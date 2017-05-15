Итоги визита Мирзиёева в Китай: миллиардные контракты и дебют первой леди

В Пекине президент Узбекистана заключил контрактов на 20 млрд долларов, а его супруга впервые появилась на публике в качестве первой леди страны.

По итогам визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай, состоявшегося с 11 по 15 мая, подписано свыше ста соглашений и контрактов на 20 млрд долларов.

Энергетика и инфраструктура

В нефтегазовой отрасли подписано десять документов на сумму пять млрд долларов. Это среднесрочный контракт на поставку природного газа в Китай, инвестиционное соглашение о создании завода синтетического топлива в Узбекистане и проекты по развитию энергосбережения.

По данным Kun.uz, ссылающегося на главу «Узбекнефтегаза» Алишера Султанова, контракт на экспорт газа в Китай подписан на три года, а завод синтетического топлива будет построен в Кашкадарьинской области за счет китайского кредита в размере 1,2 млрд долларов.

Между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и Государственным банком развития Китая подписано соглашение на два млрд долларов. Средства пойдут на поддержку энергетики, автомобильных и железных дорог, инфраструктуры.

Китай поддержит проект развития гидроэнергетики Узбекистана, выделив три млрд долларов на модернизацию 300 насосных станций. Кроме того, китайские специалисты займутся строительством дорог и транспортной инфраструктуры – в Узбекистане. В частности, Китай построит еще один автомобильный тоннель на перевале Камчик и кольцевую железную дорогу в Ташкенте.

Подписаны соглашения и меморандумы

12 мая Шавкат Мирзиёев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали несколько важных документов, которые позволят развивать сотрудничество между странами.

В их числе: совместная декларация между Узбекистаном и КНР; межправительственные соглашения о международном автомобильном сообщении, техническом сотрудничестве; меморандум о взаимопонимании в сфере ветеринарии и карантина инспекции растений; меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества между субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, а также план сотрудничества в сфере сельского хозяйства на 2018–2020 годы, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Мирзиёев пообещал вдвое увеличить товарооборот с Китаем

13 мая в Пекине узбекский лидер встретился с представителями деловых кругов Китая. Президент Узбекистана заявил, что в 2017 году ожидается увеличить товарооборот между странами с 4,2 млрд до 5 млрд долларов, а в ближайшей перспективе нарастить до 10 млрд долларов.

Глава государства назвал такую цифру после встречи с гендиректором Экспортно-импортного банка Китая Ху Сяолянем и представителями деловых кругов Поднебесной.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан и Китай успешно развивают сотрудничество в нефтегазовой, телекоммуникационной, текстильной, транспортной, строительной, химической отраслях. Вместе с тем он выразил надежду, что на восьми млрд долларах, вложенных китайскими инвесторами в узбекскую экономику, отношения не прекратятся.

В ответ китайская сторона выразила заинтересованность в продолжении деловых отношений.

Мирзиёева представили мировому сообществу

Шавкат Мирзиёев впервые принял участие в международном саммите в ранге главы государства.

Президент Узбекистана был среди участников форума «Один пояс, один путь», на который съехались лидеры 29 стран, руководители кредиторских организаций. Китайская пресса уделила немало внимания фигуре узбекского президента, а дикторы с трудом выговаривали его фамилию.

15 мая Шавкат Мирзиёев даже выступил с идеей доработки концепции форума «Один пояс, один путь» конкретными программами и проектами регионального развития.

Он призвал разработать комплексную программу действий по сотрудничеству заинтересованных сторон в создании транспортно-логистических маршрутов, связывающих Центральную Азию с рынками Европы и Южной Азии. В частности, предложил интегрировать линию «Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан» в транспортные коридоры проекта «Один пояс, один путь» с выходом в порты Ирана и Пакистана.

На всем протяжении линии «Экономического пояса Шелкового пути» он предложил создать промышленные технопарки, свободные экономические зоны и научно-инновационные кластеры, пишет «Газета.Uz».

Побеседовал с Путиным и Эрдоганом

В рамках форума Шавкат Мирзиёев встретился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили реализацию соглашений по торгово-экономическому развитию и инвестиционному сотрудничеству.

Как отмечает Regnum, Мирзиёев и Путин обсудили текущее состояние двусторонних отношений, проведя короткую встречу.

С Эрдоганом лидер Узбекистана провел более обстоятельную беседу. Администрация президента Мирзиёева опубликовала пресс-релиз с заявлениями лидеров двух стран для прессы.

О чем на самом деле говорили политики, осталось за кадром.

Реджеп Эрдоган приезжал в Самарканд в ноябре 2016 года. Глава Турции предложил тогда еще кандидату в президенты Шавкату Мирзиёеву поддержку и турецкие инвестиции. В ответ будущий президент пообещал отправиться в Турцию с ответным визитом в скором времени, однако до сих пор затягивает с этим решением.

Ранее сообщалось, что Турция и Узбекистан намерены нарастить объем взаимной торговли в три раза с нынешних 1,2 млрд долларов.

Социальные сети обсуждают красоту первой леди

В Пекин Шавкат Мирзиёев отправился вместе со своей супругой Зироатхон Хошимовой. В аэропорту китайской столицы их встречали почетный караул и официальные представители Поднебесной. Иностранная пресса отметила элегантный вид первой леди, которой не помешал даже сильный ветер, растрепавший ее волосы.

В узбекском сегменте Интернета активно обсуждали прибытие супружеской четы в Китай. Пользователи социальных сетей писали, что у Шавката Мирзиёева обезоруживающая улыбка, а Зироатхон Хошимова стала украшением групповой фотографии участников форума.

по итогам визита в Китай новый лидер Узбекистана не только заключил рекордные для страны инвестиционные соглашения, но и стал заметной фигурой международного форума «Один пояс, один путь». Таким образом, глава РУз создал себе репутацию энергичного и прагматичного политика, способного давать гарантии. Осталось дело за малым – выполнить обещанное.