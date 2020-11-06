Лжепандемия коронавируса – была дорогой для Джо Байдена

После выборов в США 2020 года, надеемся, первое, что Вашингтон покончит поучать всех демократии, второе, не останется тех, кто выступает за всеобщее избирательное право, третье – кто верит в «пандемию» коронавируса.

Всеобщие выборы в США всегда преподносились как вершина демократии, что в переводе с греческого означает «народовластие», хотя никогда таковыми не являлись.

Американцам всегда предлагалось выбирать из кандидатов той правящей элиты, которая вне зависимости от партийного окраса, синего – демократического, или красного – республиканского, всегда стремилась к одному: защите собственных интересов для сохранения капитала и его преувеличения.

Последние фильмы на канале Netflix – это «13» и «Роджер Стоун», да и многие другие документальные работы, прекрасно иллюстрируют механизмы манипулирования общественным мнением и сознанием, в которых американские политтехнологи достигли высочайших вершин.

В принципе, это не так уж и сложно, главный секрет – безграничный цинизм, наглость и ложь.

Роджер Стоун, один из наиболее известных политических консультантов США, начавший работу в команде Ричарда Никсона, президента США с 1969 по 1974 год, в посвященном ему фильме говорит, что главой США, в принципе, может стать и Микки-Маус, главное – с умом подойти к процессу его избрания.

Главное орудие, используемое американскими политтехнологами, – это страх, который они должны вызвать у населения, а также массивная пропаганда и монополия в СМИ, которая не позволит пролезть ни одному противоположному мнению.

Со времен Никсона и раньше кандидаты в президенты использовали страх светлокожих американцев перед темнокожими.

В фильме «13» показывается, как политики и купленные ими СМИ начинали демонизировать афроамериканцев, по телевизору постоянно шли новости об арестах темнокожих людей, в которых подробно рассказывалось о совершенных ими преступлениях, а затем кандидат в президенты, будь то Ричард Никсон, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, заявляли, что именно он будет тем, кто обеспечит «закон и порядок».

Афроамериканцы составляют 13% населения США, так что задача была несложной – запугать светлокожих, чтобы они проголосовали за того, кто спасет их от этих «преступников».

После выборов тема всегда забывалась, и хотя преступность в США оставалась прежней, СМИ просто прекращали выставлять напоказ каждое правонарушение, совершенное человеком с более темным цветом кожи.

Перед многими прежними выборами в США истерия поднималась по поводу абортов, прав сексуальных меньшинств, угрозы исламского терроризма, людей доводили по предела нагнетанием страха, в итоге они шли и голосовали за того, кто максимально преуспел в этом деле.

В этом году использовать расовую карту и другие заезженные темы не представлялось возможным.

Тогда политтехнологи из Демократической партии решили действовать от противного: началось раскручивание движения «Черные жизни важны» (Black lives matter – BLM), когда в расисты стали записывать всех тех, кто пытался защищать свой бизнес и дом от нападений и мародерства разъяренных активистов BLM.

На мой взгляд, проблему расизма в США и в мире надо решать немедленно, а начать с того, чтобы прекратить называть людей «черными», определять человека по цвету кожи, записывать всех неевропейцев в «цветных».

В СССР проживали более 100 национальностей и народов, и никогда ни к кому не относились по цвету кожи, не называли кого-то «черным», «белым», «желтым». Оттенки кожи в нашей Советской стране не были важны, важно, кем ты был как человек.

И по сей день во время перевода на русский тех же фильмов в Netflix ты слышишь, что слово «черный», обращенное к афроамериканцу или африканцу, все равно переводится как «чернокожий».

Тот, кто знает русский язык, понимает, что нельзя определять человека и его характер по цвету кожи, что в нашем дуалистическом мире слова «черное» означает «плохое», а «белое» – «хорошее», что слова имеют значения, причем глубокие: африканец может быть светлейшим человеком, а англичанин – наполнен самой темной душой…

Но поскольку за движением BLM стоит та же англосакская элита, которая и строила это расовое общество, поэтому она и дает ему такое уничижительное название, что, оказывается, «черные жизни важны», а кто в этом может сомневаться – все жизни важны!

Вернемся к выборам. В этом году, не имея возможности разыграть расовую карту, демократы прибегли к еще более грандиозному манипулированию, которому подвергся уже весь мир, – это лжепандемия коронавируса.

