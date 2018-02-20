Дональд Трамп все ближе к отмене лотереи Грин-кард

Иммиграционная реформа президента США Дональда Трампа предполагает отмену лотереи Грин-кард и усложнение программы семейного воссоединения.

Компромисс с демократами

Белый дом вновь начал информационную кампанию против иммиграционной лотереи Грин-кард. Администрация президента США Дональда Трампа намерена заручиться поддержкой избирателей в этом вопросе. Белый дом активно призывает поддержать проект иммиграционной реформы главы государства, опубликованный 30 января 2018 года.

На данный момент около 70% американцев разделяют взгляды президента. Таковы данные социологического исследования, которое публикует Белый дом со ссылкой на телеканал CBS.

Белый дом пишет, что «пора покончить с иммиграционной политикой, которая угрожает общественной безопасности».

Ранее Трамп заявил, что по действующей иммиграционной политике в страну попадают «мигранты из грязных дыр», а также люди, имеющие проблемы с законом. В одном из заявлений президент США напомнил, что обвиняемый в теракте гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, который 31 октября 2017 года протаранил на грузовике пешеходов на Манхэттене в Нью-Йорке, попал в США по иммиграционной лотерее Грин-кард.

Подобные заявления вызывают непонимание у некоторой части членов Демократической и Республиканской партий. Поэтому иммиграционная реформа встречает сопротивление в американском обществе.

Не разделяют категоричности президента и ведущие представители деловых кругов США. Так, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил в 2017 году, что Америка – нация иммигрантов, которой нужно держать двери открытыми для всех желающих. Его поддержали в Google и Microsoft.

Не сумев протащить репрессивный иммиграционный законопроект в Конгресс США, Трамп, похоже, пошел на компромисс. В январе 2018 года сообщалось, что американский лидер готов объявить амнистию для 1,8 млн детей-нелегалов в обмен на отмену визовой лотереи и ужесточение семейной иммиграции.

В Сенате США продолжаются горячие споры по данному поводу. Белый дом и Министерство внутренней безопасности заявили, что примут только тот вариант законопроекта, который основан на президентской иммиграционной реформе. И, похоже, правящая партия республиканцев сумеет продавить это решение. Других вариантов у нее просто нет.

Что предлагает Трамп?

Президент Трамп требует оптимизировать механизм получения статуса резидента иностранцами по программе воссоединения семьи и спонсорства. По его словам, около 70% иммигрантов получают Грин-кард по такому принципу, а не по профессиональной квалификации.

Рассчитывать на воссоединение семьи смогут лишь супруги и дети граждан США. Сегодня «зеленую карту» наряду с ними получают родители, сестры и братья американских граждан.

Американский лидер выступает категорически против проведения визовой лотереи Грин-кард, которая ежегодно дает право 50 тысячам иностранцев и членам их семей получить статус постоянного жителя в США.

Глава Белого дома предлагает приглашать квалифицированных специалистов, а также упрощать процесс получения статуса резидента выпускникам американских вузов. Это, по его словам, разгрузит социальный бюджет США, значительная часть которого идет на выплату пособий мигрантам.

Семейная трагедия для мигрантов

В США, по разным данным, проживает около 100 тысяч выходцев из Центральной Азии. Большинство из них эмигрировали из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана по программе семейного воссоединения либо в результате выигрыша визовой лотереи Грин-кард. У многих мигрантов из Центральной Азии на родине остались близкие родственники. Поэтому к инициативе Трампа экспаты, проживающие в США, относятся негативно.

По словам Даврона А., семейная иммиграция позволяет родственникам перебраться в США, получить образование и иметь достойный заработок.

«Я как гражданин США против иммиграционной реформы. Я и мои родственники попали сюда по Грин-кард. Первое время было тяжело. Было дело, и на пособиях сидели. Но сейчас твердо стоим на ногах, все работают и платят налоги», – говорит собеседник.

Даврон признался, что проект иммиграционной реформы Дональда Трампа станет трагедией для его семьи, половина которой остается в Узбекистане и надеется на воссоединение.

«Мы много лет безуспешно играем в Грин-кард. Шансы на выигрыш – один из 400»

Семья Ходжаевых из Ташкента, напротив, приветствует инициативу американского президента. Как говорит глава семейства Алишер, шансы на выигрыш в лотерее Грин-кард ничтожно малы, а реформа Трампа даст новые возможности и перспективы карьерного роста образованным и квалифицированным узбекистанцам.

«Мы много лет безуспешно играем в Грин-кард. Шансы на выигрыш – один из 400. Не раз был в посольстве США в Ташкенте. В очереди на собеседование на получение Грин-кард можно увидеть много сельских жителей. Трамп сказал, что Америке не нужны такие мигранты», – отмечает он.

Алишер надеется, что власти США наконец-то начнут выдавать «зеленые карты» специалистам, которые не будут сидеть на «велферах» (пособия) и позорить свой трудолюбивый народ.