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    Киев отпустил казахстанского блогера на поруки украинского депутата

    Суд в Киеве разрешил блогеру Жанаре Ахмет ждать решения об экстрадиции не в камере СИЗО, а дома под поручительством нардепа Украины Светланы Залищук.

    Жанара Ахмет принимает по телефону поздравления с освобождением; фото: Ц-1
    Жанара Ахмет принимает по телефону поздравления с освобождением; фото: Ц-1

    Апелляционный суд Киева 22 ноября изменил меру пресечения 48-летней гражданке Казахстана Жанаре Ахмет. Она известна как блогер, экс-предприниматель и соратница беглого казахстанского олигарха и лидера Демократического выбора Казахстана (ДВК) Мухтара Аблязова.

    На родине Ахмет критиковала власти, занималась правозащитой, писала статьи для издания «Трибуна», а также имела неотбытый срок по делу о мошенничестве.

    Народный депутат и заступник

    Рассмотрев апелляционную жалобу, суд отпустил ее на поруки Светлане Залищук, народному депутату Украины, члену фракции «Блок Петра Порошенко».

    Кроме заявления о поручительстве Залищук также принесла на заседание суда и решение двух комитетов Верховной Рады по правам человека и по вопросам свободы слова – нардепы единогласно поддержали просьбу к суду отпустить казахстанку на поруки.

    «При рассмотрении апелляции мы напомнили прокуратуре, что красная карточка Интерпола когда-то висела в базе и рядом с именем Рефат Чубаров (лидер Меджлиса крымских татар. – Прим. Ц-1). Как-то быстро забываем историю», – написала Залищук в Фейсбуке, комментируя освобождение подопечной.

    В начале ноября Шелчековский суд Киева приговорил Ахмет к двум месяцам экстрадиционного ареста для рассмотрения прошения Казахстана о ее депортации на родину.

    Дела на родине

    Казахстанка была задержана в Киеве 21 октября в связи с розыском по линии Интерпола. По словам блогера, ее противоправно выманили из квартиры неизвестные, отключив свет. Весной этого года она сбежала из Казахстана, нелегально перейдя границу с Кыргызстаном.

    24 октября Киево-Святошинский суд Киевской области применил к Жанаре временный арест на 18 суток. Кроме того, миграционная служба Украины отказала Ахмет в предоставлении статуса беженца. Ее адвокаты также оспаривают это решение в суде.

    Казахстан объявил Ахмет в розыск по статье 177 Уголовного кодекса РК – «Мошенничество». Речь шла о завладении ею «в период с марта 2005 по октябрь 2008 года денежных средств граждан на сумму более 50 миллионов тенге (148 тысяч долларов США) под предлогом возврата с процентами».

    В 2009 году она была осуждена на семь лет, но, отсидев больше года, Жанара вышла из тюрьмы. Наказание было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста 5 ноября 2021 года.

    Потерпевшие просят вернуть деньги

    Ход вчерашнего суда в Киеве могло изменить внезапное появление одной из потерпевших – Райхан Айтбаевой: жительница Алматы на один день прилетела в Киев.

    По словам Айтбаевой, ее дочь одолжила Жанаре 20 тысяч долларов США и просила прокуратуру вернуть Ахмет на родину, чтобы у нее появился шанс заставить Жанару рассчитаться с долгами.

    «Если Жанаре дадут политическое убежище, значит, Украина – несправедливая страна», – негодовала потерпевшая, тряся решениями судов в свою пользу.

    Сама Ахмет назвала прилет своих оппонентов проплаченной властями провокацией и пообещала раздавать долги по мере возможности.

    Ее адвокаты обратили внимание на такой факт: фамилия Айтбаевой не фигурирует в решении дела о мошенничестве, которое прислал Казахстан в рамках экстрадиционной проверки.

    В планах – суды и кафе

    Ахмет еще ждет несколько судов в Украине. Так, в начале января будет рассмотрен вопрос о продлении срока экстрадиционной проверки по запросу Казахстана (максимум проверка может длиться год. – Прим. Ц-1).

    Также ее защитники оспаривают отказ Государственной миграционной службы в предоставлении Ахмет статуса беженца – предположительно, этот суд состоится в марте.

    Сама казахстанка собирается открыть в Киеве кафе восточной кухни, где будут готовить шурпу и лагман. По ее словам, уже найдено помещение для будущего заведения.

    Больше всего освобождению Жанары радовался ее 10-летний сын Ансар. Он рассказал, что без мамы ему было «фигово», а также о своих усилиях по изучению украинского языка, чтобы подтянуть успеваемость в школе.

    Источник:Ц-1
    Темы: Демократический выбор Казахстана, Казахстан, Права человека в Казахстане
    Теги: Демократический выбор Казахстана Жанара Ахмет Казахстан Мухтар Аблязов
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