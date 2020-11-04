Дональд Трамп убежден, что у него крадут победу на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что он выиграл выборы, но объявление их результатов затягивают: имеет место «мошенничество», он намерен обратиться в Верховный суд.

Поздней ночью 4 ноября, в 2:30 по времени Восточного побережья США, президент Дональд Трамп сделал заявление для прессы.

Несколько расстроенный и озадаченный, Трамп выразил уверенность в том, что уже выиграл состоявшиеся накануне президентские выборы, но, поскольку этот результат не удовлетворил его соперников, в ход было пущено «мошенничество».

«Это обман американской общественности, это позор для нашей страны, – сказал Трамп. – Мы готовились к победе на этих выборах, честно говоря, мы действительно победили на этих выборах».

Трамп выразил уверенность, что ко времени его пресс-конференции результаты выборов должны были быть оглашены. Он привел в пример подсчет голосов в штате Аризона, где он лидировал, но когда его первенство стало очевидным, то подсчет стал затягиваться, а затем и вовсе приостановлен, так как работникам в избрательной комиссии пора было спать.

После объявленной паузы в подсчете голосов ситуация повисла в воздухе.

По данным СМИ, в Аризоне подсчитано 82% голосов, и Байден пока лидирует в этом штате с 51,8% голосов, Трамп набрал пока 46,8%.

В США еще продолжается подсчет голосов избирателей, голосовавших на выборах президента страны 3 ноября.

Предварительные результаты показывают, что Дональд Трамп одерживает победу в таких ключевых штатах страны, как Техас, Флорида и Огайо… Он также лидирует в Мичигане, Висконсине, Пенсильвании.

Интерактивная карта США более чем наполовину покрылась красным цветом – это цвет Республиканской партии США, и даже сторонники кандидата от Демократической партии Джо Байдена с разочарованием отмечают, что их ожидания не сбываются.

Джо Байден также сделал заявление, сказав, что он уверен в победе, что необходимо вести подсчет голосов до последнего бюллетеня.

Дональд Трамп в этом и видит возможность обмана. Он заявил, что не позволит «найти бюллетени в 4 часа утра», и поэтому намерен обратиться в Верховный суд США с просьбой остановить подбор бюллетеней.

Большинство СМИ, поддерживающих кандидата от демократов, как CNN и The New York Times, указывают, что многие избиратели отправили бюллетени по почте, и подсчет всех голосов может занять несколько дней…