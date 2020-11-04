«Это борьба сил Зла со Светом, это сражение Сатаны против Господа Бога»

Смотреть на выборы президента США надо не с позиции политического процесса, а как на сражение сил Зла против детей Света, писал в последнем письме Дональду Трампу архиепископ Карло Мария Вигано.

Итальянский католический священник, архиепископ Ульпианы, бывший апостольский нунций Ватикана в США Карло Мария Вигано 25 октября направил второе письмо президенту США Дональду Трампу.

В нем священник желал победы Трампу на выборах 3 ноября, говоря о том, что нынешний президент США является тем бастионом, против которого бросили все свои силы сторонники зла, «глубинного государства», глобалисты, те, кто разработал для мира «Великую перезагрузку».

Священник говорит, что западные политики и СМИ проводят курc на уничтожение основ человека, что на их сторону встал папа римский Франциск, очевидно, намекая и на последнее решение понтифика благословить браки гомосексуалистов, что в корне противоречит Священному Писанию – Библии, которую он должен защищать.

«Великая перезагрузка» уже началась, для нее используется «пандемия» коронавируса, которая стала предлогом для оскотинивания людей, – в планах глобалистов провести принудительную вакцинацию и цифровизацию, затем назначить всем прожиточный минимум, при этом списать их долги по кредитам и лишить права частной собственности.

Карло Мария Вигано надеется, что люди не продадут своей свободы, не позволят превратить себя в скот, не станут вакцинироваться и трансформироваться в электронный носитель информации. Архиепископ полагает, что люди выйдут на улицы, восстанут.

Карло Мария Вигано был инициатором письма, опубликованного 8 мая 2020 года, «Призыв к церкви и миру – к католикам и людям доброй воли», которое подписали 12 кардиналов Католической церкви и епископов.

В этом письме Вигано и другие священники предостерегали, что за так называемой пандемией коронавируса стоят заинтересованные лица, которые создали панику с единственной целью – перманентного введения неприемлемых форм ограничения свобод, контроля над людьми и отслеживания их передвижения.

«Под предлогом эпидемии COVID-19 во многих случаях были нарушены неотъемлемые права граждан, а их основные свободы, включая свободу вероисповедания, выражения мнений и передвижения, были несоразмерно и неоправданно ограничены. Введение этих нелиберальных мер является тревожной прелюдией к реализации мирового правительства, неподвластного всякому контролю», – говорилось в письме.

Вигано и его соратники предостерегли верующих от того, чтобы они соглашались на «любые средства» в борьбе с COVID-19. Например, «морально неприемлемо разрабатывать или использовать вакцины, полученные из материала, полученного из абортированных эмбрионов».

«Борьба против коронавируса, какой бы серьезной она ни была, не должна быть предлогом для поддержки скрытых намерений наднациональных органов, имеющих очень сильные коммерческие и политические интересы в этом плане», – писали Вигано и его соратники.

Ц-1 предлагает своим читателям перевод последнего письма Карло Мария Вигано президенту США Дональду Трампу:

«Господин Президент!

Позвольте мне обратиться к Вам в этот час, когда судьбе всего мира угрожает глобальный заговор против Бога и человечества. Пишу Вам как архиепископ, как преемник апостолов, как бывший апостольский нунций в Соединенных Штатах Америки. Обращаюсь к Вам при молчании как гражданских, так и религиозных властей. Примите эти мои слова как «глас вопиющего в пустыне» (Евангелие от Иоанна 1:23).

Как я сказал, когда писал Вам свое письмо в июне, в этот исторический момент силы Зла объединяются в беспощадной битве против сил Добра; силы Зла, которые кажутся могущественными и организованными, поскольку они противостоят детям Света, которые дезориентированы и дезорганизованы, брошены их светскими и духовными лидерами.

Ежедневно мы ощущаем рост атак со стороны тех, кто хочет разрушить основы общества: естественную семью, уважение к человеческой жизни, любовь к родине, свободу образования и бизнеса.

Мы видим, как главы наций и религиозные лидеры потворствуют этому самоубийству западной культуры и ее христианской души, в то время как основные права граждан и верующих отрицаются во имя чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которая все более и более раскрывается как инструмент истеблишмента, бесчеловечной безликой тирании.

