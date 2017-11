Дональд Трамп – за смертную казнь узбекистанцу Сайфулло Саипову

Президент США Дональд Трамп заявил, что узбекистанец, после теракта в Нью-Йорке пожелавший видеть в больничной палате флаг ИГИЛ, заслуживает смертную казнь.

«Нью-йоркский террорист был счастлив, когда попросил повесить в его палате флаг ИГИЛ. Он убил восьмерых, критически ранил 12. ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ», – написал на своей странице в Твиттере президент США Дональд Трамп.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!

