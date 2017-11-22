Баходыр Чориев – об исламизации узбекских иммигрантов на Западе

Лидер оппозиционного движения РУз «Бирдамлик» Баходыр Чориев утверждает, что узбекские общины в Европе и США радикализируются и несут угрозу странам проживания.

«В американском штате Айдахо, – рассказывает Баходыр Чориев, политический эмигрант и лидер оппозиционного движения «Бирдамлик», проживающий в США, – у одного из узбекских беженцев умерла жена, узбечка по национальности.

Но узбекская община, костяк которой составляют жертвы Андижанской бойни 2005 года, получившие убежище в США, отказали в ее захоронении на выкупленной ими для мусульманского кладбища земле. По их мнению, женщина не была истинной мусульманкой: не читала намаз, не носила хиджаб».

Вдовец все же добился ее захоронения на этом кладбище, но прошел через унижения и боль. Ее причинили ему соотечественники, вместе с ним получившие убежище в США из-за притеснений и несвободы на родине, продолжает Чориев.

По словам лидера «Бирдамлика», эта история показательна, так как демонстрирует уровень сознания и мышления сотен и тысяч узбеков, нашедших новый дом в США и других странах Запада.

Поэтому, по словам Чориева, он не был удивлен тем, что виновником и исполнителем теракта в Нью-Йорке 31 октября, когда грузовик раздавил восемь человек во имя «Исламского государства», стал узбекистанец Сайфулло Саипов.

Более того, Чориев убежден, что подобные теракты со стороны узбеков-мигрантов будут продолжены.

– Что происходит с узбеками, оказавшимися на Западе?

– Многие мои соотечественники стремились покинуть Узбекистан в поисках лучшей жизни, где смогут элементарно зарабатывать на жизнь, но они были далеки от идеологии, принципов и ценностей стран, которые их приняли.

В Штаты приезжает много людей с провинциальным сознанием. Они не видели мир и не понимают, что попали в демократическую страну, где перед ними открыты все двери.

Но, не сумев или не пытаясь интегрироваться в новое общество, ведь они хотели лишь животного удовлетворения главной потребности – в крове и еде, люди начинают замыкаться в рамках своей общины.

И, если честно признаться, их уровень развития зачастую не имеет ничего общего со страной вокруг.

Но вскоре возникает духовная потребность, поиск собственной идентификации, которая быстро находится в религиозности – исламе.

– Оказывают ли общины давление на неверующих узбеков?

– Да, в каждой общине есть неформальные лидеры, а лидерство легче всего заполучить, имея в руках идеологию, религия – это и есть самый сильный инструмент. Человек, который не хочет стать изгоем, вынужден подчиниться таким лидерам и большинству.

В семьях, где есть дочери, родители должны неукоснительно соблюдать все правила, иначе девушку не возьмут замуж. У них нет выбора: или бросай свой дом и дело, или придерживайся правил общины. И это все происходит в США – самой свободной стране мира.

Что слышит мигрант? При личных встречах и в соцсетях они осуждают политику США. Про президента Дональда Трампа говорят, что он ненавидит мусульман, обзывают его клоуном.

Они очерняют демократию и говорят, что мусульмане в США и Узбекистане должны жить под халифатом. Показательно, что эти люди часто получают поддержку и пособия, но им всегда мало.

Под воздействием таких разговоров человек начинает сомневаться в американской демократии, мечтает изменить политический строй. Затем потихоньку начинает ненавидеть США. Это стадия увлечения политическим исламом.

– Что происходит далее?

– Следующая стадия характеризуется ненавистью к евреям и желанием действовать. Люди, дошедшие до этого этапа, – потенциальные террористы.

Они потеряли равновесие, ненавидят американское общество и хотят бороться с системой. Оружие уже заряжено и висит на стене. Часто экзальтированный человек требует от наставников действия, но многие «заводилы», проповедующие в общине и в соцсетях, уходят в сторону: они не хотят проблем с законом и тюремных сроков.

Отказ провоцирует кризис у потенциального террориста. Между наставником и учеником начинаются разногласия, которые заканчиваются конфликтом и разрывом.

Но наш «герой» продолжает поиски. В итоге находит сообщество вне США, которое дает выход его мести. Он становится инструментом в руках «Исламского государства».

Не ИГИЛ их находит, а они ищут ИГИЛ. Когда человек выходит на ИГИЛ, он обязательно клянется в верности, после чего получает от координаторов руководство к действию. Пути назад нет – начинается подготовка к теракту.

В появлении террористов в США и Европе виноваты только проводники политического ислама, получившие убежище в США и Европе. У них одна цель: создать халифат, начиная с Узбекистана, а потом и во всем мире.

Я прогнозирую, что теракт в Нью-Йорке не последний с участием узбекистанца.

– Что надо изменить в Узбекистане, чтобы страна перестала быть «выпускным классом» для террористов?

– Да, на родине нет политической свободы, и мечеть можно посещать под контролем. Но Узбекистан закончился в аэропорту Ташкента, и если вы живете в США – следуйте американским законам.

Но люди не могут иначе. Американская свобода позволяет им стать тем, кем они хотят, – исламскими радикалами. Думаю, что вины в их трансформации у стран, принявших беженцев, нет.

Но ответственность лежит на Узбекистане – самой населенной стране Центральной Азии, доведшей практически каждого гражданина своей страны до идеи уехать хоть куда.

– Но как распознать в иммигранте будущего радикала?

– Режим в Узбекистане обеспечил всех граждан хорошим основанием для получения убежища: в стране нет честного суда, там применяются пытки, там людей варят живьем в кипятке.

Благодаря этому положению в Узбекистане любой самый последний подонок может получить убежище в лучшей стране мира – от Швеции до США и Австралии.

И все экстремисты хорошо маскируются, а многие и на самом деле были жертвами режима. Вспомните случай джизакского беженца – активиста Джамшида Мухторова, который в 2012 году был арестован в США за попытку улететь на джихад в Афганистан.

Обратите внимание на исламизацию журналистов Узбекской службы радио «Свобода» – «Озодлик» в Праге: один из них недавно взял псевдоним Ислам. Откуда это и почему? Естественный процесс развития? Или деградации?

Поэтому Узбекистану необходимо начинать политическую реформу и допустить оппозицию к выборам.

Тогда общество найдет себя и начнет инициировать настоящие реформы, которые избавят Узбекистан от имиджа страны, где пытают и куда нельзя возвращать никого, даже явных радикалов.

Реформы также будут сокращать число желающих уехать из Узбекистана и их превращение в пятую колонну террористов в принявшей их стране.

Кроме того, нужен откровенный и честный разговор о состоянии узбекских общин по всему миру.