Кто они, убитые в Голландии сто узбекских солдат Советской армии?

Голландский исследователь Ремко Рейдинг прибывает в Узбекистан, чтобы найти семьи ста узбеков, погибших в немецком лагере смерти в Голландии в годы Второй мировой войны.

Голландский журналист и историк Ремко Рейдинг после 20 лет исследований получил возможность посетить Узбекистан и завершить работу по идентификации предположительно 101 узбека, похороненных на советском поле Славы, расположенном в городе Амерсфорт.

Узбекские военнопленные были убиты в лесу в 1942 году.

«Это будет нелегко, – говорит Ремко корреспонденту Ц-1. – У нас есть только две фотографии и два рисунка. Но я надеюсь, что поездка поможет сделать шаг вперед. Моя цель – рассказать семьям погибших, что их отец похоронен в Нидерландах».

Рейдинг пробудет в Узбекистане с 26 сентября по 5 октября. В организации поездки способствовал посол Узбекистана в Бельгии.

В планах исследователя – встречи в министерствах, работа в архивах Ташкента, Самарканда, Чирчика, Бухары, Карши и общение со СМИ.

Пишут потенциальные родственники

Ремко говорит, что с прошлого года, когда про историю пленных узбеков первой написала Би-би-си, к нему не раз обращались потенциальные потомки жертв фашистов, но ни одному из них он не смог подтвердить, что именно их отец или дед похоронен в Голландии.

По словам историка, в Узбекистане ему предстоит много работы: надо проверить данные 400 тысяч пленных узбеков, пропавших без вести во время Второй мировой, и понять, чьи следы оборвались в Амерсфорте.

«Документы советских солдат, оставшихся в живых или тех, о чьих смертях у советской власти не было информации, были отправлены в местные отделения КГБ. Скорее всего, имена 101 узбекского солдата хранятся в архивах в Узбекистане», – объясняет Рейдинг.

Если будут какие-то зацепки, исследователь не исключает варианта с эксгумацией останков и последующей проверкой с их еще живыми родственниками.

«Мы будем составлять свою базу, но нам надо меньше кандидатов, чем 400 тысяч пропавших без вести на 1,4 млн воевавших узбеков», – делится историк.

Информации, которая помогла бы идентифицировать этих пленных, очень мало. Нацисты сожгли лагерный архив перед отступлением в мае 1945 года.

Сохранилась только одна фотография, на которой запечатлены двое мужчин без указания имени. Также голландский пленный написал девять портретов. На двух из них есть неправильно написанные имена. Ремко предполагает, что их звали Хатам Кадыров и Заир Муратов.

Власти Узбекистана во времена покойного президента Ислама Каримова дистанцировались от советского прошлого и не давали голландскому историку возможности посетить Узбекистан.

Но в августе этого года в Ташкенте объявили о намерении снять фильм про гибель узбеков в немецком концлагере, расположенном в Голландии.

Двадцать лет поисков

Ремко Рейдинг расследует эту историю более 20 лет, случайно узнав о существовании советского кладбища около города Амерсфорт.

На кладбище были похоронены 865 солдат, все, кроме 101, привезены из Германии или других регионов Голландии.

Сто один советский солдат из Узбекистана были взяты в плен в первую неделю войны под Смоленском (Россия). В Голландию азиатов направили с особой миссией – пугать собой местных жителей, доказывая, что территория СССР населена «недочеловеками» и что голландцы должны поддержать Германию.

В апреле 1942 года советских солдат расстреляли. Они не напугали голландцев, более того, жители Амерсфорта пытались хоть как-то помочь военнопленным с едой.

По словам Рейдинга, к пленным из Центральной Азии относились в лагере хуже, чем ко всем остальным.

Относились как к недочеловекам

Первые три дня в лагере узбеков держали без еды, под открытым небом, на территории, огражденной колючей проволокой. Все время нахождения в лагере их избивали, заставляли выполнять самую тяжелую работу, кормили остатками еды, при этом снова били, мол, они съедали корм для свиней.

«План немцев провалился, когда для пропагандистского фильма ведомства Геббельса надо было заснять момент драки «варваров» за еду, но один из пленных взял брошенную буханку хлеба и отдал старшему, который спокойно разделил ее на части», – рассказывает Рейдинг.

Одним из показательных зверств, творившихся по отношению к пленным азиатам, стало поведение лагерного врача – голландца Николаса ван Ньювенхаузена: он приказал пленным узбекам обезглавить двух умерших земляков, а затем варить их черепа, пока кости не побелеют.

Впоследствии эта часть черепа стояла на столе доктора.

Ранним утром в апреле 1942 года пленным узбекам сказали, что их перевезут в другой лагерь, на юг Франции, но вместо этого их отвели в ближайший лес и расстреляли.