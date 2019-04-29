В Международной исламской академии в Ташкенте разрешили головные платки

Администрация академического лицея при Международной исламской академии Узбекистана позволила студенткам носить платки, несмотря на решение суда, утвердившего единую форму в учебных заведениях страны.

Как сообщает Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ), администрация академического лицея при Международной исламской академии Узбекистана в Ташкенте пошла на уступки студенткам.

Ранее учащимся девушкам запрещалось приходить на занятия не только в религиозном хиджабе, но и покрывать голову простыми платками. Некоторым из них в итоге приходилось доходить до лицея в платке, а у порога менять его на парик.

Согласно канонам ислама женщины и девушки в публичных местах должны покрывать голову, а также все тело, за исключением лица, кистей рук и стоп ног.

По словам Сурата Икрамова, председателя ИГНПУ, несмотря на то что в марте позицию учебного заведения о запрете головного покрывала поддержал Ташгорсуд, в апреле администрация лицея разрешила учащимся девушкам ходить в платках.

Судебное разбирательство права на ношение платков и хиджабов в Международной исламской академии в Ташкенте было инициировано адвокатом Абдувахидом Якубовым, отцом одной из учащихся лицея.

Дочь юриста Носиба была вынуждена на учебе носить парик, и он считал, что права его дочери нарушаются.

Якубов подал иск в суд против учебного заведения, но 15 февраля этого года решением суда Шайхонтахурского района Ташкента он оставлен без удовлетворения.

Не согласившись с этим решением, отец подал апелляционную жалобу, которую рассмотрел Ташгорсуд и 13 марта отклонил.

На судебном заседании выступил даже эксперт, представляющий Духовное управление мусульман РУз, который повторил, что учебное заведение должно подчиняться внутреннему распорядку, одним из пунктов которого является утвержденная еще 30 августа 2018 года типовая форма одежды: голубая кофта и того же цвета юбка до колен.

Адвокат Якубов и руководитель ИГНПУ Икрамов после отрицательного решения по апелляции Ташгорсуда по административным делам обратились в Верховный суд Узбекистана.

Возможно, именно поэтому администрация лицея решила пойти на послабление и негласно разрешить студенткам ношение платков, допускает Икрамов.

Международная исламская академия Узбекистана была открыта в 2018 году согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы».

В итоге открытый при его предшественнике – президенте Исламе Каримове – Ташкентский исламский университет и Исламская академия Узбекистана были объединены в Международную исламскую академию Узбекистана.