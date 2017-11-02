Дональд Трамп – за смертную казнь узбекистанцу Сайфулло Саипову

Президент США Дональд Трамп заявил, что узбекистанец, после теракта в Нью-Йорке пожелавший видеть в больничной палате флаг ИГИЛ, заслуживает смертную казнь.

«Нью-йоркский террорист был счастлив, когда попросил повесить в его палате флаг ИГИЛ. Он убил восьмерых, критически ранил 12. ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ», – написал на своей странице в Твиттере президент США Дональд Трамп.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017

Террористический акт в Нью-Йорке 31 октября, когда 29-летний гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов направил арендованный грузовик на пешеходов и велосипедистов в центре Манхэттена, вблизи с известным Всемирным торговым центром, дал возможность Трампу вновь заговорить об ужесточении миграционного законодательства в США.

Президент заявил, что либеральные ценности демократов ставят под угрозу безопасность США.

В среду в Конгрессе Трамп призвал отменить лотерею Грин-кард, которая позволила Саипову легально въехать в его страну.

Он также сказал, что американская криминальная система смехотворна, а будь его воля – он направил бы «это животное» (в адрес Саипова) не на военную базу в США, а в Гуантанамо-Бей на Кубе, где содержатся захваченные за пределами Америки подозреваемые террористы, таким образом, не подпадающие под защиту законов страны о правах человека.

В Хеллоуин

СМИ в США рассказывают все новые подробности теракта в Нью-Йорке, ставшего самым зловещим нападением на город и его жителей после событий 11 сентября 2001 года.

Газета The New York Times сообщает, что Саипов преднамеренно выбрал 31 октября – день, когда в США празднуют Хеллоуин, ожидая, что на улицах будет много народу.

План о нападении он вынашивал около года, а два месяца назад принял решение о наезде на людей на автомашине.

Белый грузовик он арендовал 22 октября, а затем за неделю до нападения проехал по запланированному маршруту в качестве теста. Он раздумывал повесить флаг «Исламского государства» (другое название организации ИГИЛ, воюющей в Ираке и Сирии) на машину, но затем решил, что этим привлечет слишком много внимания.

В его телефоне агенты Федерального бюро расследования (ФБР) США нашли 90 видео и 3800 фото, относящихся к «Исламскому государству», они включали пропаганду исламистов и сцены казней, в том числе обезглавливания.

Официальный Ташкент медлит с реакцией на теракт в Нью-Йорке. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лишь направил соболезнования Дональду Трампу в связи со случившимся и заверил его во всесторонней помощи.

До сих пор силовые ведомства страны не сделали никаких заявлений о своем гражданине, потрясшем Нью-Йорк.

А в стране нет дискуссии, почему Узбекистан стал поставщиком террористов по всему свету.

Это третий громкий теракт в мире после Стамбула в январе и Стокгольма в апреле, совершенный гражданином Узбекистана лишь в 2017 году.