Киев отпустил казахстанского блогера на поруки украинского депутата

Суд в Киеве разрешил блогеру Жанаре Ахмет ждать решения об экстрадиции не в камере СИЗО, а дома под поручительством нардепа Украины Светланы Залищук.

Апелляционный суд Киева 22 ноября изменил меру пресечения 48-летней гражданке Казахстана Жанаре Ахмет. Она известна как блогер, экс-предприниматель и соратница беглого казахстанского олигарха и лидера Демократического выбора Казахстана (ДВК) Мухтара Аблязова.

На родине Ахмет критиковала власти, занималась правозащитой, писала статьи для издания «Трибуна», а также имела неотбытый срок по делу о мошенничестве.

Народный депутат и заступник

Рассмотрев апелляционную жалобу, суд отпустил ее на поруки Светлане Залищук, народному депутату Украины, члену фракции «Блок Петра Порошенко».

Кроме заявления о поручительстве Залищук также принесла на заседание суда и решение двух комитетов Верховной Рады по правам человека и по вопросам свободы слова – нардепы единогласно поддержали просьбу к суду отпустить казахстанку на поруки.

«При рассмотрении апелляции мы напомнили прокуратуре, что красная карточка Интерпола когда-то висела в базе и рядом с именем Рефат Чубаров (лидер Меджлиса крымских татар. – Прим. Ц-1). Как-то быстро забываем историю», – написала Залищук в Фейсбуке, комментируя освобождение подопечной.

В начале ноября Шелчековский суд Киева приговорил Ахмет к двум месяцам экстрадиционного ареста для рассмотрения прошения Казахстана о ее депортации на родину.

Дела на родине

Казахстанка была задержана в Киеве 21 октября в связи с розыском по линии Интерпола. По словам блогера, ее противоправно выманили из квартиры неизвестные, отключив свет. Весной этого года она сбежала из Казахстана, нелегально перейдя границу с Кыргызстаном.

24 октября Киево-Святошинский суд Киевской области применил к Жанаре временный арест на 18 суток. Кроме того, миграционная служба Украины отказала Ахмет в предоставлении статуса беженца. Ее адвокаты также оспаривают это решение в суде.

Казахстан объявил Ахмет в розыск по статье 177 Уголовного кодекса РК – «Мошенничество». Речь шла о завладении ею «в период с марта 2005 по октябрь 2008 года денежных средств граждан на сумму более 50 миллионов тенге (148 тысяч долларов США) под предлогом возврата с процентами».

В 2009 году она была осуждена на семь лет, но, отсидев больше года, Жанара вышла из тюрьмы. Наказание было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста 5 ноября 2021 года.

Потерпевшие просят вернуть деньги

Ход вчерашнего суда в Киеве могло изменить внезапное появление одной из потерпевших – Райхан Айтбаевой: жительница Алматы на один день прилетела в Киев.

По словам Айтбаевой, ее дочь одолжила Жанаре 20 тысяч долларов США и просила прокуратуру вернуть Ахмет на родину, чтобы у нее появился шанс заставить Жанару рассчитаться с долгами.

«Если Жанаре дадут политическое убежище, значит, Украина – несправедливая страна», – негодовала потерпевшая, тряся решениями судов в свою пользу.

Сама Ахмет назвала прилет своих оппонентов проплаченной властями провокацией и пообещала раздавать долги по мере возможности.

Ее адвокаты обратили внимание на такой факт: фамилия Айтбаевой не фигурирует в решении дела о мошенничестве, которое прислал Казахстан в рамках экстрадиционной проверки.

В планах – суды и кафе

Ахмет еще ждет несколько судов в Украине. Так, в начале января будет рассмотрен вопрос о продлении срока экстрадиционной проверки по запросу Казахстана (максимум проверка может длиться год. – Прим. Ц-1).

Также ее защитники оспаривают отказ Государственной миграционной службы в предоставлении Ахмет статуса беженца – предположительно, этот суд состоится в марте.

Сама казахстанка собирается открыть в Киеве кафе восточной кухни, где будут готовить шурпу и лагман. По ее словам, уже найдено помещение для будущего заведения.

Больше всего освобождению Жанары радовался ее 10-летний сын Ансар. Он рассказал, что без мамы ему было «фигово», а также о своих усилиях по изучению украинского языка, чтобы подтянуть успеваемость в школе.