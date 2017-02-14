Как отмечают День влюбленных в Центральной Азии

В Узбекистане дарят «бабуринки» вместо «валентинок», в Казахстане придумали местный праздник, а в Туркменистане – чествуют президента.

В странах Центральной Азии празднование Дня святого Валентина не поощряется: «чужеродный праздник, развращающий молодежь».

Несмотря на запреты властей и духовенства, молодежи романтический День влюбленных пришелся по душе – любовные послания остаются «валентинками» по сути, даже если их называют «бабуринками», как в Узбекистане.

Откуда взялся праздник

14 февраля в христианских странах отмечают День всех влюбленных. По легенде, в этот день был казнен священник по имени Валентин, который тайно венчал влюбленных, несмотря на временный запрет римского императора Клавдия II.

Перед смертью он признался в любви слепой девушке, отправив послание со словами «Твой Валентин» – так появилась традиция дарить в этот день открытки-«валентинки». Легенда гласит, что девушка, получив послание, чудесным образом прозрела, а священника после казни причислили к лику святых.

Празднование Дня святого Валентина в мире с каждым годом набирает обороты, но не без усилий маркетологов, которые используют его как повод продать больше цветов и подарков.

В 90-е годы традиция дарения «валентинок» проникла и в страны Центральной Азии.

В школах и вузах устанавливали боксы для открыток, устраивали дискотеки, концерты и игры КВН. Примерно в 2000-х новую традицию на официальном уровне перестали поощрять.

Казахстан: свой праздник и своя легенда

В Казахстане против католического праздника в разное время выступали представители духовенства и официальной власти. Итогом демарша против Дня святого Валентина стал запрет праздника в школах и… учреждение национального Дня всех влюбленных «Улттык гашыктар куни» 15 апреля.

Героями казахстанского «Дня святого Валентина» стали Козы Корпеш и Баян сулу, об истории любви которых в народе сложили красивую легенду. Новый праздник любви постепенно вытесняет День святого Валентина, хотя казахстанские мужчины продолжают опустошать цветочные магазины 14 февраля.

Кыргызстан – не против «валентинок»

В Кыргызстане за празднование Дня влюбленных даже пытались штрафовать. Такой законопроект обсуждался в 2011 году. Праздник назывался «неподлежащим менталитету нации, постыдным и расточительным». Но страсти улеглись, а праздник остался – отмечает его в основном молодежь.

В 2017 году Министерство образования и науки Кыргызстана выступило в поддержку празднования Дня святого Валентина в рамках школьной Недели английского языка.

В прежние годы в некоторых школах и вузах запрещали даже обмениваться открытками.

Таджикистан – на страже исламских традиций

Совет улемов Таджикистана категорически выступает против этого праздника. В сообщении духовного надзорного органа сказано, что истинная любовь между мужчиной и женщиной существует только после заключения брака.

Это не мешает многим таджикистанцам праздновать. Юноши и мужчины покупают для своих избранниц цветы, открытки в форме сердец, конфеты, воздушные шары и мягкие игрушки. По статистике каждый третий регулярно отмечает этот день, пишет Радио «Свобода» в Таджикистане.

Накануне 14 февраля в соцсетях традиционно разворачиваются острые дискуссии противников и сторонников праздника.

Пользователи спорят, стоит ли отмечать христианский праздник в стране, где проживают преимущественно мусульмане. Одни считают, что это дорога в ад, вторые не имеют ничего против, ставя День святого Валентина в один ряд с другими «иностранными» праздниками вроде Нового года и 8 Марта.

Туркменистан: президент ближе к сердцу

В Туркменистане решили бороться с Днем всех влюбленных весьма оригинальным образом. Власти учредили 14 февраля День избрания президента Гурбангулы Бердымухамедова и День государственного флага. Рестораторам строго-настрого запретили организовывать «аполитичные праздники».

В школах и вузах Ашхабада любые мероприятия в связи с Днем всех влюбленных неформально запрещены. За соблюдением ограничений зорко следят в маслахатах (местные органы самоуправления).

Узбекистан: «бабуринки» вместо «валентинок»

В Узбекистане День святого Валентина приобрел гибридный характер. Власти рекомендовали не отмечать этот праздник как «чуждый узбекской культуре», а также «толкающий на блуд».

Не поощряется дарение «валентинок», проведение в школах, вузах, концертных залах тематических мероприятий. Вместо «чужеродного наследия» в этот день в Узбекистане стали отмечать День Мухаммада Захириддина Бабура (выдающийся государственный деятель и полководец родился в этот день).

Маскируя День всех влюбленных под День Бабура, узбекистанцы стали широко отмечать 14 февраля. Рестораны, ночные клубы и караоке-бары зазывают гостей предложениями отметить День Бабура вместе.

В школах, колледжах и вузах молодые люди дарят друг другу «бабуринки» и поздравляют с днем великого соотечественника.

Бабур, увы, не имел никакого отношения к влюбленным, но в итоге теперь именно он ассоциируется в Узбекистане с романтикой и любовью.