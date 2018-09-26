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    Узбекистан не отстранили от розыгрыша лотереи Грин-кард

    Посольство США в Ташкенте анонсировало старт приема заявок на участие в визовой лотерее Грин-кард – 2020, пишет Podrobno.uz.

    Демонстрация мигрантов в США; фото: history.knoji.com
    Демонстрация мигрантов в США; фото: history.knoji.com

    Подать заявку можно будет в период с 3 октября до 6 ноября 2018 года.

    «Список стран-участниц в программе не изменился: то есть все лица, родившиеся в Узбекистане, могут подать одну заявку, с написанием Ф.И.О. в точности, как указано в паспорте, с фотографией, снятой не более шести месяцев назад, и включив всех членов своей семьи. Заявки подаются бесплатно», – разъяснили в посольстве.

    В розыгрыше 55 тысяч виз участвуют свыше 14 млн человек, или 255 к 1. По количеству заявок Узбекистан уступает лишь африканской Гане. На эти две страны приходится почти 25% от общего числа поданных анкет.

    После теракта в Нью-Йорке 31 октября 2017 года, который совершил выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, получивший ПМЖ в США благодаря выигрышу в визовой лотерее, американский лидер Дональд Трамп призвал отменить эту иммиграционную программу.

    Темы: Грин Кард, США, Узбекистан
    Теги: Грин-кард заявки США Узбекистан
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