жить только физическими потребностями, и для их удовлетворения не останавливаться ни перед какими кредитами и займами.

Теперь же, как говорит Роберт Кеннеди-младший, наступает момент, когда корпорации начинают скупать дома, и к 2030 году намерены стать владельцами 60% домохозяйств в США. Им более не нужен потребитель и собственник, тем более им не нужен гражданин: человек должен превратиться в арендатора, гостя, у которого «ни кола, ни двора», и все его существование зависит от одного — воли «Железной пяты».

А как насчет нас?

Джордж Оруэлл все же оставляет человечеству надежду, говоря, что из этой «опасной и кошмарной ситуации» можно извлечь мораль. «Не дайте этому случиться. Это зависит от вас», — сказал писатель.

И мы не дадим. Помните, «если не я, то кто же?»

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1