Реализуется глобальный план под названием «Великая перезагрузка». Его архитектор – глобальная элита, которая хочет подчинить себе все человечество, вводя принудительные меры, с помощью которых резко ограничет свободы личности и всего населения.

В нескольких странах этот план уже утвержден и профинансирован; в других он все еще находится на ранней стадии. За мировыми лидерами, являющимися соучастниками и исполнителями этого адского проекта, стоят недобросовестные персонажи, которые финансируют Всемирный экономический форум и «Мероприятие 201» (Event 201), продвигая свою повестку дня.

Целью «Великой перезагрузки» является установление диктатуры здоровья, направленной на введение либертицидных мер, скрытых за соблазнительными обещаниями обеспечить всеобщий доход и списать индивидуальные долги.

Ценой этих уступок со стороны Международного валютного фонда станет отказ от частной собственности и соблюдение программы вакцинации против Covid-19 и Covid-21, продвигаемой Биллом Гейтсом в сотрудничестве с основными фармацевтическими группами.

Помимо огромных экономических интересов, которые мотивируют сторонников «Великой перезагрузки», введение вакцинации будет сопровождаться требованием наличия паспорта здоровья и цифрового удостоверения личности с последующим отслеживанием контактов населения всего мира.

Те, кто не примет эти меры, будут заключены в лагеря для задержанных или помещены под домашний арест, а все их имущество будет конфисковано.

Г-н Президент, я полагаю, Вы уже знаете, что в некоторых странах «Великая перезагрузка» будет активирована в период с конца этого года до первого триместра 2021 года.

С этой целью запланированы дальнейшие блокировки, которые будут официально оправданы второй и третьей волнами пандемии.

Вы хорошо осведомлены о средствах, которые были применены, чтобы посеять панику и узаконить драконовские ограничения индивидуальных свобод, искусно провоцируя всемирный экономический кризис.

По замыслу его создателей, этот кризис послужит необратимому обращению народов к «Великой перезагрузке», тем самым нанеся последний удар миру, существование и саму память которого они хотят полностью уничтожить.

Но этот мир, г-н Президент, включает людей, привязанности, институты, веру, культуру, традиции и идеалы: людей и ценности, которые не действуют, как машины, не подчиняются, как машины, потому что наделены душой и разумом, сердцем, потому что они связаны между собой духовными узами, которые черпают свою силу свыше, от того Бога, которому наши противники хотят бросить вызов, точно так же, как Люцифер сделал в начале времен со своим «non serviam».

Многие люди, как мы хорошо знаем, раздражены этой ссылкой на столкновение между Добром и Злом и использованием «апокалиптических» подтекстов, которые, по их мнению, раздражают духов и обостряют разногласия.

Неудивительно, что враг возмущен тем, что его обнаружили как раз тогда, когда он считает, что достиг цитадели, которую стремится покорить, не потревожив.

Однако удивительно то, что бить тревогу некому. Реакция глубинного государства на тех, кто осуждает его план, разорвана и непоследовательна, но понятна.

Именно тогда, когда соучастие основных средств массовой информации сумело совершить переход к Новому мировому порядку почти безболезненным и незамеченным, всплывают всевозможные обманы, скандалы и преступления.

Еще несколько месяцев назад было легко называть «теоретиками заговора» тех, кто осуждал эти ужасные планы, которые, как мы теперь видим, претворяются в жизнь до мельчайших деталей.

Никто до февраля текущего года и подумать не мог, что во всех наших городах граждан будут арестовывать просто за то, что они хотят пройти по улице, дышать, сохранить свой бизнес или пойти в церковь в воскресенье.

Но сейчас это происходит во всем мире, даже в Италии, нарисованной на открытке, которую многие американцы считают маленькой очаровательной страной с ее древними памятниками, церквями, очаровательными городами и характерными деревнями.

И пока политики забаррикадированы внутри своих дворцов и обнародуют указы, подобные персидским сатрапам, предприятия терпят неудачи, магазины закрываются, а людям не дают жить, путешествовать, работать и молиться.

Катастрофические психологические последствия этой операции уже видны, начиная с самоубийств отчаявшихся предпринимателей и наших детей, оторванных от друзей и одноклассников, которым велели следить за своими уроками, сидя дома в одиночестве перед компьютером.

