В США представили проект реформы Грин-кард

Министерство внутренней безопасности США представило 447-страничный проект реформы визовой лотереи Грин-кард, сообщает РИА «Новости».

Изменения коснутся иностранных граждан, легально проживающих на территории США и планирующих получить статус резидента, сказано в документе, опубликованном 22 сентября.

Авторы проекта реформы визовой лотереи Грин-кард предлагают отказывать в постоянном месте жительства (ПМЖ) соискателям, которые обратились за социальной помощью к властям США (талоны на питание, социальное жилье). Мигрантов в ряде случаев могут попросить внести залог в размере 10 тысяч долларов при рассмотрении заявления о предоставлении ПМЖ.

Нововведение затронет 382 тысячи человек в год. Жесткие меры призваны разгрузить бюджет страны на соцподдержку населения.

Они не коснутся иностранцев, уже имеющих Грин-кард. Резиденты смогут и дальше получать талоны на питание, претендовать на социальное жилье и бесплатную медицину.

На протяжении полутора лет президентства глава США Дональд Трамп высказывался против проведения лотереи Грин-кард, по которой в частности в Америку прибыл узбекистанец Сайфулло Саипов, устроивший теракт в Нью-Йорке.

Несмотря на это, Конгресс США не поддерживает инициативу президента. В октябре 2018 года стартует очередной прием заявок на получение Грин-кард.