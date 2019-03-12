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    В Ташкенте начался апелляционный суд за право носить хиджаб

    Имеют ли право студентки Международной исламской академии Узбекистана носить хиджаб? Отец одной из них судится сразу с пятью госучреждениями страны против запрета головного убора.

    Отчисленные студентки Международной исламской академии в Ташкенте; фото: Елена Урлаева
    Отчисленные студентки Международной исламской академии в Ташкенте; фото: Елена Урлаева

    В столице Узбекистана 11 марта началось апелляционное заседание Ташкентского городского суда по жалобе адвоката Абдувахида Якубова.

    Он является отцом Нозимы Абдукаххаровой, студентки академического лицея при Международной исламской академии в Ташкенте, которая, поступив в это учебное заведение в 2018 году, столкнулась с требованием администрации не приходить на учебу в мусульманском головном уборе – хиджабе.

    Нозима в итоге отказалась от посещения занятий. Некоторые ее сокурсницы, чтобы исполнить требование академии и при этом не нарушать каноны ислама, стали носить вместо хиджаба парики.

    Абдувахид Якубов посчитал, что права его дочери были нарушены, и решил через суд добиться разрешения на ношение хиджаба студентками данного учебного заведения.

    Дресс-код

    Как сообщает Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ), адвокат долгое время не мог добиться от суда в Ташкенте принятия его заявления. В конце концов его рассмотрел суд Шайхонтахурского района Ташкента и 15 февраля этого года принял решение: оставить иск без удовлетворения.

    Отец студентки был возмущен решением суда и решил его обжаловать в суде высшей инстанции. Вчера Ташгорсуд начал рассмотрение его жалобы.

    Руководитель ИГНПУ Сурат Икрамов рассказывает, что Международная исламская академия в Ташкенте обосновывает запрет на ношение головных уборов установленным для всех дресс-кодом, что в учебном заведении есть общая форма, как в школах, которая не предполагает никаких платков.

    «Запрет касается не только хиджабов, а любых платков, которые покрывают голову», – рассказывает правозащитник. «Такие платки могут носить и христианки, и атеистки, – это просто абсурд», – добавляет Икрамов.

    Нарушены права

    Отец студентки считает, что за нарушение прав его дочери, которые гарантированы Конституцией РУз, а также международными документами, ратифицированными Ташкентом, должны ответить как минимум пять госучреждений страны.

    Это: Комитет по делам религий при Кабинете министров РУз, Министерство высшего и среднего специального образования, Управление мусульман Узбекистана, Международная исламская академия Узбекистана, академический лицей при Международной исламской академии.

    Якубов требует от них отмены внутренних решений «на запрет ношения платков» в Международной исламской академии Узбекистана.

    Не первый суд

    Ранее Ц-1 писал, что безуспешную попытку защитить свои права в суде Ташкента предприняла бывшая студентка Международной исламской академии Луиза Муминджанова.

    Она подала иск в Шайхонтахурский районный суд в Ташкенте, заявляя, что учебное заведение попирало ее религиозные права и отчислило ее из состава студентов за ношение хиджаба.

    20 февраля суд, приняв во внимание положения и предложения Кабинета министров Узбекистана о правилах в высших учебных заведениях, отклонил требования истицы.

    Следующее заседание апелляционного суда по жалобе адвоката Абдувахида Якубова назначено на 13 марта в 10:30 утра.

    Международная исламская академия Узбекистана была открыта в 2018 году согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы».

    В итоге открытый при его предшественнике – президенте Исламе Каримове – Ташкентский исламский университет и Исламская академия Узбекистана были объединены в Международную исламскую академию Узбекистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Узбекистане, Ислам в Центральной Азии, Хиджаб и религиозная одежда
    Теги: ислам в Узбекистане хиджаб в Узбекистане
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