Демократическая партия США понимала, что перед ними стоит, возможно, один из самых сильных противников в ее истории – Дональд Трамп, которого даже такие большие его ненавистники, как известный режиссер Майкл Мур, называют «злым гением».

Поэтому против него была проведена мировая операция – Covid-19, когда использовался невидимый враг – вирус, которого не найти и не увидеть.

Этот вирус до сих пор не найден и не выделен, что признает даже американский СDC (Центр по контролю за заболеваниями). Данная организация стоит за истерией о коронавирусе, но при этом в своем отчете от 13 июля пишет, что вирус до сих пор не выделен…

Вся предвыборная кампания Джо Байдена, кандидата от Демократической партии, строилась на борьбе с несуществующим вирусом. Байден стремился показать, что Трампу плевать на здоровье и жизни людей, он прямо обвинял его в смерти более чем двухсот тысяч американцев.

Эта истерия поддерживалась всеми центральными СМИ в США и во всем мире, а вроде как независимые соцсети оказались еще большими цензорами, чем те, которые сидели в редакциях советских изданий в годы СССР.

В день выборов 3 ноября кабельный телеканал CNN, один главных рупоров демократов США, с удовлетворением отмечал, что «коронавирус – доминирующий вопрос, определяющий выбор американцев».

А когда начался подсчет голосов, то стало еще более очевидно, зачем в течение почти девяти месяцев весь мир остается заложником коронабесия: из-за опасности заразиться людей призывали голосовать по почте, и именно эти бюллетени начали «находиться» на избирательных участках, когда стало понятно, что выигрывает Трамп.

В 9 утра 6 ноября по времени Восточного побережья США не успели подсчитать голоса избирателей еще четыре штата: Аризона, Пенсильвания, Невада и Джорджия.

При этом во время подсчета голосов Невада и Пенсильвания брали выходной день – такого не было в истории США. Этим штатам в первый день подсчета удалось пройти через 75–80% бюллетеней, а последние метры растянулись на уже три дня…

Как выразился один комментатор, очевидно, что избирательные участки в этих возглавляемых демократами штатах должны определить, сколько еще голосов за Байдена им надо «найти в почтовом ящике».

Президент Дональд Трамп много месяцев выражал недоверие голосованию по почте, утверждал, что это позволит совершать махинации, элементарные вбросы, говоря, что люди должны лично прийти на участки.

Его тут же обвиняли в бессердечности и эгоизме, говоря, что это повлечет за собой массовое заражение, хотя человек требовал только честных и прозрачных выборов.

Сегодня мы наблюдаем, как Демократическая партия США совершает «цветную революцию» у себя дома. Более того, в махинациях демократы США превзошли всех диктаторов мира, они используют нечестный подсчет голосов, чтобы украсть победу на выборах у действующего президента страны.

Фридрих Энгельс, соратник и соавтор Карла Маркса, был убежден, что всеобщее избирательное право – это «орудие господства буржуазии».

«В демократической республике, – писал Энгельс, – богатство пользуется своей властью косвенно, но зато тем вернее, именно, во-первых, прямого подкупа чиновников (Америка), во-вторых, посредством союза между правительством и банком (Америка, Франция)».

Энгельс добавлял, что способы отстаивать и проводить в жизнь всевластие богатства в каких угодно демократических республиках доведены до необыкновенного искусства. И это классик, один из основоположников марксизма, писал в конце XIX века.

Что говорить о мастерстве в XXI веке – оно доведено до такого совершенства, что в масках ходит весь мир, боясь несуществующего вируса, а обманутым оказывается самый могущественный человек на Земле – президент США.

Со дня выборов половина его твитов подвергалась цензуре, а вечером 5 ноября сразу несколько телеканалов — MSNBC, NBC News, CNBC, CBS News, ABC News и даже общественное радио NPR — прервали трансляцию пресс-конференции Трампа из Белого Дома, когда он говорил о мошенничестве на выборах, когда такое было возможным?

Дональд Трамп, конечно, – тоже миллиардер, но он не раз подчеркивал, что не берет деньги на политическую борьбу на Уолл-стрит, у фармацевтических и других компаний, так как не хочет им быть обязанным, хочет сохранить независимость, чтобы отстаивать интересы американского народа.

И сегодня за ним стоят настоящие простые американцы, у них нет контроля над СМИ и соцсетями, нет тех денег, но они искренне защищают своего лидера, который впервые, возможно, разрушает эту сращенную воедино систему – продажной политики и ненасытного капитала.

И за ними – правда!

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1