В Священном Писании святой Павел говорит нам о «противящемся» явлению тайны беззакония, катекону (2 Фес. 2: 6-7). В религиозной сфере этим препятствием злу является Церковь, в особенности папство; в политической сфере – это те, кто препятствует установлению Нового мирового порядка.

Как теперь ясно, тот, кто занимает кресло Петра, с самого начала предал свою роль, чтобы защищать и продвигать глобалистскую идеологию, поддерживая повестку дня «глубинной церкви», которая выбрала его из своих рядов.

Г-н президент, Вы четко заявили, что хотите защитить нацию – Единую нацию под Богом, основные свободы и не подлежащие обсуждению ценности, которые отрицаются и против которых сегодня борются.

Это Вы, дорогой Президент, «тот, кто выступает против» глубинного государства, последнего нападения детей Тьмы.

По этой причине необходимо, чтобы все добрые люди были убеждены в эпохальной важности предстоящих выборов: не столько ради той или иной политической программы, сколько из-за общего вдохновения Вашего действия, которое лучше всего воплощает – в этом конкретном историческом контексте – тот мир, наш мир, который они хотят уничтожить посредством изоляции.

Ваш противник – это также наш противник: это Враг рода человеческого, Тот, Кто есть «убийца с самого начала» (Евангелие от Иоанна 8:44).

Вокруг Вас с верой и мужеством собрались те, кто считает Вас последним бастионом против мировой диктатуры.

Альтернатива – проголосовать за человека, которым манипулирует глубинное государство, серьезно скомпрометированного скандалами и коррупцией, который сделает с Соединенными Штатами то же, что Хорхе Марио Бергольо (папа римский Франциск) делает с церковью, премьер-министр Конте в Италии, президент Макрон во Франции, премьер-министр Санчес в Испании и так далее.

Шантажируемый характер Джо Байдена – точно так же, как и у прелатов «магического круга» Ватикана, – подвергнет его недобросовестному использованию, позволяя незаконным силам вмешиваться как во внутреннюю политику, так и во внешнее равновесие.

Очевидно, что у тех, кто им манипулирует, уже есть готовый человек похуже, чем он, которым они заменят его, как только представится возможность.

И все же посреди этой мрачной картины, этого явно неудержимого наступления «невидимого врага» появляется элемент надежды.

Противник не умеет любить и не понимает, что недостаточно обеспечить всеобщий доход или отменить ипотечные кредиты, чтобы поработить массы и убедить их заклеймить, как скот.

Этот народ, который слишком долго терпел злоупотребления ненавистной и тиранической власти, заново обнаруживает, что у него есть душа; это понимание того, что он не желает променять свою свободу на гомогенизацию и отмену своей идентичности; он начинает понимать ценность семейных и социальных связей, узы веры и культуры, которые объединяют честных людей.

Эта «Великая перезагрузка» обречена на провал, потому что те, кто ее планировал, не понимают, что все еще есть люди, готовые выйти на улицы, чтобы защитить свои права, защитить своих близких, дать будущее своим детям и внукам.

Уравновешивающая бесчеловечность глобалистского проекта с треском разобьется перед лицом твердого и мужественного сопротивления детей Света.

На стороне врага – Сатана, Тот, кто умеет только ненавидеть. Но на нашей стороне – Господь Вседержитель, Бог воинств, выстроенных для битвы, и Пресвятая Дева, которая сокрушит голову древнего Змея. «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31).

Г-н Президент, Вам хорошо известно, что в этот решающий час Соединенные Штаты Америки считаются той оборонительной стеной, против которой была развязана война, объявленная сторонниками глобализма.

Доверьтесь Господу, подкрепленные словами апостола Павла: «Все могу в Укрепляющем меня» (Флп. 4:13). Быть орудием Божественного провидения – это большая ответственность, за которую Вы непременно получите все необходимые Вам государственные благодати, поскольку их горячо умоляют за Вас многие люди, которые поддерживают Вас своими молитвами.

С этой небесной надеждой и заверением в моей молитве за Вас, за первую Леди и за Ваших сотрудников, от всего сердца я посылаю Вам свое благословение.

Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки!

Карло Мария Вигано,

архиепископ Ульпианский,

бывший апостольский нунций в Соединенных Штатах Америки»