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    Правозащитники в Узбекистане призывают поддержать Трампа

    Активисты Правозащитного альянса Узбекистана провели акцию у посольства США в Ташкенте в защиту и поддержку президента Дональда Трампа, противостоящего сегодня попытке госпереворота.

    Елена Урлаева и Солмаз Ахмедова у посольства США в Ташкенте 8 ноября 2020 года; фото: ПАУ
    Елена Урлаева и Солмаз Ахмедова у посольства США в Ташкенте 8 ноября 2020 года; фото: ПАУ

    Елена Урлаева, Солмаз Ахмедова и ряд других членов Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) вечером 8 ноября провели пикет у посольства США в Ташкенте.

    У здания дипмиссии они развернули плакат с надписью: «Призываем всех людей с душой и разумом — на защиту президента США Дональда Трампа. Необходимо судить за совершенные преступления Байдена, Гейтса, глобалистов, аферистов!»

    Затем активисты ПАУ вручили сотрудникам посольства письменное заявление, в котором выразили президенту США пожелания продолжать борьбу за правду, добиться справедливости в суде, остаться во главе страны на второй срок, а затем наказать всех участников попытки госпереворота.

    «Уважаемый господин Дональд Трамп, – говорится в письме правозащитников, – вы честный, мужественный, справедливый, хороший человек и настоящий борец за мир и справедливость».

    Президентские выборы в США, прошедшие 3 ноября, превратились в фарс и позорище для Демократической партии этой страны и стоящими за ней крупнейшими корпорациями, СМИ и соцсетями.

    Обид Кенжаев и Солмаз Ахмедова выражают поддержку Дональду Трампу; фото: ПАУ
    Обид Кенжаев и Солмаз Ахмедова выражают поддержку Дональду Трампу; фото: ПАУ

    Демократы, противостоявшие Трампу, не планировали признавать результаты голосования и прибегли к масштабной фальсификации итогов выборов, а затем, не дождавшись окончательного подсчета голосов, объявили о победе своего кандидата Джо Байдена.

    Сегодня практически по всех штатах, где продолжается подсчет голосов, вскрываются факты грубейших нарушений, которые включают:

    голосование «мертвых душ»; перепрограммирование машин, которые начали зачислять голоса, отданные за Трампа, в пользу его оппонента Джо Байдена; вбросы нелегальных бюллетеней; недопуск некоторых избирателей до голосования и порча их бюллетеней; препятствия, созданные для работы наблюдателей от республиканцев, и многое другое.

    Адвокаты Дональда Трампа вечером 8 ноября заявляли, что фиктивные бюллетени, обнаруженные и подтвержденные как нелегальные, уже исчисляются сотнями тысяч, а их общая сумма достигает лишь на данный момент как минимум двух миллионов.

    Украли победу

    Президент Трамп убежден, что он выиграл выборы, причем с огромным отрывом, как по количеству проголосовавших избирателей, так и по количеству выборщиков от каждого штата. За Трампа проголосовали 71 млн американцев.

    Но Демократическая партия изначально не собиралась признавать итоги выборов. Ее «королева» Хиллари Клинтон за месяц до выборов призывала Джо Байдена ни при каких обстоятельствах не признавать поражение. И это говорит лидер демократов, которые якобы представляют народовластие, должны признавать лишь одно – волеизъявление народа.

    Когда американцы стали массово голосовать за Трампа, и к тому моменту уже было подсчитано 75–80% голосов, победа действующего президента была бесспорной, но вдруг некоторые участки приостановили подсчет голосов, а затем появились тысячи бюллетеней, которые все до единого были за Байдена…

    Дональд Трамп на пресс-конференции в 2:30 ночи, удрученный и расстроенный, сказал, что убежден в том, что у него крадут победу, но он не намерен сдаваться, а доведет дело до Верховного суда США.

    Сегодня, 9 ноября, команда Трампа начинает подавать иски в суды каждого штата, где, по их неопровержимым данным, имели место фальсификации и у президента США украли победу.

    Президент США Дональд Трамп делает заявление после дня выборов; Ц-1
    Президент США Дональд Трамп делает заявление после дня выборов; Ц-1

    Подсчет голосов продолжается, и по законам страны окончательные результаты выборов должны быть объявлены выборщиками от каждого штата 14 декабря, но в субботу, 7 ноября, ряд телеканалов – CNN, MCNBC, NBC, FOX NEWS и другие заявили о победе Джо Байдена.

    В демократическом лагере начались празднования, Байден и баллотировавшаяся с ним на пост вице-президента Камала Харрис выступили с победными речами, улицы многих городов США заполонили толпы их ликующих сторонников.

    Удивительным образом отреагировали лидеры многих стран: первым с победой Байдена поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, за ним последовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и другие.

    На пространстве бывшего СССР Байдена поздравили президенты Украины Владимир Зеленский и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Узбекистане — молчат, в официальных СМИ страны 9 ноября не было ни одного упоминания о выборах в США.

    Очевидно, что «глубинное государство», которое стоит за Демократической партией, сегодня со всей откровенностью реализует свою власть над миром, заставив всех подчиниться медицинскому карантину в связи с лжепандемией коронавируса, дергает за ниточки своих марионеток, принуждая открыто поддерживать его кандидата.

    Но люди, стоящие за правду, за человека, и в том числе активисты Правозащитного альянса Узбекистана, убеждены, что победа будет за Дональдом Трампом, так как победа – за правдой, добро побеждает зло.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дональд Трамп, США
    Теги: выборы в США Дональд Трамп Правозащитный Альянс Узбекистана
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