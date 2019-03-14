Суд в Ташкенте утвердил запрет на хиджабы студенткам исламской академии

Более того, согласно вчерашнему решению апелляционной коллегии Ташгорсуда, студентки Международной исламской академии Узбекистана не имеют права приходить на учебу c простым платком на голове.

Вечером 13 марта в столице Узбекистана завершилось апелляционное заседание Ташкентского городского суда по жалобе адвоката Абдувахида Якубова.

Он является отцом Нозимы Абдукаххаровой – студентки академического лицея при Международной исламской академии в Ташкенте, которая, поступив в это учебное заведение в 2018 году, столкнулась с требованием администрации не приходить на учебу не только в мусульманском головном уборе – хиджабе, но и в простом платке.

На весь класс – четыре мальчика, остальные девочки

Как рассказывает руководитель ИГНПУ (Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана) Сурат Икрамов, на заседании, где присутствовало около четырех десятков человек, опросили несколько студенток лицея.

Они сообщили суду, что в их группе 27 человек, и среди них только четверо парней, остальные девушки, и они просят разрешать им во время занятий надевать платки.

Судья также предоставил слово присутствующему в зале руководителю ИГНПУ как правозащитнику, специализирующемуся на защите прав верующих.

Икрамов рассказал, что сам религиозным человеком не является, но уже в течение 20 лет последовательно отстаивает право женщин-мусульманок носить в Узбекистане хиджабы.

«У всех у вас есть матери, и наверняка все они, когда стирают или готовят еду, повязывают головы платками, – сказал Икрамов, обращаясь к присутствующим в зале суда. – Но запрет на ношение платков в специальном исламском учебном заведении – полный абсурд».

На апелляционном заседании выступил также эксперт, представляющий Духовное управление мусульман РУз, но он вновь повторил, что учебное заведение должно подчиняться внутреннему распорядку, а это утвержденная еще 30 августа 2018 года типовая форма одежды: голубая кофта и того же цвета юбка до колен.

Парик вместо платка?

По словам адвоката Якубова, в результате такого нововведения его дочь Носиба теперь утром выходит из дома, повязывая обычный платок, но перед входом в здание лицея его снимает и складывает в сумку, а вместо него достает парик и надевает его на голову. То же самое делают и ее сокурсницы, чтобы исполнить требование академии и при этом не нарушать каноны ислама.

Отец студентки посчитал, что права его дочери были нарушены, и решил через суд добиться разрешения на ношение хиджаба и платков студентками данного учебного заведения.

Как сообщает Якубов, долгое время он не мог добиться от суда в Ташкенте принятия его заявления. В конце концов оно было рассмотрено судом Шайхонтахурского района Ташкента, который 15 февраля этого года принял решение: оставить иск без удовлетворения.

Отец студентки был возмущен решением суда и решил его обжаловать в суде высшей инстанции. 11 марта Ташгорсуд начал рассмотрение его жалобы.

Якубов считает, что за нарушение прав его дочери, которые гарантированы Конституцией РУз, а также международными документами, ратифицированными Ташкентом, должны ответить как минимум пять госучреждений страны.

Это: Комитет по делам религий при Кабинете министров РУз, Министерство высшего и среднего специального образования, Управление мусульман Узбекистана, Международная исламская академия Узбекистана, академический лицей при Международной исламской академии. У всех них Якубов потребовал отмены на запрет ношения хиджабов и платков.

Не первая попытка

Ранее Ц-1 писал, что безуспешную попытку защитить свои права в суде Ташкента предприняла бывшая студентка Международной исламской академии Луиза Муминджанова.

Луиза Муминджанова, бывшая студентка Международной исламской академии в Ташкенте, в своем иске в Шайхонтахурский районный суд в Ташкенте утверждала, что руководство учебного заведения попирало ее религиозные права и отчислило ее из состава студентов за ношение хиджаба.

20 февраля суд, приняв во внимание положения и предложения Кабинета министров Узбекистана о правилах в высших учебных заведениях, отклонил требования истицы.

Международная исламская академия Узбекистана была открыта в 2018 году согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы».

В итоге открытый при его предшественнике – президенте Исламе Каримове – Ташкентский исламский университет и Исламская академия Узбекистана были объединены в Международную исламскую академию Узбекистана.

Борьба продолжится

Адвокат Якубов и руководитель ИГНПУ Икрамов после отрицательного решения апелляции Ташгорсуда по административным делам намерены обратиться в Верховный суд РУз и в соответствующие институты ООН.

Якубов уверен, что запрет на хиджабы и платки в итоге будет отменен. В качестве примера адвокат приводит страны Западной Европы, где поначалу тоже ввели запрет на ношение хиджабов, а не так давно под давлением правозащитных международных организаций этот запрет везде отменили.