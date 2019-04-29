Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    В Международной исламской академии в Ташкенте разрешили головные платки

    Администрация академического лицея при Международной исламской академии Узбекистана позволила студенткам носить платки, несмотря на решение суда, утвердившего единую форму в учебных заведениях страны.

    Фото: islam.ru
    Фото: islam.ru

    Как сообщает Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ), администрация академического лицея при Международной исламской академии Узбекистана в Ташкенте пошла на уступки студенткам.

    Ранее учащимся девушкам запрещалось приходить на занятия не только в религиозном хиджабе, но и покрывать голову простыми платками. Некоторым из них в итоге приходилось доходить до лицея в платке, а у порога менять его на парик.

    Согласно канонам ислама женщины и девушки в публичных местах должны покрывать голову, а также все тело, за исключением лица, кистей рук и стоп ног.

    По словам Сурата Икрамова, председателя ИГНПУ, несмотря на то что в марте позицию учебного заведения о запрете головного покрывала поддержал Ташгорсуд, в апреле администрация лицея разрешила учащимся девушкам ходить в платках.

    Судебное разбирательство права на ношение платков и хиджабов в Международной исламской академии в Ташкенте было инициировано адвокатом Абдувахидом Якубовым, отцом одной из учащихся лицея.

    Дочь юриста Носиба была вынуждена на учебе носить парик, и он считал, что права его дочери нарушаются.

    Якубов подал иск в суд против учебного заведения, но 15 февраля этого года решением суда Шайхонтахурского района Ташкента он оставлен без удовлетворения.

    Не согласившись с этим решением, отец подал апелляционную жалобу, которую рассмотрел Ташгорсуд и 13 марта отклонил.

    На судебном заседании выступил даже эксперт, представляющий Духовное управление мусульман РУз, который повторил, что учебное заведение должно подчиняться внутреннему распорядку, одним из пунктов которого является утвержденная еще 30 августа 2018 года типовая форма одежды: голубая кофта и того же цвета юбка до колен.

    Образцы утвержденной формы в Узбекистане; фото: ИГНПУ
    Образцы утвержденной формы в Узбекистане; фото: ИГНПУ

    Адвокат Якубов и руководитель ИГНПУ Икрамов после отрицательного решения по апелляции Ташгорсуда по административным делам обратились в Верховный суд Узбекистана.

    Возможно, именно поэтому администрация лицея решила пойти на послабление и негласно разрешить студенткам ношение платков, допускает Икрамов.

    Международная исламская академия Узбекистана была открыта в 2018 году согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы».

    В итоге открытый при его предшественнике – президенте Исламе Каримове – Ташкентский исламский университет и Исламская академия Узбекистана были объединены в Международную исламскую академию Узбекистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Узбекистане, Ислам в Центральной Азии
    Теги: хиджаб хиджаб в Узбекистане
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Права человека

    Узбекистанский имам Рухиддин Фахруддинов – последний выживший?

    Один из наиболее известных религиозных деятелей Узбекистана, попавший под репрессии во времена Ислама Каримова, переведен в колонию-поселение в Ташобласти – навестивший его правозащитник делится впечатлениями.

    Узбекистан
    Политика

    Суд в Ташкенте утвердил запрет на хиджабы студенткам исламской академии

    Более того, согласно вчерашнему решению апелляционной коллегии Ташгорсуда, студентки Международной исламской академии Узбекистана не имеют права приходить на учебу c простым платком на голове.

    Узбекистан
    Политика

    Галима Бухарбаева / «Оскорбление» пророка и безграмотность властей Узбекистана

    Высказывание Наргизы Рахимовой о многоженстве с упоминанием пророка Мухаммада звучит грубо и развязно – непозволительный тон для чиновника, обязанного знать о положении и настроениях в стране.

    Узбекистан
    Общество

    Поборники ислама в Узбекистане задают тон в Сети. Власти молчат…

    Неловкое высказывание чиновницы РУз с упоминанием пророка Мухаммада вызвало ее травлю в Сети поборниками ислама, но самым красноречивым в этой истории стало молчание и недееспособность властей.

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Общество

    Как внедрить проект о возобновляемой энергии в Узбекистане?

    Герман Трещалов вернулся в Ташкент с финала инновационного конкурса Госдепа США в Бахрейне с утешительным призом – в интервью Ц-1 он рассказывает о важности внедрения его изобретения в Узбекистане.

    Мир
    Экономика

    Хоким Ташкента и предприниматель-строитель встречаются снова

    Сегодня в Ташкенте состоится вторая встреча хокима Джахонгира Артыкходжаева и предпринимателя Мухаммадбабура Ходжаева, на которой, возможно, решится судьба домов, где проживают 600 человек.

    Узбекистан
    Политика

    Журналистское расследование. HRW в Узбекистане: хорошая мина при плохой игре

    Зачем Human Rights Watch понадобилось выдавать рентгенолога из Азербайджана за судмедэксперта для защиты жертвы пыток в Узбекистане? Фейковые источники и ложь правозащитников превращаются в системную проблему.

    Мир

    Новости из Узбекистанa

     Экономика

    Хоким Ташкента и предприниматель-строитель встречаются снова

    Сегодня в Ташкенте состоится вторая встреча хокима Джахонгира Артыкходжаева и предпринимателя Мухаммадбабура Ходжаева, на которой, возможно, решится судьба домов, где проживают 600 человек.

    Узбекистан
    Общество

    Галима Бухарбаева / Малохат, «взятка» от экс-генпрокурора РУз – и почему это важно

    Если правозащитнице из «Бесстрашных» Малохат Эшанкуловой предлагали деньги за защиту арестованного экс-генпрокурора Узбекистана Рашиджона Кадырова, – это важно, если она все выдумала, чтобы оклеветать коллег, – это не менее важно для общества и страны.

    Узбекистан