Как в Центральной Азии отмечают 8 Марта и соблюдают права женщин

Жители стран Центральной Азии любят 8 Марта, хотя стремление женщин отстаивать свои права в обществе по-прежнему не приветствуется.

Международный женский день отмечается Организацией Объединенных Наций как день солидарности женщин в борьбе за свои права.

Сегодня он празднуется на государственном уровне в 40 странах мира, в основном в постсоветских и некоторых государствах Восточной Европы, Африки и Азии.

Международный женский день в Центральной Азии не был упразднен после декомунизации, но в некоторых странах праздник немного изменился.

Равноправие полов во всех странах региона гарантируется законом, но на самом деле в обществе сильны традиции, согласно которым прав у женщин меньше, чем у мужчин.

В этот день – выходной во всей ЦА – принято дарить подарки любимым женщинам, матерям, дочерям, коллегам, а также накрывать пышные столы. При этом освобождать женщин от традиционной работы по дому, в том числе и приготовлений к празднованию, в основном не принято.

Казахстан: праздник на всех уровнях

В Казахстане празднование Международного женского дня регулируется статьей 3 закона «О праздниках в РК», согласно которому этот день признан нерабочим. Праздник широко отмечается как на государственном, так и на бытовом уровне. Ведомства и частные организации дарят женщинам-сотрудникам памятные подарки и бытовую технику.

Праздничные мероприятия проходят в школах и университетах. Даже в женских колониях организуют конкурсы красоты с вручением ценных призов.

В Казахстане один из лучших показателей в мире по количеству женщин, работающих в составе руководства Федерации профсоюзов.

Однако на фоне этого прогресса в соблюдении прав женщин в стране все еще существует традиция кражи невест. Точная статистика таких случаев неизвестна, поскольку в казахстанском обществе не принято заявлять об этом в правоохранительные органы.

Кроме того, по официальным данным, примерно 500 женщин ежегодно становятся жертвами домашнего насилия. Для сравнения – в России и Украине эта цифра достигает 14–15 тысяч в год.

Судя по цифрам, положение женщин в Казахстане – гораздо лучше, либо казахстанские женщины боятся обращаться в милицию.

Кыргызстан: молодежь окружает женщин заботой

В Кыргызской республике 8 Марта является выходным днем. Женщин и девушек по всей стране поздравляют с Международным женским днем, дарят цветы и конфеты.

Молодые мужчины с европейскими идеалами стараются в этот день окружить матерей и любимых заботой и вниманием: приготовить праздничный стол, убраться в доме и купить подарки.

В сельской местности, где преобладают патриархальные устои, женщины сами накрывают праздничный стол и обслуживают мужчин.

В Кыргызстане, по некоторым данным, ежегодно похищается около 12–15 тысяч невест. По данным исследователей AUCA (American University of Central Asia), 50% браков этнических кыргызов заключаются в результате похищения невест.

Ежегодно жертвами домашнего насилия становятся свыше 2,5 тысячи женщин, причем эта цифра постоянно растет. По данным правозащитников, в стране совершается 3,5 тысячи преступлений против женщин.

Таджикистан: с 2009 года это День матери

В Душанбе отказались от Международного женского дня в 2009 году, учредив вместо него День матери.

Несмотря на то что жители республики по давней традиции оказывают в этот день знаки внимания матерям и любимым, однако у них есть и оппоненты.

Противники праздника считают, что 8 Марта – день, когда женщины сняли сатры (мусульманское одеяние), тем самым опозорив себя. Кроме того, они уверены, что в этот день пала Персидская империя. Поэтому для всех персоязычных народов этот день должен быть траурным, пишет радио «Свобода» в Таджикистане.

Спор о празднике – несущественное явление в обществе на фоне дискриминации по половому признаку в Таджикистане и растущего количества случаев домашнего насилия.

В кризисные центры ежегодно обращаются свыше 30 тысяч женщин, ставших жертвами насилия. Однако далеко не всегда насильников удается привести к ответственности.

Туркменистан: подарки от правительства

Международный женский день вернулся в Туркменистан в 2008 году указом Гурбангулы Бердымухамедова. Его предшественник Сапармурат Ниязов в 2001 году упразднил этот день. Он поручил отмечать его 21–22 марта вместе с Наврузом.

Ежегодно женщины Туркменистана получают в этот день цветы и подарки. В 2017 году каждая женщина получила по 40 манатов (11 долларов) от правительства.

Конституционно права мужчин и женщин в Туркменистане – равны, хотя на деле это не так. Впрочем, в стране глобально ущемляются права человека, так что права женщин – не исключение.

На руководящих должностях в стране – преимущественно мужчины.

Зачастую мужья запрещают женам, дочерям и невесткам продолжать учебу и работать. Европейский стиль в женской одежде порицается. И девочек, и девушек, и женщин принуждают носить традиционные наряды.

Узбекистан: поздравляют даже гаишники

В Узбекистане Международный женский день – тоже государственный праздник.

Накануне 8 Марта женщин Узбекистана по традиции поздравляет президент, а также руководители ведомств и организаций.

Мужчины Узбекистана сметают с полок цветочных магазинов розы и тюльпаны. Цены на сезонный товар поднимаются как минимум втрое. Помимо цветов, мужчины дарят корзины с конфетами, фруктами, сладостями. А гаишники останавливают женщин-водителей и вручают им гвоздики.

Однако женские права в Узбекистане повсеместно нарушаются. И хотя правительство отчитывается перед международными организациями об усилиях по защите прав женщин, случаи дискриминации женщин носят системный характер.

К примеру, чтобы получить выездной стикер в паспорт и выехать за границу, женщинам до 35 лет необходимо проходить унизительные собеседования и писать расписки, что они не собираются заниматься проституцией.

История праздника 8 Марта

История праздника связана с немецкой коммунисткой Кларой Цеткин. Активистка борьбы за права женщин в 1910 году предложила провести Международный женский день.

В большинстве регионов мира женщины были лишены элементарных прав и свобод. Предполагалось, что в этот день женщины по всему миру будут устраивать шествия и митинги, привлекая внимание общественности к своим проблемам. Спустя несколько лет Женский день ежегодно стали отмечать 8 марта.

В Российской империи активисты присоединились к европейским борцам за эмансипацию в 1913 году. В 1917-м женские демонстрации поспособствовали свержению монархии.

С 1921 года 8 Марта стали отмечать в память о революционерках. Спустя 45 лет Международный женский день в Советском Союзе стал выходным днем. Постепенно праздник потерял феминистскую окраску.